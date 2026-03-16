APPUNTAMENTI
I Volenterosi all’appuntamento del Comitato di Terracina per il “no” al referendum
TERRACINA – Sarà a Terracina domani 17 marzo, nel gruppo dei 15 partecipanti al comitato dei cosiddetti volenterosi, che ha presentato il ricorso ammesso dalla Cassazione l’attuale quesito per il referendum sulla giustizia quello con l’aggiunta degli specifici 7 articoli della Costituzione che saranno modificati con la riforma del governo Meloni. Panici interverrà in un evento pubblico organizzato dal Comitato per il No di Terracina guidato da Pina Zannella, alle 17:30 nella conferenze dell’Hotel Palace.
Con lui, a spiegare il Referendum e le azioni intraprese, ci sarà l’ Avvocato Marco Trabucco del Comitato per il No terracinese ed il giudice della sezione Civile del tribunale di Latina, Claudio Volpe. L’evento sarà moderato dalla Giornalista Graziella Di Mambro responsabile legalità per Articolo 21, associazione che si batte su temi costituzionalmente garantiti quali la libertà di stampa.
APPUNTAMENTI
Il presidente nazionale di Lilt a Latina per presentare il suo libro: “Una vita per vincere il cancro”
LATINA – La LILT Associazione Provinciale di Latina presenterà il libro del Prof. Francesco Schittulli dal titolo “Una vita per vincere il cancro”, dedicato ai temi della prevenzione oncologica. L’appuntamento è in programma mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 17.00 al Circolo Cittadino “Sante Palumbo”, in Piazza del Popolo 2 a Latina.
Sarà l’occasione per incontrare l’autore, Prof. Francesco Schittulli, Presidente Nazionale LILT, che condividerà con il pubblico la sua esperienza e le riflessioni sulla prevenzione e sulla lotta contro il cancro: “Un insieme di programmi, propositi e proposte – ha dichiarato il Prof. Schittulli parlando del volume – un dialogo con il lettore, un invito a conoscersi meglio e unirsi per vincere il male del secolo”.
“Sarà un’occasione per sensibilizzare l’intera città di Latina su un tema così attuale e sull’importanza della prevenzione, per donne e uomini – afferma Dott.ssa Nicoletta D’Erme, Presidente LILT Latina –. L’appuntamento di mercoledì sarà un momento di confronto, approfondimento e riflessione. Solo in questo modo, e tutti insieme, possiamo diffondere il valore della prevenzione a più persone possibili”.
L’incontro, aperto a tutti, sarà moderato dalla Prof.ssa Stefania De Caro, da sempre impegnata sui temi della salute e dell’educazione sanitaria.
APPUNTAMENTI
A Sezze la scienza esce dai libri e diventa avventura: arrivano “Le Domeniche della Scienza”
A Sezze arrivano le “Domeniche della Scienza – Esplora, Scopri, Impara” un ciclo di appuntamenti gratuiti pensati per bambini dove la curiosità diventa esperienza concreta: dinosauri, medicina, esperimenti, natura e astronomia. Un percorso fatto di missioni, giochi educativi e attività guidate, per vivere la scienza come qualcosa di vicino, divertente e accessibile a tutti. Tutte le iniziative sono gratuite e a libera partecipazione, con l’obiettivo di offrire alle famiglie occasioni di qualità, educative e divertenti, valorizzando spazi e comunità attraverso cultura e conoscenza.
Primo appuntamento oggi 15 marzo – “Dino-Day: Missione Mesozoico” (Parco Cottignoli)
Un evento-gioco in cui i partecipanti viaggiano idealmente nel Mesozoico, incontrano “specie” preistoriche, e soprattutto si trasformano in piccoli paleontologi con attività di scoperta e laboratorio.
“La conoscenza è uno dei pilastri su cui abbiamo scelto di costruire il nostro mandato – ha detto il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi – Investire nella curiosità dei bambini e dei ragazzi significa investire nel futuro della nostra comunità. Con Le Domeniche della Scienza vogliamo offrire occasioni concrete per avvicinare le nuove generazioni al sapere in modo semplice, coinvolgente e accessibile a tutti. Crediamo che una città che stimola la voglia di imparare sia una città più forte, più consapevole e più libera. Vogliamo far toccare con mano la scienza, far fare ai bambini esperimenti, incuriosirli, stimolarne la curiosità”.
Il programma degli appuntamenti
29 marzo – “Piccoli Medici: Missione Salute” (Auditorium San Michele Arcangelo)
Un appuntamento dedicato al corpo umano e alla salute, con attività pratiche e momenti
interattivi.
3 maggio – “Scienza in Festa: Missione Esperimenti” (Centro Sociale Calabresi)
Una giornata di prove, reazioni e dimostrazioni per vedere la scienza “succedere” dal vivo.
17 maggio – “Bio Detective: Missione Esplorazione” (Sedia del Papa – Quartara)
Un’esperienza tra biologia e natura, con attività di osservazione e scoperta sul campo.
31 maggio – “Cielo in Tasca: Missione Astronomia” (Campetto alla Macchia)
Uno sguardo verso l’alto per avvicinarsi ad astronomia e cosmo in modo semplice e
coinvolgente.
APPUNTAMENTI
Disturbi alimentari, a Latina “Coloriamoci di Lilla”, due giornate dedicate
LATINA – In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, il 14 e 15 marzo la città ospiterà “Coloriamoci di Lilla”, una serie di eventi diffusi sul territorio, pubblici e privati, rivolti alla cittadinanza con incontri, laboratori, mostre e attività all’aperto.
Le iniziative sono realizzate con il patrocinio del Comune di Latina e con la collaborazione dei professionisti e delle associazioni del territorio.
Alle attività partecipano e collaborano: Chiara Bruschi, psicologa psicoterapeuta; Floriana Coletta, medico psichiatra; Vanessa Pacelli, biologa nutrizionista; Ofelia Panico, psicologa psicoterapeuta; Federica Pesce, biologa nutrizionista; Eriona Thartori, psicologa; Gloria Menichelli, danzaterapeuta e presidente ASD Nuvole di Gloria; Luana Santucci, allenatrice e presidente Enjoy ASD; Fabio D’Achille, direttore artistico e curatore MAD – Museo d’Arte Diffusa.
Come segno simbolico di adesione alla campagna nazionale del Fiocchetto Lilla, dall’8 marzo la Torre Civica sarà illuminata di lilla, colore simbolo della sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.
I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione rappresentano una problematica sanitaria e sociale sempre più diffusa, che coinvolge non solo chi ne soffre direttamente ma anche famiglie, scuole e comunità. Attraverso incontri, attività culturali e momenti di partecipazione collettiva, “Coloriamoci di Lilla” vuole contribuire a rompere il silenzio intorno a queste patologie, promuovendo una cultura basata su prevenzione, ascolto e supporto.
L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza.
IL PROGRAMMA
Sabato 14 marzo
Alle ore 16:00, presso Cortile San Marco – Info Point (Via Sisto V), si terrà l’incontro dedicato a ragazzi, genitori ed educatori dal titolo: “Crescere in equilibrio: corpo, emozioni e cibo”
Interverranno Chiara Bruschi, psicologa psicoterapeuta, e Federica Pesce, biologa nutrizionista. L’incontro sarà un momento di confronto e informazione per comprendere meglio il rapporto tra crescita, emozioni e alimentazione.
Alle ore 18:00 è previsto un incontro pubblico con vernissage dal titolo:
“Speranza: l’unica misura che conta”
L’evento, curato da Ofelia Panico e Vanessa Pacelli, sarà accompagnato dalla presentazione del progetto Marcello Scopelliti – “Extra-ordinary Life”.
Nell’ambito della serata sarà inoltre inaugurata la mostra fotografica curata da Fabio D’Achille, inserita nel circuito del MAD – Museo d’Arte Diffusa.
Domenica 15 marzo
La giornata della ricorrenza nazionale si aprirà alle ore 10:00 con la “Lilla Walk”, una camminata di sensibilizzazione aperta alla cittadinanza che partirà dal Parco San Marco. La passeggiata rappresenterà un momento di condivisione e riflessione collettiva su un tema di grande rilevanza sanitaria e sociale. Interverranno Luana Santucci, Floriana Coletta, Vanessa Pacelli, Ofelia Panico, Federica Pesce ed Eriona Thartori. È prevista inoltre la partecipazione di un rappresentante dell’Amministrazione Comunale all’apertura della camminata, come segno di vicinanza istituzionale all’iniziativa.
Nel pomeriggio, alle ore 16:00, presso Nuvole di Gloria (Via Ferrucci 71), si terrà il laboratorio esperienziale e mostra: “Quanto pesano le emozioni?” condotto da Gloria Menichelli, Federica Pesce ed Eriona Thartori.
Durante l’evento sarà presentata anche la mostra di pittura “L’insostenibile leggerezza” dell’artista Vito Rubecco, con curatela di Fabio D’Achille.
La Lilla Walk gode inoltre del patrocinio del Comune di Latina.
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