CRONACA
Da Aprilia a Roma per rubare auto, la Polizia arresta due uomini di Aprilia
APRILIA – Sono accusati di essere gli autori di sistematici furti di auto, la Polizia di Stato di Aprilia ha tratto in arresto due uomini di 67 e 43 anni entrambi residenti ad Aprilia.
L’operazione era nata proprio da un’attività investigativa avviata dagli investigatori della Sezione Anticrimine del Commissariato di Aprilia, per individuare gli autori di una serie di furti di autovetture avvenuti negli ultimi mesi tra il territorio di Roma e la provincia di Latina. Durante le attività d’indagine, gli agenti hanno monitorato gli spostamenti dei due che, a bordo di un’autovettura, si erano recati nella zona romana di Portuense–Marconi effettuando diversi passaggi nelle vie del quartiere, comportamento ritenuto compatibile con un possibile sopralluogo finalizzato alla commissione di furti di veicoli.
Intercettati e fermati poi nel territorio di Aprilia, erano stati trovati in possesso di diversi strumenti atti allo scasso, tra cui cacciaviti, pinze, chiavi da lavoro, un gancio da traino e altro materiale, mentre, all’interno di un garage riconducibile ad uno degli indagati, sono stati sequestrati appunti contenenti codici e istruzioni presumibilmente utilizzati per l’apertura e l’asportazione di veicoli, e diversi parabrezza di autovetture. Nel corso delle operazioni è stata inoltre recuperata una Smart risultata rubata nei giorni precedenti nella Capitale, oltre ad altri veicoli risultati provento di furto e rinvenuti in stato di completo smontaggio.
Informato dell’attività svolta, il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica ha disposto l’arresto dei due soggetti e la loro associazione presso la Casa Circondariale di Velletri in attesa della convalida avvenuta nei giorni scorsi all’esito della quale è stato convalidato l’arresto ed è stata disposta nei confronti di entrambi gli indagati. La misura della custodia cautelare in carcere.
CRONACA
Viaggiavano su un mezzo con targhe rubate, denunciate due persone
Due denunce per riciclaggio a Terracina. L’attività trae origine da un normale servizio di controllo del territorio quando i Carabinieri hanno fermato l’auto con a bordo un uomo di 56 anni ed uno di 31 entrambi residenti nel napoletano. Le targhe apposte sul veicolo, sia anteriore che posteriore, risultavano provento di furto denunciato nel giugno 2023 presso il Commissariato di Polizia di Stato “Dante” di Napoli. Successivi e più approfonditi riscontri dei militari dell’Arma, hanno inoltre evidenziato che il numero di telaio del mezzo risultava associato a una targa di immatricolazione polacca, radiata nel luglio 2023. Il veicolo e le targhe sono stati sottoposti a sequestro penale ed affidati in custodia giudiziale presso una depositeria convenzionata. Nei confronti dei due indagati è stata altresì avanzata proposta di applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con rimpatrio, alla Questura di Latina.
CRONACA
Fa spesa con la carta di credito rubata a Sabaudia, rintracciata e denunciata.
SABAUDIA – Usa la carta di credito rubata per fare la spesa, i Carabinieri denunciano una trentaduenne di Sabaudia. L’indagine dei militari dell’Arma è scaturita dalla querela presentata da una 31enne residente a Latina, che aveva denunciato il furto della propria carta di credito. I Carabinieri, grazie anche all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a identificare la presunta autrice del reato. Dagli elementi raccolti è emerso che l’indagata, nella giornata del 9 marzo scorso, avrebbe utilizzato la carta di credito della 31enne per effettuare un acquisto presso un esercizio commerciale del luogo, per un importo complessivo di circa 30 euro.
CRONACA
Sabaudia, oltre 2,3 milioni di euro per la riqualificazione dell’ex cinema Augustus
A Sabaudia arrivano oltre 2,3 milioni di euro dal Ministero della Cultura per la riqualificazione dell’ex cinema Augustus, chiuso da più di vent’anni e considerato da tempo un simbolo del vuoto culturale nel centro cittadino. Il finanziamento è stato ottenuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Mosca nell’ambito del Piano nazionale di potenziamento delle sale cinematografiche e degli spazi polifunzionali. Un bando particolarmente selettivo, che ha premiato appena undici Comuni in tutta Italia, tra cui anche realtà più grandi come Roma, Bologna e Bari. Le risorse serviranno a completare la riqualificazione strutturale della storica sala, acquistata dall’attuale amministrazione con l’obiettivo di restituirla alla comunità come spazio culturale e sociale. Il progetto punta infatti a trasformare l’ex cinema in un luogo polifunzionale, capace di ospitare proiezioni, spettacoli ed eventi. L’intervento si inserisce nella strategia del Ministero della Cultura per la rigenerazione delle sale storiche, con l’obiettivo di riattivare i centri urbani e rafforzare la dimensione sociale degli spazi pubblici.
“Si tratta di un passaggio decisivo – ha dichiarato il sindaco Mosca – che conferma la validità del progetto sia dal punto di vista tecnico che per gli utilizzi futuri. Dopo oltre vent’anni di chiusura, oggi esiste un percorso concreto per restituire l’Augustus alla città”.
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