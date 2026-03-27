Sentenza ex Svar favorevole al Comune, via al Piano Olim Palus 2032

LATINA – Il Tribunale Civile di Latina ha rigettato la domanda, presentata dalla società Immobiliare Romagnoli, di retrocessione dei beni e dell’area acquisiti dal Comune di Latina attraverso esproprio nello spazio a tutti noto come ex Svar. Contestualmente, il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento danni, quantificata dalla stessa società in 7.645.77,62 euro.

Ne hanno dato notizia, questa mattina, il sindaco Matilde Celentano e l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, esprimendo soddisfazione per il verdetto che consente di procedere speditamente verso l’approvazione definitiva del piano di zona “Olim Palus 2032”, adottato con delibera di Consiglio comunale dello scorso gennaio.

“Ringrazio l’Avvocatura comunale – ha affermato la prima cittadina – per l’egregio lavoro svolto in difesa degli interessi della collettività. La chiusura di questo contenzioso consentirà di portare a termine la rigenerazione urbana in un’area lasciata al degrado per troppi anni. Ringrazio, altresì, l’assessore Muzio per essersi presa carico di questa vicenda complessa, non soltanto dal punto di vista urbanistico ma anche giudiziario, considerando l’elevato numero di contenziosi che vanno avanti da tanti anni. La buona notizia di oggi conferma la validità dell’interesse pubblico alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare, che risolve l’esigenza abitative di 622 persone. Oggi si aprono prospettive reali e concrete per una trasformazione profonda dell’area. La nostra amministrazione vuole fornire risposte concrete e strutturate all’emergenza abitativa, lavorare per la riqualificazione urbanistica delle aree degradate e migliorare la qualità della vita in tutti i quartieri”.

“Ero fiduciosa dell’esito di questa causa – ha aggiunto l’assessore Muzio – perché stiamo lavorando alacremente per portare avanti l’edilizia pubblica, i piani di zona incluso quello riguardante l’ex Svar oggi piano Olim Palus 2032. Grazie alla costituzione del tavolo tecnico, istituito con deliberazione di giunta della scorsa estate, si è garantita la massima efficacia e rapidità nel portare avanti l’iter del piano, assicurando il coordinamento tra tutti i settori comunali coinvolti, inclusa l’Avvocatura. L’intervento sull’Ex Svar non rappresenta solo un’operazione di edilizia pubblica fondamentale e una ricucitura essenziale alla riqualificazione di tutto il quartiere, ma è una grande occasione di rigenerazione urbana e risanamento ambientale, a cui abbiamo lavorato per questi quasi tre anni di amministrazione, insieme agli uffici e ai dirigenti, che ringrazio, con studi approfonditi per dare finalmente esecuzione a un piano rimasto per anni bloccato. Ringrazio il presidente della commissione Urbanistica Roberto Belvisi e i commissari per il lavoro di approfondimento svolto, consentendo l’adozione del Piano all’inizio di quest’anno.”