I Volenterosi all’appuntamento del Comitato di Terracina per il “no” al referendum

LATINA – La LILT Associazione Provinciale di Latina presenterà il libro del Prof. Francesco Schittulli dal titolo “Una vita per vincere il cancro”, dedicato ai temi della prevenzione oncologica. L’appuntamento è in programma mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 17.00 al Circolo Cittadino “Sante Palumbo”, in Piazza del Popolo 2 a Latina.

Sarà l’occasione per incontrare l’autore, Prof. Francesco Schittulli, Presidente Nazionale LILT, che condividerà con il pubblico la sua esperienza e le riflessioni sulla prevenzione e sulla lotta contro il cancro: “Un insieme di programmi, propositi e proposte – ha dichiarato il Prof. Schittulli parlando del volume – un dialogo con il lettore, un invito a conoscersi meglio e unirsi per vincere il male del secolo”.

“Sarà un’occasione per sensibilizzare l’intera città di Latina su un tema così attuale e sull’importanza della prevenzione, per donne e uomini – afferma Dott.ssa Nicoletta D’Erme, Presidente LILT Latina –. L’appuntamento di mercoledì sarà un momento di confronto, approfondimento e riflessione. Solo in questo modo, e tutti insieme, possiamo diffondere il valore della prevenzione a più persone possibili”.

L’incontro, aperto a tutti, sarà moderato dalla Prof.ssa Stefania De Caro, da sempre impegnata sui temi della salute e dell’educazione sanitaria.