AUDIO
Setia Run, si parte: circuito tra le colline e crostatine alla visciola ai ristori
SEZZE – Domenica 10 maggio si corre a Sezze la prima edizione della Setia Run, quinta prova del circuito podistico Opes In Corsa Libera 2026, evento che coniuga sport, territorio e sostenibilità. Organizzata dall’associazione sportiva A.S.D. Go Run, la gara si svilupperà su un tracciato collinare interamente su strada, attraversando il centro storico e alcuni degli scorci più suggestivi del territorio setino. Il percorso, completamente rinnovato, si snoda tra i paesaggi dei Monti Lepini, offrendo agli atleti un’esperienza immersiva tra panorami e luoghi identitari della città.
“Non si tratta soltanto di una competizione sportiva, ma di un vero e proprio viaggio nel cuore del territorio – dichiara il presidente dell’ASD Go Run, Gianluca Ceccato – L’obiettivo della Setia Run è coniugare la passione per la corsa con la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e naturalistico di Sezze, promuovendo al tempo stesso il turismo sportivo.”
Lo ha sentito per Gr Latina Antonella Melito
Dal punto di vista tecnico, la gara prevede una distanza di circa 10 km su percorso collinare asfaltato, con partenza prevista alle ore 9:00 da via Guglielmo Marconi, punto di inizio e arrivo del percorso e con ristori previsti lungo il tracciato e all’arrivo. Per tutti i partecipanti è prevista una medaglia finisher, oltre a premi per i migliori classificati assoluti e di categoria.
Particolare attenzione sarà riservata anche all’ambiente: la manifestazione si caratterizza infatti come evento ecosostenibile, grazie all’utilizzo di materiali riciclabili e compostabili per ridurre al minimo l’impatto ambientale.
Un altro elemento distintivo sarà la valorizzazione delle eccellenze locali. Il ristoro finale rappresenterà non solo un momento di recupero per gli atleti, ma anche un’occasione per scoprire i prodotti tipici del territorio, rafforzando il legame tra sport ed enogastronomia. L’evento è pensato per promuovere la città di Sezze, esaltare il patrimonio locale e consolidare l’identità del territorio.
Il presidente ha poi espresso la sua gratitudine: “Un ringraziamento va all’amministrazione comunale per la concessione del patrocinio morale e alla Pro Loco Città di Sezze per la costante collaborazione. Un plauso anche allo sponsor tecnico Athletics – Il Negozio per Correre di Proietti Simone e a tutti gli sponsor locali che stanno sostenendo l’iniziativa”.
La Setia Run 10K nasce con l’ambizione di diventare un appuntamento di riferimento nel panorama podistico laziale, con una visione che va oltre il semplice evento sportivo. La prima edizione della Setia Run 10K si presenta così come un evento innovativo e ambizioso, capace di coniugare sport, ambiente e promozione territoriale: una corsa che diventa racconto, esperienza e valorizzazione di un’intera comunità.
APPUNTAMENTI
Fibromialgia, a Cisterna convegno scientifico e un leccio: “Ci battiamo perché la fibromialgia possa essere riconosciuta nei LEA”
CISTERNA – Nell’Aula consiliare del Comune di Cisterna si è aperto questa mattina il convegno medico-scientifico dal titolo “Fibromialgia: l’approccio multidisciplinare e le sue implicazioni sociali” promosso dall’Associazione Fibromialgia Italia – AFI Odv. L’evento gode del patrocinio del Comune di Cisterna, di Regione Lazio, Ordine dei Medici di Latina, CRI Comitato di Latina, CNAF (Coordinamento Nazionale Associazioni di Fibromialgia) e Abracadabra. In occasione dell’evento e per accendere una luce sulla malattia, a Cisterna è stato piantato un leccio in Piazza dell’Esodo Cisternese, con l’auspicio che in altre città della provincia e del Lazio seguano iniziative simili.
“Questo è il primo convegno scientifico che si svolge el Lazio su questa patologia, un’occasione per far conoscere al meglio la Fibromialgia, patologia che causa dolore cronico acuto e astenia – spiega il dottor Gino Cece che modera il dibattito tra esperti – Ci battiamo perché la fibromialgia possa essere riconosciuta nei LEA e si possa accedere a diagnosi e terapie precoci”.
Presente a Latina per l’appuntamento la presidente della Associazione Fibromialgia Italia – AFI Odv, Antonella Moretto: “La fibromialgia colpisce il 3% circa della popolazione può costare ai pazienti una cifra mensile tra i 400 e i 1200 euro. Martedì prossimo 12 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia saremo a Roma, in Senato per un evento in streaming”.
Il programma dei lavori prevede:
– Saluti istituzionali del consigliere regionale Angelo Tripodi, Vice Presidente Commissione Sanità Regione Lazio e del Sindaco di Cisterna Valentino Mantini;
– “Il medico di base di fronte la fibromialgia”: Giovanni Cirilli, ex medico di base, sindacalista regionale FIMMG e Presidente Ordine dei Medici di Latina;
– “Cos’è la sindrome fibromialgica e come può aiutare chi ne è affetto?”: Mauro Granata, specialista in Reumatologia e Medicina interna;
– “Fibromialgia, autoimmunità e infiammazione”: Marino Paroli, specialista in Immunologia clinica, reumatologia – Centro per la Diagnosi e Terapia delle Malattie Reumatiche Università di Roma “La Sapienza” Polo Pontino;
– “Ormoni e fibromialgia, ruolo e implicazioni”: Nicolemaria Cece, medico specialista in Endocrinologia e Malattie Metaboliche;
– “L’importanza dell’alimentazione nella fibromialgia”: Federica Pesce, biologa nutrizionista clinica in patologie croniche e infiammatorie;
– “Terapia del dolore, medicina alternativa: uso di cannabis”: Anna Maria Palliccia, specialista in Anestesia, rianimazione e terapia del dolore e Alessandro Mariani, specialista in Anestesia, rianimazione e terapia del dolore.
Ore 11: Break.
– “La persona e il suo corpo: quale percorso riabilitativo?”: Tiziana Nava, fisioterapista e posturologa, Docente Universitaria e Master;
– “Paziente e medico: l’importanza della comunicazione e della relazione”: Antonella Moretto;
– “Il ruolo della Croce Rossa Italiana”: Lorenzo Munari, presidente Croce Rossa Italiana Comitato di Latina;
– “La fibromialgia, aspetti medico-legali”: Belardino Rossi, ex Presidente di Distretto, Medico legale Distretto ASL LT1;
– “La fibromialgia e l’Inps”: Diego Cianchetti, avvocato.
Alle ore 13 è in prevista una tavola rotonda con la partecipazione del pubblico, poi alle ore 14 le conclusioni e i saluti finali.
Il convegno medico-scientifico sarà preceduto da altri momenti significativi venerdì 8 maggio. Alle ore 16, sempre nell’Aula consiliare, ci sarà la consegna degli attestati di partecipazione al corso organizzato dall’Associazione Fibromialgia Italia – AFI Odv in collaborazione con Croce Rossa Italiana delle persone che potranno dedicarsi agli sportelli informativi e all’ascolto. A seguire, si terrà la piantumazione di un albero in largo Alfonso Volpi messo a disposizione dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Cisterna.
ATTUALITA'
Saluta Latina il colonnello Antonio De Lise, dirigerà il Nucleo Investigativo di Roma
LATINA – Dopo oltre cinque anni di risultati investigativi sul territorio provinciale di Latina, arriva un’importante riconoscimento per il tenente colonnello Antonio De Lise. Il comandante del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Latina, ricoprirà lo stesso incarico a Roma, da settembre, proprio a due passi dal Colosseo. Ma lascia già da lunedì la Caserma Cimarrusti per cominciare un periodo di affiancamento all’attuale Comandante della delicata struttura di Via in Selci nella Capitale.
L’arresto del latitante Massimiliano Del Vecchio, inserito nella lista dei più pericolosi, avvenuto ad agosto scorso in Spagna; le interdittive antimafia; la caccia, ormai sempre più complessa, ai capitali “sporchi”, accumulati in maniera illecita, con sequestri per diversi milioni di euro alla criminalità organizzata, ma non solo; la lotta al traffico di stupefacenti e poi il rapporto di fiducia con i cittadini costruito giorno dopo giorno, nel bilancio del quinquennio che si è praticamente chiuso con l’inchiesta Porta Napoletana a Terracina.
“Tendo sempre a fare una differenza tra le inchieste più complesse e quelle che danno più emozioni, in questo caso credo che le due cose possano coincidere, perché quella che è stata l’inchiesta più complessa del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Latina è concisa anche con quella che ha dato emozioni, perché sappiamo che è stata utile a qualcuno che, in quel momento particolare della sua esistenza, era in difficoltà. Sicuramente non è un merito mio, è un merito del gruppo che ho guidato, un gruppo motivato e preparato a cui molti cittadini hanno espresso il loro apprezzamento. Non posso non ricordare che ho avuto sopra di me comandanti illuminati e in grado di poter dare le indicazioni giuste e anche di fissare gli obiettivi più utili per questo territorio.”
Un tempo quello trascorso a Latina che ha portato anche novità sotto il profilo familiare: “Qui, mi sono trovato bene, ci siamo trovati bene io e la mia famiglia, sicuramente abbiamo trovato un territorio che al di là delle criticità è stato accogliente sia con me che con loro ed è sicuramente un territorio dove probabilmente torneremo anche con vesti diverse. Dal punto di vista professionale, invece, l’incarico avuto mi sarà sicuramente utile per cercare di rappresentare al meglio quello che sarà il mio incarico futuro. Spero di ripagare la fiducia che l’Arma dei Carabinieri mi ha dato nell’assegnarmi il nuovo incarico a Roma”.
AUDIO
Spiagge, via libera al Piano degli arenili di Latina: voto unanime in Consiglio
LATINA – Il Consiglio comunale di Latina ha approvato oggi all’unanimità il Piano di utilizzazione degli arenili (Pua) per la gestione e il rilancio dei suoi 13 chilometri di costa. Il nuovo strumento urbanistico, che ha superato la fase di Valutazione ambientale strategica (Vas) e recepito le risultanze della Conferenza dei Servizi, definisce un nuovo assetto per il litorale, puntando su accessibilità universale, destagionalizzazione e salvaguardia dell’ecosistema dunale.
“Oggi abbiamo compiuto un passo decisivo in avanti per il futuro sviluppo della nostra Marina – ha affermato la sindaca Matilde Celentano – Il Pua, approvato definitivamente, non è un elemento isolato, ma il tassello fondamentale di un mosaico che comprende la rigenerazione di Borgo Sabotino, Borgo Grappa e il completamento strategico di via Massaro. Abbiamo ascoltato il territorio e il comparto balneare, portando a 32 il numero totale delle concessioni nel pieno rispetto del limite del 50% destinato alla libera fruizione. È un atto di coraggio e visione che garantisce trasparenza, legalità e nuove opportunità di lavoro, trasformando la Marina da risorsa stagionale a motore economico permanente per tutto l’anno”.
Ad illustrare il Pua l’assessora all’urbanistica Annalisa Muzio e l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco.
Per Muzio: “Abbiamo l’occasione di smettere di guardare al mare come a un confine o a un margine stagionale, per iniziarlo a vivere come una naturale estensione della città e uno spazio strategico per il nostro futuro. La nostra sfida non è stata solo aumentare i servizi, ma costruire un’identità forte e riconoscibile per la Marina”. Muzio ha relazionato nel dettaglio gli obiettivi strategici del Pua, suddivisi in quattro macro-ambiti: sviluppo turistico e valorizzazione economica, equilibrio tra spiagge libere e concessioni, tutela ambientale e resilienza costiera e accessibilità, inclusione e servizi. “Questi obiettivi – ha affermato l’assessore Muzio consentono di sviluppare il turismo balneare in modo sostenibile, garantire equilibrio tra uso pubblico e concessioni private, proteggere l’ambiente costiero e il sistema dunale e rendere il litorale accessibile, inclusivo e attrezzato. Latina oggi ha una grande occasione: trasformare una fragilità storica, fatta di frammentazione, stagionalità e sviluppo disordinato, in una nuova idea di città. Una Marina vissuta tutto l’anno significa più qualità urbana, più sicurezza, più presidio del territorio, più servizi e anche una diversa percezione collettiva di questi luoghi. Per questo considero importante che il Pua si inserisca dentro una visione più ampia che riguarda la pianificazione della Marina, il rapporto con Borgo Sabotino e Borgo Grappa, la qualità dello spazio pubblico, l’accessibilità e la tutela del paesaggio. Perché il tema non è semplicemente avere più turismo. Il tema è costruire, finalmente, un rapporto più maturo, ordinato e contemporaneo tra Latina e il suo mare”.
“Il Pua rappresenta una strategia integrata a 360 gradi che unisce urbanistica, infrastrutture, mobilità e turismo. Abbiamo operato scelte precise e coraggiose: garantiamo che almeno il 50% dell’arenile sia destinato a spiaggia libera in modo omogeneo, introduciamo regole chiare sulle strutture amovibili e puntiamo con decisione sulla destagionalizzazione, offrendo certezze normative che favoriscano gli investimenti privati. Dove ci sono regole, si crea sviluppo. Il piano punta – ha proseguito Di Cocco – su una nuova qualità dei servizi: dall’abbattimento delle barriere architettoniche al rafforzamento di stabilimenti dedicati ai diversamente abili, come il progetto ‘Tutti al mare’, fino alla valorizzazione degli sport acquatici e delle aree per gli animali da compagnia. Tutto questo avviene in un quadro di assoluta tutela ambientale, attraverso la protezione del sistema dunale e una gestione strutturata del ripascimento contro l’erosione costiera. Siamo passati dal nulla dei cassetti vuoti a un sistema organico che include il recupero delle Terme, la riqualificazione del lungomare e la risoluzione di nodi storici come Rio Martino e Passo Mascarello. La Marina è il volto di Latina e oggi abbiamo la responsabilità di trasformare l’attesa in sviluppo concreto, restituendo valore e orgoglio alla nostra città”.
Sindaca e assessori hanno ringraziato gli uffici dell’Urbanistica e del Demanio, diretti rispettivamente dall’architetto Cestra e l’avvocata Alessandra Pacifico e il progettista incaricato nella redazione del Pua, l’architetto Cristoforo Pacella con i suoi collaboratori, le commissioni Urbanistica e Marina. “Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione all’unanimità della proposta definitiva di questo importante strumento di pianificazione, a dimostrazione dell’ottimo di partecipazione trasversale svolto”, hanno concluso Sindaco e assessori.
CIOLFI – Dalle fila dell’opposizione la puntualizzazione: “Occorre ringraziare anche tutti coloro che che dal 2018 hanno lavorato al Pua”, ha fatto notare la consigliera di opposizione Maria Grazia Ciolfi ricordando: “Il PUA approvato oggi è frutto del grande lavoro svolto dalla precedente amministrazione: i contenuti fondamentali del Piano, le sue 45 linee di indirizzo riportate nella delibera votata oggi, corrispondono all’impostazione
complessiva già integralmente presente nella delibera del 2020”, ha dichiarato nel suo intervento la capogruppo del Movimento 5 Stelle, già consigliera di maggioranza con delega alla Marina nella prima amministrazione Coletta.
“È nostro il merito di avere costruito un Piano che mette realmente al centro la fruizione pubblica, l’accessibilità e la tutela ambientale. Abbiamo previsto 13 spiagge libere con servizi, un’area
dedicata alla bau beach, due aree vela e due aree kite, un’area per eventi e sport da spiaggia, un punto di ormeggio con banchine galleggianti e uno scivolo di alaggio di 18 metri, un’area dedicata
ai matrimoni, stabilimenti e ben quattro spiagge libere con servizi ad elevata accessibilità, prescrizioni specifiche per la tutela della duna, modalità di pulizia della spiaggia compatibili con la
protezione del piede dunale e una pianificazione orientata anche alla destagionalizzazione dell’offerta turistica. E soprattutto abbiamo scelto una pianificazione che supera largamente il 50% di spiaggia libera imposto dalla normativa regionale”, ha aggiunto Ciolfi.
FIORE – “Riportare il Piano di Utilizzo degli Arenili in consiglio comunale, anno dopo anno, per verificarne concretamente lo stato di attuazione e correggere ciò che non funziona. È questa la proposta avanzata in aula da Daniela Fiore, consigliera del gruppo Misto, nel corso della seduta che ha portato all’approvazione all’unanimità del PUA, strumento di programmazione ritenuto strategico per il futuro del litorale di Latina. «Parliamo di un progetto ambizioso – ha sottolineato Fiore – che recepisce un lavoro iniziato nelle precedenti consiliature e portato a termine da questa amministrazione, con un impegno degli uffici e dei tecnici senz’altro apprezzabile. È giusto riconoscere il valore di uno strumento che finalmente dota la città di una cornice normativa chiara». Tra gli aspetti positivi del piano la consigliera ha evidenziato la garanzia di almeno il 50% di arenile libero, regole certe sull’utilizzo degli spazi e l’attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità. «Una cornice di chiarezza che rappresenta certamente un passo avanti».
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