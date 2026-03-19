“Risparmio tradito e frodi telematiche”: a Latina un convegno con i consigli per difendersi

LATINA – Tre giornate di incontri al foyer del Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina, organizzate dall’associazione Quartieri Connessi nell’ambito della rassegna “Altre Storie, racconti contemporanei”, in collaborazione con Edizioni Botteghe Invisibili e Compagnia Botteghe Invisibili. Filo conduttore degli eventi è il passaggio dalle parole alla rappresentazione.

Si comincia martedì 24 marzo, dalle ore 18.00, con “Suggestioni poetiche musicali pittoriche”. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Poesia (il 21 marzo), un incontro ad essa dedicato per dare voce all’espressione più alta della parola, capace di raccontare con immediatezza la Vita attraverso un sentire umano universale, nel quale tutti possiamo riconoscerci, e incontrare le altre forme d’arte che questa può ispirare. L’incontro vedrà la partecipazione dei poeti Robin Corradini – che introdurrà e condurrà l’evento – Paolo Diliberto e Simone Migliazza, dell’attore e regista Francesco D’Atena, del pianista Vincenzo Bianchi e degli artisti Facundo González, Simona Donnarumma (Momart) e Jennifer Villa del collettivo Semuá, illustratori e pittori che hanno accolto l’invito per una singolare performance.

La rassegna prosegue martedì 31 marzo, sempre dalle ore 18.00, con “Il mestiere di scrivere, narrazione come interpretazione della realtà. Quando il libro diventa teatro, cinema, fiction”, un evento a cura di Giulio Capirci e Francesca Suale. Ospiti d’eccezione gli scrittori Diego De Silva e Sandro Bonvissuto, che dialogheranno con Giulio Capirci. Letture di Francesco D’Atena.Diego De Silva, scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano, celebre per lo stile ironico e introspettivo, ex avvocato penalista, ha esordito con La donna di scorta (1999). Dal suo Certi bambini (2001) è stato tratto l’omonimo film per la regia di Andrea e Antonio Frazzi. Dal personaggio Vincenzo Malinconico, avvocato protagonista di molti suoi romanzi editi da Einaudi, è stata tratta la famosa fiction televisiva Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso con Massimiliano Gallo. Sandro Bonvissuto per Einaudi ha pubblicato Dentro (2012), La gioia fa parecchio rumore (2020) ed è tra gli autori di Scena Padre (2013). Suo il racconto Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta portato in scena con successo al Teatro India di Roma sino a novembre del 2025 da Valerio Aprea, in un monologo che è stato definito un incontro armonico tra parola scritta e parola detta.

L’ultimo appuntamento della rassegna, venerdì 3 aprile, ancora dalle ore 18.00, porta il titolo “Dal racconto al fumetto”. A cura di Fabrizio Gargano, fumettista, e Francesca Suale, ideatrice del concorso letterario “Storie di città”, nel corso dell’incontro, dedicato anch’esso alla “trasformazione” della parola in altre forme d’arte, sarà presentato “Storie di città. Il fumetto” (Edizioni Botteghe Invisibili), pubblicazione che rappresenta la tappa finale di un percorso avviato nel 2023 con la prima edizione del citato concorso letterario dal quale è nato un processo che ha visto la parola accompagnarsi alle immagini, con la realizzazione di due corti del regista Nicolò De Simoni e la trasposizione in fumetti di due racconti vincitori del concorso.

All’incontro, condotto da Gianmaria Cataldo, critico cinematografico e caporedattore di Cinefilos.it, saranno presenti gli autori dei racconti, Nicolò De Simoni e Ivan Di Marco, i fumettisti Riccardo Costa ed Emanuele Polese, due giovani artisti di Latina al loro debutto editoriale, Maurizio Vizzino in band (Maurizio Vizzino: voce e chitarra acustica; Mattia Malagola: chitarra elettrica e cori; Andrea Fratoni: basso elettrico; Francesco Miletta: batteria) e il collettivo Gelatina.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazione su Eventbrite. Le informazioni in proposito sono reperibili sulle pagine Facebook e Instagram di “Altre Storie”.