CRONACA
Latina: fermato senza patente con droga e coltelli. Denunciato un quarantunenne
LATINA – Fermato senza patente con droga e coltelli a Latina, i Carabinieri denunciano un uomo di 41 anni del posto. Durante un controllo alla circolazione stradale, l’uomo è stato fermato in sella al ciclomotore di proprietà di un ragazzo di 18anni. L’uomo aveva la patente sospesa, ed il ciclomotore era sprovvisto sia di assicurazione che di revisione.
Dalle perquisizioni sono saltati fuori 32 grammi di “hashish”, un coltello utilizzato per la droga, un coltello a serramanico ed un bilancino di precisione.
A casa l’uomo nascondeva due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Nell’abitazione c’ era anche il 18enne proprietario del motociclo, che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un proiettile cal. 7.65 non denunciato.
CRONACA
Tenta di rubare alcolici e dolci al centro commerciale, denunciata
I Carabinieri di Latina hanno denunciato, in stato di libertà, una donna di 27 anni del posto, già nota alle forze di polizia, per tentato furto. I militari sono intervenuti, su segnalazione giunta al al 112, presso un esercizio pubblico all’interno del centro commerciale, dove il personale addetto alla sicurezza interna aveva bloccato l’indagata mentre stava tentando di superare le casse dopo aver portato via dagli scaffali una bottiglia di bevande alcoliche e liquori, nonché dolciumi, occultando il tutto sulla sua persona. La merce asportata è stata recuperata e restituita al negozio.
CRONACA
Pontinia: ispezione in un’azienda agricola, denunciato il proprietario
PONTINIA – Ispezione presso un’azienda di allevamento a Pontinia. I Carabinieri insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina hanno denunciato il titolare dell’azienda, un uomo di 50 anni del posto, per il reato di mancanza dei requisiti di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e omessa adozione di misure di primo soccorso. Elevate ammende per oltre 4.800 euro. Durante il controllo i Carabinieri hanno vagliato la posizione di 3 lavoratori, di cui due di nazionalità indiana e uno di nazionalità egiziana, che sono risultati tutti in regola sia sul territorio Nazionale che per quanto attiene alle preventive comunicazioni di assunzione.
CRONACA
Auto, gioielli e orologi di lusso, sequestrati beni per oltre un milione dalla Guardia di Finanza
Confisca di beni per oltre un milione di euro nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso. L’operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Latina su disposizione del Tribunale di Roma. Il provvedimento, emesso dalla sezione Misure di Prevenzione, riguarda una persona con numerosi precedenti per reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, il patrimonio accumulato nel tempo sarebbe risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Gli accertamenti patrimoniali, estesi anche al nucleo familiare, hanno consentito di ricostruire disponibilità per oltre un milione di euro. Tra i beni confiscati figurano auto e moto, oggetti di lusso come orologi, gioielli e vini pregiati, oltre a disponibilità finanziarie. Il patrimonio era già stato sequestrato nell’ottobre 2024 su richiesta della Procura di Latina. Con questo provvedimento si arriva ora alla confisca di primo grado. L’operazione rientra nelle attività di contrasto ai patrimoni illeciti e mira a colpire i proventi delle attività criminali, restituendo risorse alla collettività.
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