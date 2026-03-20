ATTUALITA'
Il passaporto nei piccoli comuni si può chiedere alle Poste: presentazione a Norma
NORMA – Negli uffici postali della provincia di Latina si potrà chiedere il rilascio del passaporto. La novità riguarda i 23 uffici postali operativi nei comuni con meno di 15mila abitanti, inclusi nel progetto Polis.
Il servizio è stato presentato oggi nell’ufficio postale di Norma, alla presenza del sindaco Andrea Dell’Omo e di alcuni rappresentanti di Poste Italiane. A chiedere il primo passaporto è stata la signora Doriana Catalani, cittadina di Norma, che ha commentato: “Sono una cliente abituale dell’ufficio postale ed è stata la stessa direttrice ad annunciarmi questa bella novità. Credo sia un servizio molto importante per i comuni come Norma e per tutti quelli della provincia. Vorrei fare un viaggio in America, spero di riuscirci presto. L’operazione allo sportello è stata semplice, basta avere con sé la documentazione necessaria”.
APPUNTAMENTI
Servizio civile, 26 posti in provincia di Latina con il Consorzio Parsifal
LATINA – Il Consorzio Parsifal, consorzio di cooperative sociali presenti su tutto il territorio nazionale, rinnova per il 2026 la promozione del bando di Servizio Civile Universale, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il SCU della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I progetti di Parsifal si inseriscono all’interno del programma “Costruttori di Speranza”, che si articola in aree di intervento che spaziano dall’educazione e promozione sociale e culturale all’assistenza a persone fragili, passando per la comunicazione sociale e l’accoglienza di persone migranti.
Sono 26 le posizioni disponibili sul territorio di Latina e provincia: all’interno del progetto “Oltre le barriere: percorsi di empowerment”, incentrato sulla realizzazione di attività socioeducative rivolte a persone con disabilità, sono disponibili 8 posti, ripartiti tra le sedi di Cisterna di Latina, Formia e Gaeta; “Cori è cura: servizi per una comunità coesa”, invece, incentrato su assistenza e attività socioeducative per minori e adulti in condizione di fragilità, offre 6 posizioni a Cori (e Giulianello di Cori); 5 sono invece i posti disponibili nell’ambito del progetto “Un villaggio per crescere: educare è un’impresa comune”, attuato nell’ambito dei servizi per l’infanzia, ripartiti tra i comuni di Gaeta, Ss. Cosma e Damiano e Spigno Saturnia; per “Semi di Futuro”, progetto di assistenza e attività socioeducative per minori in condizioni di fragilità, 4 posti nel comune di Cisterna di Latina e, infine, 3 posizioni aperte a Minturno per il progetto di comunicazione sociale “Un posto per tutti: comunicare al servizio del territorio”.
Tutti i progetti del Consorzio Parsifal prevedono una quota di posti riservati per giovani con minori opportunità (con ISEE inferiore a €15.000), per garantire un accesso ampio ed eterogeneo alle opportunità di Servizio Civile.
Per scoprire come partecipare basta andare sulla home page del portale www.consorzioparsifal.it e, attraverso la sezione ‘Servizio Civile’, sarà possibile ottenere tutte le informazioni relative ai progetti e alla compilazione, esclusivamente online con CIE o SPID, dei moduli di domanda, che dovranno pervenire entro il prossimo 8 aprile 2026 alle ore 14:00 attraverso il portale del DPGSCU https://domandaonline.serviziocivile.it.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizio Civile del Consorzio Parsifal ai recapiti 0775.835037 e 379.1594353 (anche WhatsApp), oppure via Social (FB e IG) o via mail all’indirizzo serviziocivile@consorzioparsifal.it.
ATTUALITA'
Referendum 22 e 23 marzo, le aperture straordinarie dell’ufficio elettorale di Latina
In occasione del referendum del 22 e 23 marzo 2026, l’ufficio elettorale resterà aperto in via straordinaria per garantire tutti i servizi ai cittadini. Sarà possibile rinnovare la tessera elettorale, ritirarla se non ancora ricevuta, richiedere un duplicato in caso di smarrimento e ottenere informazioni sulla consultazione. Gli orari di apertura sono i seguenti: venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo dalle 9 alle 18; domenica 22 marzo dalle 7 alle 23; lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Le sedi decentrate di Latina Scalo e Borgo Sabotino seguiranno gli stessi orari, ma saranno operative a partire dal pomeriggio di venerdì 20 marzo, dalle ore 15.
ATTUALITA'
Lavoro, a Pontinia il Manpower Recruiting Day
Il Comune di Pontinia punta sul lavoro e organizza una giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta. Giovedì 26 marzo si terrà infatti il “Recruiting Day” in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Manpower. L’iniziativa, promossa dall’assessore alle Politiche Giovanili Simone Coco insieme all’assessore al Commercio Giovanni Bottoni, si svolgerà presso l’aula consiliare del Comune dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30.
Durante la giornata, cinque consulenti dell’agenzia incontreranno cittadini di tutte le età, senza particolari requisiti, per colloqui conoscitivi e attività di orientamento. L’obiettivo è aiutare i partecipanti a costruire o migliorare il proprio curriculum e creare profili da inserire nella piattaforma dell’agenzia, mettendoli in contatto con aziende in cerca di personale. Sarà possibile presentarsi con il proprio curriculum oppure candidarsi anche attraverso un QR code dedicato.
L’iniziativa rappresenta il primo passo verso un progetto più ampio: l’amministrazione comunale sta infatti lavorando all’apertura di uno sportello lavoro stabile, sempre in collaborazione con Manpower, per offrire un punto di riferimento continuo a chi è in cerca di occupazione. “Vogliamo favorire concretamente l’incontro tra domanda e offerta di lavoro – ha spiegato l’assessore Coco – e dare continuità a questo tipo di iniziative sul territorio”.
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