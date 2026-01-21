Sermoneta, inaugurata la sala operativa della videosorveglianza

SERMONETA – L’amministrazione comunale di Sermoneta guidata dalla sindaca Giuseppina Giovannoli ha inaugurato la nuova sala operativa della videosorveglianza presso il Comando della Polizia locale di via le Pastine, un immobile sottratto alla criminalità organizzata e ora presidio di legalità. L’occasione è stata la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, celebrato anche con una cerimonia religiosa officiata alla chiesa di San Tommaso d’Aquino a Pontenuovo dal parroco Don Giovanni Castagnoli, insieme alla Polizia locale, all’amministrazione comunale – con la prima cittadina, il Presidente del Consiglio Pierluigi Torelli, l’assessore Valentina Cianfriglia e il consigliere delegato alla sicurezza Roberto Paolo Calvani – alla Stazione Carabinieri di Sermoneta, ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Sermoneta, della Protezione Civile di Sermoneta, dei tre centri anziani Centro Storico, Doganella e Pontenuovo e dell’Avis.

Diventa così pienamente operativo il progetto “Borgate in sicurezza”, che ha portato a 41 le telecamere di videosorveglianza attive sul territorio comunale, sia al centro storico che nelle varie borgate. Le immagini del sistema di videosorveglianza, che registra 24 ore su 24 – spiegano in una nota dal Comune – sono anche a disposizione delle Forze dell’ordine per fini investigativi, contribuendo alla prevenzione e al contrasto delle attività illegali, come spiegato dal Comandante della Polizia locale Giuseppe Caseti e dal comandante della stazione Carabinieri Antonio Vicidomini.

“Quello della sicurezza è un tema molto sentito dalla comunità – ha detto il consigliere delegato alla sicurezza Roberto Paolo Calvani, che ha curato il progetto di ampliamento della videosorveglianza – Le telecamere contribuiscono a creare un ambiente più sicuro e vivibile per tutti. Investire nella sicurezza significa investire nel benessere e nella serenità della nostra comunità. La sicurezza non è solo un presidio contro i reati, ma è anche la condizione essenziale per agevolare lo sviluppo sociale, culturale ed economico di Sermoneta”.

Il potenziamento della videosorveglianza rientra nelle linee programmatiche di mandato dell’amministrazione Giovannoli per quanto riguarda il tema della sicurezza. “Una ulteriore richiesta di finanziamento è stata presentata al Ministero dell’Interno per il potenziamento della videosorveglianza in tutti i parchi pubblici cittadini, implementando le telecamere già presenti”, ha concluso Calvani.