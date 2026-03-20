Pontinia: ispezione in un’azienda agricola, denunciato il proprietario

Un uomo è stato arrestato a Formia in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha individuato il cittadino rumeno, classe 1983, all’interno di una struttura ricettiva della città grazie al monitoraggio delle segnalazioni provenienti dagli alloggi del territorio. Gli agenti del Commissariato sono intervenuti per un controllo e, una volta identificato l’uomo, hanno accertato la presenza a suo carico di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità rumene per reati legati all’uso e al possesso di documenti falsi, per i quali risulta già condannato. Al termine degli accertamenti negli uffici di polizia, il provvedimento è stato confermato: l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente, in attesa delle procedure di consegna.