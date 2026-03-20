CRONACA
Pontinia: ispezione in un’azienda agricola, denunciato il proprietario
PONTINIA – Ispezione presso un’azienda di allevamento a Pontinia. I Carabinieri insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina hanno denunciato il titolare dell’azienda, un uomo di 50 anni del posto, per il reato di mancanza dei requisiti di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e omessa adozione di misure di primo soccorso. Elevate ammende per oltre 4.800 euro. Durante il controllo i Carabinieri hanno vagliato la posizione di 3 lavoratori, di cui due di nazionalità indiana e uno di nazionalità egiziana, che sono risultati tutti in regola sia sul territorio Nazionale che per quanto attiene alle preventive comunicazioni di assunzione.
CRONACA
Auto, gioielli e orologi di lusso, sequestrati beni per oltre un milione dalla Guardia di Finanza
Confisca di beni per oltre un milione di euro nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso. L’operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Latina su disposizione del Tribunale di Roma. Il provvedimento, emesso dalla sezione Misure di Prevenzione, riguarda una persona con numerosi precedenti per reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, il patrimonio accumulato nel tempo sarebbe risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Gli accertamenti patrimoniali, estesi anche al nucleo familiare, hanno consentito di ricostruire disponibilità per oltre un milione di euro. Tra i beni confiscati figurano auto e moto, oggetti di lusso come orologi, gioielli e vini pregiati, oltre a disponibilità finanziarie. Il patrimonio era già stato sequestrato nell’ottobre 2024 su richiesta della Procura di Latina. Con questo provvedimento si arriva ora alla confisca di primo grado. L’operazione rientra nelle attività di contrasto ai patrimoni illeciti e mira a colpire i proventi delle attività criminali, restituendo risorse alla collettività.
CRONACA
Mandato di arresto europeo, cittadino rumeno trovato a Formia
Un uomo è stato arrestato a Formia in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha individuato il cittadino rumeno, classe 1983, all’interno di una struttura ricettiva della città grazie al monitoraggio delle segnalazioni provenienti dagli alloggi del territorio. Gli agenti del Commissariato sono intervenuti per un controllo e, una volta identificato l’uomo, hanno accertato la presenza a suo carico di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità rumene per reati legati all’uso e al possesso di documenti falsi, per i quali risulta già condannato. Al termine degli accertamenti negli uffici di polizia, il provvedimento è stato confermato: l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente, in attesa delle procedure di consegna.
CRONACA
Latina, 35enne ai domiciliari per droga, sorpreso con dosi di cocaina pronte allo spaccio
LATINA – Era in regime di arresti domiciliari, spacciava cocaina. La Polizia di Stato, ha arrestato a Latina un 35 enne. Sono stati gli agenti della Squadra Volante a intervenite nell’abitazione dell’uomo che alcune settimane fa era stato arrestato nell’ambito di un’ attività antidroga condotta dalla Polizia di Stato. Nell’abitazione del giovane, la squadra Mobile ha poi sequestrato svariate dosi di cocaina e altro materiale destinato al confezionamento dello stupefacente. Arrestato in flagranza di reato, l’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio direttissimo.
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