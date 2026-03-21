CRONACA
Campoverde, occupano un terreno sequestrato e installano serre: tre denunciati
I Carabinieri della Stazione di Campoverde, nel territorio di Aprilia, hanno denunciato tre uomini, di 69, 49 e 47 anni, ritenuti responsabili in concorso della violazione dei sigilli. L’indagine è partita dalla denuncia presentata lo scorso febbraio dall’amministratore unico di una società di Pontinia, custode giudiziario di un terreno già sottoposto a sequestro. Secondo quanto accertato dai militari, i tre si sarebbero introdotti all’interno dell’area, un appezzamento di circa 15 ettari, realizzando un impianto di serre nonostante il vincolo imposto dal sequestro. Il provvedimento di sequestro era stato disposto dal Tribunale di Latina nel luglio 2022. Per i tre è scattata la denuncia a piede libero.
CRONACA
Priverno, arrestato 19enne per spaccio: sequestrate cocaina e hashish
I Carabinieri della Stazione di Priverno hanno arrestato in flagranza un ragazzo di 19 anni del posto, già noto alle forze di polizia, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo è scattato nell’ambito di servizi mirati al contrasto del fenomeno dello spaccio sul territorio. L’atteggiamento sospetto del giovane ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale. Nel corso delle verifiche sono state trovate 12 dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 4 grammi, e due porzioni di hashish per circa 15 grammi. Il 19enne era inoltre in possesso di circa 400 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione, dove è stato rinvenuto materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il giovane è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Terracina, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.
CRONACA
Incidente sulla Pontina, tir sbanda e entra in una stazione di servizio poi finisce fuori strada
Uno spaventoso incidente stradale che ha coinvolto un tir si è verificato questa mattina sulla Pontina in direzione di Roma. Il mezzo, per ragioni ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, poco prima delle 6 ha sbandato paurosamente finendo per entrare in un’area di servizio e poi fuori strada. Nella sua traiettoria il mezzo pesante, un camion frigorifero di grandi dimensioni, ha attraversato lo spazio del distributore fortunatamente senza colpire nessuno. E’ accaduto all’altezza del km 22, poco prima dell’uscita per Torvaianica. Ferito il conducente del mezzo pesante. Il traffico è stato limitato su una sola corsia per consentire le operazioni di ripristino della sede stradale e la rimozione del tir. Presenti sul posto i mezzi dell’Anas. (la foto inviata da alcuni automobilisti alla pagina Fb 148 Pontina)
CRONACA
Auto, gioielli e orologi di lusso, sequestrati beni per oltre un milione dalla Guardia di Finanza
Confisca di beni per oltre un milione di euro nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso. L’operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Latina su disposizione del Tribunale di Roma. Il provvedimento, emesso dalla sezione Misure di Prevenzione, riguarda una persona con numerosi precedenti per reati legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, il patrimonio accumulato nel tempo sarebbe risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Gli accertamenti patrimoniali, estesi anche al nucleo familiare, hanno consentito di ricostruire disponibilità per oltre un milione di euro. Tra i beni confiscati figurano auto e moto, oggetti di lusso come orologi, gioielli e vini pregiati, oltre a disponibilità finanziarie. Il patrimonio era già stato sequestrato nell’ottobre 2024 su richiesta della Procura di Latina. Con questo provvedimento si arriva ora alla confisca di primo grado. L’operazione rientra nelle attività di contrasto ai patrimoni illeciti e mira a colpire i proventi delle attività criminali, restituendo risorse alla collettività.
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