Il racconto di Alessandra Testa da Dubai: “Da 48 ore un clima di tensione, abbiamo fiducia, ma serve prudenza e dobbiamo restare in casa”
LATINA – Sono chiusi in casa da sabato mattina, secondo le indicazioni che le autorità locali hanno dato, e da poco è trascorsa la seconda notte a Dubai per una giovane famiglia di Latina che da anni vive negli Emirati Arabi. “Da 48 ore viviamo un clima di tensione e timore per quello che potrà succedere, ma stiamo bene – ci ha raccontato Alessandra Testa – Qui la sicurezza è una delle cose più garantite, e dunque siamo fiduciosi, ma sentire il rumore delle esplosioni vicino casa è qualcosa che mette paura”.
Una situazione in continua evoluzione tanto che appena finito il collegamento con Alessandra a Dubai ci sono state altre due esplosioni (alle 6,30 ora italiana, le 9,30 ora locale).
“Già nelle prime ore dopo gli attacchi segnalati con un allarme sui telefoni e tutte le indicazioni da osservare – ci ha raccontato la manager di Latina – abbiamo ricevuto disposizioni per questa settimana. Io e mio marito lavoreremo in smart, così ci è stato detto di fare, e i bambini faranno scuola da remoto, anche l’asilo della più piccola sarà in questa modalità. Andiamo avanti con la prudenza che serve”.
La famiglia, come i tanti italiani che si trovano in zona, è stata raggiunta anche dalla Farnesina che ha diffuso numeri di Ambasciata e Consolato: “Alla luce del perdurante conflitto in corso si continua a raccomandare di restare presso la propria abitazione o albergo e di non recarsi in aeroporto fino a comunicazione ufficiale della propria compagnia aerea sulla riapertura dello spazio aereo e sulla ripresa del proprio volo”, si legge nel messaggio del Ministero degli Esteri italiano.
A sette anni dalla scomparsa, famiglia e amici di Daniele Nardi lo ricordano dalla Cima Nardi sulla Semprevisa
LATINA – Sono sette anni che Daniele Nardi ha lasciato la vita in quella che considerava la “sua” impresa: scalare il versante inesplorato del Nanga Parbat, in Nepal, in inverno. Lo hanno ricordato la moglie, il figlioletto, la famiglia e gli amici più cari, sfidando la nebbia domenica per raggiungere la vetta della Semprevisa che ora si chiama Cima Nardi. “Sono passati sette anni e ogni volta è come la prima – scrivono in un post, dopo aver raggiunto la vetta al Monte Semprevisa, oggi Cima Nardi, sui Lepini pontini, il posto dove l’alpinista nato a Sezze si allenava a imprese più grandi.
“Davanti a quella targa rileggiamo le tue parole, dedicate a nostro figlio ma diventate guida per tutti noi: “Non fermarti, non arrenderti, datti da fare, perché il mondo ha bisogno di persone migliori che facciano sì che la pace sia una realtà e non soltanto un’idea. Vale la pena farlo.” E allora continuiamo a camminare. Continuiamo a crederci. Continuiamo a educare nostro figlio con il tuo esempio: coraggio, determinazione, gentilezza. Perché il modo più vero per ricordarti non è restare fermi nel dolore, ma trasformarlo in forza”, si legge nel post.
Aprilia, finisce ai domiciliari 18enne trovato con 76 dosi di crack
Un 18enne di Aprilia è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico di droga. Il ragazzo si trovava a bordo di un motociclo quando è stato controllato. Insospettiti dal suo atteggiamento, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale, veicolare e domiciliare. Al termine degli accertamenti sono stati trovati oltre 40 grammi di crack, suddivisi in 76 dosi, un bilancino di precisione e circa 1.300 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati. La sostanza sarà sottoposta ad analisi qualitative e quantitative su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il 18enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida con rito direttissimo.
Terracina, arriva il Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza
La città di Terracina avrà un Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità dei presenti il Regolamento che disciplina la figura del Garante dei Diritti per l’Infanzia e l’Adolescenza, già passato con voto unanime anche in Commissione congiunta I e VI.
L’Ufficio del Garante sarà un luogo neutro di ascolto e confronto, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra tutti i soggetti che si occupano, a vario titolo, di tematiche legate ai minori. Il Garante comunale, figura indipendente che opererà in piena autonomia e in coordinamento con il Garante nazionale e regionale, vigilerà sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, promuoverà la conoscenza e la diffusione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e favorirà la partecipazione e l’ascolto dei minori, sia a livello individuale sia collettivo. Tra i compiti previsti anche la segnalazione all’Autorità giudiziaria di eventuali violazioni dei diritti dei minori o situazioni di discriminazione che richiedano approfondimenti, oltre alla verifica, in collaborazione con le istituzioni competenti, del rispetto delle pari opportunità nell’accesso ai diritti.
L’incarico sarà gratuito e onorario. Il Garante verrà scelto, tramite avviso pubblico, tra persone con comprovata esperienza in ambito giuridico, psicologico, sociale o pedagogico e sarà nominato dal Consiglio comunale.
Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Servizi Sociali, Nicoletta Rossi, che ha parlato di un atto importante per rafforzare in modo concreto la tutela dei diritti dei più giovani e per mettere al centro dell’azione amministrativa le nuove generazioni. Per il sindaco Francesco Giannetti si tratta di un traguardo significativo per la comunità, un passo in avanti per garantire maggiore attenzione, benessere e opportunità a bambini e adolescenti del territorio.
