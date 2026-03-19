APPUNTAMENTI
“Altre Storie, racconti contemporanei”, per l’edizione 2026 tre appuntamenti al foyer del Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina
LATINA – Tre giornate di incontri al foyer del Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina, organizzate dall’associazione Quartieri Connessi nell’ambito della rassegna “Altre Storie, racconti contemporanei”, in collaborazione con Edizioni Botteghe Invisibili e Compagnia Botteghe Invisibili. Filo conduttore degli eventi è il passaggio dalle parole alla rappresentazione.
Si comincia martedì 24 marzo, dalle ore 18.00, con “Suggestioni poetiche musicali pittoriche”. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Poesia (il 21 marzo), un incontro ad essa dedicato per dare voce all’espressione più alta della parola, capace di raccontare con immediatezza la Vita attraverso un sentire umano universale, nel quale tutti possiamo riconoscerci, e incontrare le altre forme d’arte che questa può ispirare. L’incontro vedrà la partecipazione dei poeti Robin Corradini – che introdurrà e condurrà l’evento – Paolo Diliberto e Simone Migliazza, dell’attore e regista Francesco D’Atena, del pianista Vincenzo Bianchi e degli artisti Facundo González, Simona Donnarumma (Momart) e Jennifer Villa del collettivo Semuá, illustratori e pittori che hanno accolto l’invito per una singolare performance.
La rassegna prosegue martedì 31 marzo, sempre dalle ore 18.00, con “Il mestiere di scrivere, narrazione come interpretazione della realtà. Quando il libro diventa teatro, cinema, fiction”, un evento a cura di Giulio Capirci e Francesca Suale. Ospiti d’eccezione gli scrittori Diego De Silva e Sandro Bonvissuto, che dialogheranno con Giulio Capirci. Letture di Francesco D’Atena.Diego De Silva, scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano, celebre per lo stile ironico e introspettivo, ex avvocato penalista, ha esordito con La donna di scorta (1999). Dal suo Certi bambini (2001) è stato tratto l’omonimo film per la regia di Andrea e Antonio Frazzi. Dal personaggio Vincenzo Malinconico, avvocato protagonista di molti suoi romanzi editi da Einaudi, è stata tratta la famosa fiction televisiva Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso con Massimiliano Gallo. Sandro Bonvissuto per Einaudi ha pubblicato Dentro (2012), La gioia fa parecchio rumore (2020) ed è tra gli autori di Scena Padre (2013). Suo il racconto Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta portato in scena con successo al Teatro India di Roma sino a novembre del 2025 da Valerio Aprea, in un monologo che è stato definito un incontro armonico tra parola scritta e parola detta.
L’ultimo appuntamento della rassegna, venerdì 3 aprile, ancora dalle ore 18.00, porta il titolo “Dal racconto al fumetto”. A cura di Fabrizio Gargano, fumettista, e Francesca Suale, ideatrice del concorso letterario “Storie di città”, nel corso dell’incontro, dedicato anch’esso alla “trasformazione” della parola in altre forme d’arte, sarà presentato “Storie di città. Il fumetto” (Edizioni Botteghe Invisibili), pubblicazione che rappresenta la tappa finale di un percorso avviato nel 2023 con la prima edizione del citato concorso letterario dal quale è nato un processo che ha visto la parola accompagnarsi alle immagini, con la realizzazione di due corti del regista Nicolò De Simoni e la trasposizione in fumetti di due racconti vincitori del concorso.
All’incontro, condotto da Gianmaria Cataldo, critico cinematografico e caporedattore di Cinefilos.it, saranno presenti gli autori dei racconti, Nicolò De Simoni e Ivan Di Marco, i fumettisti Riccardo Costa ed Emanuele Polese, due giovani artisti di Latina al loro debutto editoriale, Maurizio Vizzino in band (Maurizio Vizzino: voce e chitarra acustica; Mattia Malagola: chitarra elettrica e cori; Andrea Fratoni: basso elettrico; Francesco Miletta: batteria) e il collettivo Gelatina.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazione su Eventbrite. Le informazioni in proposito sono reperibili sulle pagine Facebook e Instagram di “Altre Storie”.
APPUNTAMENTI
Sabato 21 marzo al Teatro Santa Maria Goretti di Latina “Tre preti per una besciamella”
Sabato 21 marzo alle 20.30 al Teatro Santa Maria Goretti di Latina torna la rassegna de “Il Teatro in Città”, il Festival dedicato al teatro amatoriale creato da APS Cantiere dell’Arte in collaborazione con l’associazione culturale teatrale I SognAttori.
Sul palco del teatro sito in Viale XVIII Dicembre 21 riflettori accesi sulla Compagnia dei Teatranti APS con lo spettacolo “Tre preti per una besciamella” firmata da Tonio Logoluso.
Logoluso, attore, regista e scrittore è anche il fondatore e direttore artistico della Compagnia “Teatro delle Onde” di Bisceglie nonché direttore artistico del Teatro Don Luigi Sturzo della stessa città, in qualità di autore ha vinto il premio nazionale per testi teatrali “Giorgia Vignoli” con il testo “Chrissy delle siepi”, selezionato anche dal Centro Italiano Ricerche Teatrali di Milano.
In scena diretti da Vincenzo Matichecchia ci saranno: Enzo Ciani, Enzo Matichecchia, Giuseppe Sasso, Cosimo Boccassini, Lella Mastrapasqua, Noemi Mazzola, Elisabetta Tortora, Mauro Di Cugno. Tecnico: Mariangela Di Liddo.
La direzione artistica della rassegna “Il Teatro in Città” è affidata a Giovanni Iovine, con direzione esecutiva di Massimo Ciufo e comunicazione social curata da Ilenia Scaccia. Il festival proseguirà fino al 9 maggio 2026, data della serata conclusiva con la proclamazione della compagnia vincitrice.
I prossimi appuntamenti della manifestazione saranno con Gli Amici del Teatro di Pianiga che si esibiranno sabato 11 aprile con I 39 scalini, mentre la Compagnia Teatrale Costellazione presenterà sabato 18 aprile La cattedrale. La serata finale si terrà sabato 9 maggio con la proclamazione della compagnia vincitrice.
La giuria che assegnerà il premio alla migliore compagnia è composta da: Giovanni Musella, Massimiliano De Majo, Roberta Colazingari, Dina Tomezzoli e Roberta Sciarretta.
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Incontro con gli aspiranti del Servizio civile a Sermoneta: open day venerdì 20 marzo
Avere tutti i chiarimenti necessari per tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni che intendono presentare domanda per svolgere il Servizio civile universale presso il Comune di Sermoneta: con questo obiettivo è stato organizzato un open day per venerdì 20 marzo dalle 17.30 alle 19 alla biblioteca comunale presso il centro civico di Pontenuovo.
Ragazze e ragazzi, anche insieme ai loro familiari, potranno incontrare i responsabili del progetto a cui porre domande sul servizio civile, su come compilare la domanda e su ogni altra informazione. In questo nuovo bando ci sono 36 posti presso il Comune di Sermoneta, con 25 ore settimanali da svolgere e un rimborso mensile di 519 euro. I giovani potranno collaborare con l’amministrazione nella gestione dei servizi al cittadino sotto l’aspetto culturale, sociale e ambientale.
C’è tempo fino all’8 aprile per iscriversi attraverso la piattaforma web del servizio civile universale. «Il servizio civile è un’esperienza preziosa, un’importante opportunità di crescita, che permette ai partecipanti di contribuire al benessere della comunità e allo sviluppo del Paese», spiega il consigliere delegato al Servizio civile Roberto Paolo Calvani. «Non solo: con la Legge n. 74 del 21 giugno 2023, è prevista una riserva pari al 15% dei posti messi a concorso da ciascuna Pubblica Amministrazione, azienda speciale o Ente locale per chi partecipa al servizio civile universale. Quindi può anche favorire uno sbocco professionale».
Negli ultimi cinque anni i progetti di servizio civile presso il Comune di Sermoneta promossi dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli hanno coinvolto oltre 70 tra ragazze e ragazzi, offrendo opportunità formative e di sviluppo delle proprie competenze e capacità individuali.
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Monte San Biagio celebra la tradizione: torna il “Focaraccio di San Giuseppe” il 21 marzo 2026
Monte San Biagio si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale: il Focaraccio di San Giuseppe, in programma sabato 21 marzo 2026 in Piazza Padre Biagio (Vallemarina). L’evento, organizzato dall’associazione Next Gen, con il patrocinio del Comune di Monte San Biagio, prenderà il via alle ore 18:00 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura degli stand enogastronomici, offrendo ai visitatori un percorso tra sapori tipici e prodotti locali. A seguire, alle 18:30, spazio all’Aperimix, per iniziare la serata in un clima conviviale. Grande attesa per lo spettacolo delle ore 20:00 con il fire performer Mario Rufino, che animerà la piazza con performance suggestive e coinvolgenti. Il momento clou sarà alle 21:30 con l’accensione del tradizionale Focaraccio di San Giuseppe, simbolo di rinnovamento e condivisione. La serata proseguirà all’insegna della musica: alle 22:00 live music con Rosario Rannisi, seguita dal DJ set di Andrea Mix alle 23:30, per concludere l’evento con energia e divertimento. Un’iniziativa aperta a tutti, che valorizza le radici culturali del territorio e rafforza il senso di comunità. Ingresso libero.
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