CRONACA
Latina, noleggia un’auto on line, ma l’agenzia non esiste: denunciate per truffa due donne
LATINA – Truffata con un falso autonoleggio online, una donna di 68 anni di Latina si è rivolta ai carabinieri che hanno avviato le indagini riuscendo a identificare le autrici, due donne di 21 e 34 anni, entrambe residenti in Campania e già note alle forze di polizia, denunciate per truffa. Secondo quanto ricostruito, la vittima aveva cercato on line un’autovettura da noleggiare e aveva poi deciso di contattare un’agenzia, ma il numero era in realtà quello della 34enne che aveva convinto la donna a effettuare un bonifico di circa 500 euro per il pagamento anticipato del noleggio del veicolo. La somma era stata versata sul conto corrente poi risultato intestato alla più giovane. Quando la cliente è andata a ritirare la vettura presso l’agenzia ha scoperto che non esisteva, mentre le due si erano volatilizzate.
CRONACA
Corruzione a Cisterna, domiciliari revocati all’ex consigliere Renio Monti
LATINA – Il Tribunale del Riesame di Roma ha revocato gli arresti domiciliari a Renio Monti, il consigliere comunale di maggioranza di Cisterna dimessosi perché indagato in un’inchiesta per corruzione. Annullata l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Latina Barbara Cortegiano su richiesta della Procura di Latina, i giudici hanno disposto l’interdizione dalla professione di architetto per un anno. Confermati gli obblighi di firma per il padre Domenico Monti anche lui indagato nell’inchiesta che ha coinvolto il dirigente all’urbanistica del Comune, due funzionari e due imprenditori di Latina.
CRONACA
Intervento rimandato sulla SP Norbana, domani strada chiusa dalle 10 alle 13
A causa delle avverse condizioni meteo, l’intervento previsto sulla SP Norbana è stato posticipato a domani, mantenendo le stesse modalità operative. Nella giornata di oggi verranno comunque effettuati alcuni interventi sul manto stradale che non richiedono la chiusura della strada. Pertanto, le disposizioni inizialmente previste per oggi saranno applicate domani, venerdì 13 marzo, con la chiusura della SP Norbana dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Si comunica che nella giornata odierna, giovedì 12 marzo, la SP Norbana resterà aperta al traffico e i servizi di trasporto pubblico saranno regolarmente garantiti.
CRONACA
Latina, resta in carcere l’uomo che ha tentato di rapire un bambino
LATINA – E’ stato convalidato dal Gip del Tribunale di Latina l’arresto del 34 enne di nazionalità irachena che domenica pomeriggio nel parcheggio di un noto supermercato del capoluogo ha tentato di portare via un bambino che era sul suo ovetto in auto con la mamma, mentre il padre di era allontanato per fare acquisti. Momenti concitati, difficili da dimenticare, che la donna ha raccontato nel programma La vita in diretta su Rai Uno.
Qui un breve stralcio della sua testimonianza
L’uomo, che secondo i primi accertamenti soffre di disturbi psichiatrici, è accusato di tentato sequestro di persona aggravato e porto di oggetti atti ad offendere per il possesso di un martello di gomma. Per il legale che ieri lo ha assistito nell’interrogatorio di convalida: “Era ubriaco non voleva rapire il piccolo”.
