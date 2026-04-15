Attacco di Trump al Papa, il vescovo di Latina Crociata: “Parole e giudizi inaccettabili e volgari”

LATINA – Il vescovo di Latina Mariano Crociata interviene dopo l’attacco del presidente degli Usa Donald J. Trump contro papa Leone XIV pronunciate nei giorni scorsi. Anche nella sua veste di Presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea (Comece), rispondendo a LaPresse, Crociata ha dichiarato: «Esprimo la mia piena solidarietà al Santo Padre in questo momento. Di fronte a parole e giudizi inaccettabili e volgari, desidero ribadire che la sua voce a favore della pace, del dialogo e della dignità di ogni persona non è segno di debolezza, ma testimonianza autentica del Vangelo. In un tempo segnato da tensioni e conflitti, il richiamo del Papa alla non violenza e alla responsabilità morale rappresenta un punto di riferimento essenziale per la comunità internazionale. Come Chiesa in Europa, rinnoviamo il nostro sostegno a Papa Leone XIV e al suo impegno instancabile per la pace e la giustizia».

LA PREGHIERA PER LA PACE – Sabato scorso, la Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno ha pregato per la pace, lo ha fatto in modo particolare inserendo la preghiera voluta da papa Leone XIV all’interno della celebrazione per l’ordinazione diaconale del seminarista pontino Agostino De Santis, programmata già da tempo, avvenuta sabato scorso nella chiesa di San Luca, a Latina. Lo stesso vescovo Mariano Crociata, che ha presieduto la celebrazione, non ha mancato di ricordare all’inizio della messa il tema della pace invitando poi alla preghiera al termine del rito.