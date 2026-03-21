Priverno, arrestato 19enne per spaccio: sequestrate cocaina e hashish

I Carabinieri della Stazione di Priverno hanno arrestato in flagranza un ragazzo di 19 anni del posto, già noto alle forze di polizia, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo è scattato nell’ambito di servizi mirati al contrasto del fenomeno dello spaccio sul territorio. L’atteggiamento sospetto del giovane ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale. Nel corso delle verifiche sono state trovate 12 dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 4 grammi, e due porzioni di hashish per circa 15 grammi. Il 19enne era inoltre in possesso di circa 400 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione, dove è stato rinvenuto materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il giovane è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Terracina, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.