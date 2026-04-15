CRONACA
Terracina, chiude per verifiche il Ponte sul Sisto, certificato di transitabilità scaduto
TERRACINA – È stata disposta la chiusura temporanea del Ponte sul Fiume Sisto a partire dalle 00:00 di giovedì 16 aprile dal momento che è necessario eseguire le verifiche per la transitabilità in sicurezza della struttura provvisoria.
L’ordinanza dirigenziale prevede il divieto di transito totale alla circolazione stradale della S.P. Badino in corrispondenza del ponte “Fiume Sisto” ovvero dal Km 9+400 al Km 9+450, poiché il certificato di transitabilità, obbligatorio per garantire il mantenimento in esercizio del ponte provvisorio, ha validità fino al 15 aprile.
Con altra Determinazione Dirigenziale è stato affidato l’incarico professionale relativo all’attività di verifica della transitabilità del ponte temporaneo. La verifica comprende l’ispezione delle condizioni statiche e di buona conservazione della struttura, le verifiche strutturali finalizzate alla valutazione della sicurezza e la redazione di una relazione tecnica che dovrà essere consegnata entro dieci giorni. Il Ponte sul Fiume Sisto verrà riaperto all’esito positivo delle verifiche in corso.
CRONACA
Attacco di Trump al Papa, il vescovo di Latina Crociata: “Parole e giudizi inaccettabili e volgari”
LATINA – Il vescovo di Latina Mariano Crociata interviene dopo l’attacco del presidente degli Usa Donald J. Trump contro papa Leone XIV pronunciate nei giorni scorsi. Anche nella sua veste di Presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea (Comece), rispondendo a LaPresse, Crociata ha dichiarato: «Esprimo la mia piena solidarietà al Santo Padre in questo momento. Di fronte a parole e giudizi inaccettabili e volgari, desidero ribadire che la sua voce a favore della pace, del dialogo e della dignità di ogni persona non è segno di debolezza, ma testimonianza autentica del Vangelo. In un tempo segnato da tensioni e conflitti, il richiamo del Papa alla non violenza e alla responsabilità morale rappresenta un punto di riferimento essenziale per la comunità internazionale. Come Chiesa in Europa, rinnoviamo il nostro sostegno a Papa Leone XIV e al suo impegno instancabile per la pace e la giustizia».
LA PREGHIERA PER LA PACE – Sabato scorso, la Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno ha pregato per la pace, lo ha fatto in modo particolare inserendo la preghiera voluta da papa Leone XIV all’interno della celebrazione per l’ordinazione diaconale del seminarista pontino Agostino De Santis, programmata già da tempo, avvenuta sabato scorso nella chiesa di San Luca, a Latina. Lo stesso vescovo Mariano Crociata, che ha presieduto la celebrazione, non ha mancato di ricordare all’inizio della messa il tema della pace invitando poi alla preghiera al termine del rito.
AUDIO
Si è insediato il neo procuratore di Latina Gregorio Capasso: “Grande emozione e grande responsabilità”
LATINA – Nell’aula di corte d’assise del Tribunale di Latina si è svolta oggi l’affollata cerimonia di insediamento del Procuratore Capo di Latina, Gregorio Capasso, presente il procuratore generale di Roma, Giuseppe Amato. Ad aprire gli interventi il Presidente del Tribunale di Latina, Antonio Masone.
Dopo il passaggio di consegne con l’Aggiunta Luigia Spinelli, che ha retto la Procura della Repubblica di Latina nell’ultimo anno, il neo procuratore ha ripercorso brevemente i 37 anni di attività cominciati da sostituto procuratore in Calabria, poi i vent’anni trascorsi in Procura a Latina, e da ultimo, gli otto anni in cui ha diretto l’Ufficio di Tempio Pausania in Sardegna. Ora, il ritorno a casa. Presenti le massime autorità cittadine e provinciali, i tre figli del neo procuratore e i presidenti dell’Ordine degli Avvocati e della Camera Penale.
“E’ una grande emozione e una grande responsabilità, un incarico che richiede un grande impegno – ha sottolineato nel suo discorso Capasso – Cercheremo di garantire al nostro territorio che il nostro ufficio sia un presidio di legalità e fare in modo che la legge sia davvero uguale per tutti”, ha detto.
La nomina ufficiale era arrivata da parte del Consiglio Superiore della Magistratura lo scorso 21 gennaio
CRONACA
Elude l’antitaccheggio, 28enne arrestato per un furto ad Aprilia 2
APRILIA – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Aprilia ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino tunisino nato nel 1998, gravemente indiziato di un furto aggravato commesso all’interno di un noto esercizio commerciale del centro commerciale “Aprilia 2”.
Gli agenti del Commissariato di Aprilia, intervenuti sul posto hanno rintracciato il 28enne poco dopo i fatti, mentre si allontanava dall’area commerciale, trovandolo ancora in possesso della refurtiva per un valore di circa 400 euro asportata eludendo i sistemi antitaccheggio dell’esercizio schermandone il segnale.
Gli accertamenti successivi, anche sulla base delle dichiarazioni raccolte e delle immagini di videosorveglianza, hanno consentito di procedere al suo arresto per il reato di furto aggravato.
L’uomo è stato quindi trattenuto presso gli uffici di polizia e sottoposto questa mattina a giudizio direttissimo, all’esito del quale l’arresto è stato convalidato.
Dagli accertamenti svolti è inoltre emersa la sua posizione irregolare sul territorio nazionale, motivo per cui sono state avviate le procedure amministrative volte al rimpatrio nel paese di origine.
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