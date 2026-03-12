Latina, noleggia un’auto on line, ma l’agenzia non esiste: denunciate per truffa due donne

LATINA – Truffata con un falso autonoleggio online, una donna di 68 anni di Latina si è rivolta ai carabinieri che hanno avviato le indagini riuscendo a identificare le autrici, due donne di 21 e 34 anni, entrambe residenti in Campania e già note alle forze di polizia, denunciate per truffa. Secondo quanto ricostruito, la vittima aveva cercato on line un’autovettura da noleggiare e aveva poi deciso di contattare un’agenzia, ma il numero era in realtà quello della 34enne che aveva convinto la donna a effettuare un bonifico di circa 500 euro per il pagamento anticipato del noleggio del veicolo. La somma era stata versata sul conto corrente poi risultato intestato alla più giovane. Quando la cliente è andata a ritirare la vettura presso l’agenzia ha scoperto che non esisteva, mentre le due si erano volatilizzate.