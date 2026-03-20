Latina: fermato senza patente con droga e coltelli. Denunciato un quarantunenne

LATINA – Fermato senza patente con droga e coltelli a Latina, i Carabinieri denunciano un uomo di 41 anni del posto. Durante un controllo alla circolazione stradale, l’uomo è stato fermato in sella al ciclomotore di proprietà di un ragazzo di 18anni. L’uomo aveva la patente sospesa, ed il ciclomotore era sprovvisto sia di assicurazione che di revisione.

Dalle perquisizioni sono saltati fuori 32 grammi di “hashish”, un coltello utilizzato per la droga, un coltello a serramanico ed un bilancino di precisione.

A casa l’uomo nascondeva due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Nell’abitazione c’ era anche il 18enne proprietario del motociclo, che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un proiettile cal. 7.65 non denunciato.