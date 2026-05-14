Bandiere Blu, la provincia di Latina perde San Felice Circeo: vessillo a Latina, Sabaudia,  Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno

LATINA – San Felice Circeo non ha ottenuto la Bandiera Blu 2026. I riconoscimenti sono stati assegnati questa mattina dalla Fee, la Foundation for environmental education, a 257 comuni e 87 approdi turistici.

Il Lazio perde San Felice Circeo: premiate 10 località con la Bandiera Blu rispetto alle 11 dello scorso anno. Sono: Anzio, Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formia e Minturno.

Entusiasmo in Comune a Latina che ha ricevuto la sua 13ª Bandiera Blu. Alla cerimonia di premiazione, coordinata dal Presidente di Fee Italia, Claudio Mazza, ha preso parte l’assessore all’Ambiente Michele Nasso, che ha ritirato il vessillo a nome dell’intera comunità. “La tredicesima Bandiera Blu non è solo un numero – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – ma la testimonianza di una costanza amministrativa e di un amore profondo per il nostro territorio. Ricevere questo riconoscimento è un onore che premia il lavoro di squadra e la nostra visione di una città sempre più sostenibile, accogliente e inclusiva. Quest’anno avremo la spiaggia ‘Tutti al mare’ interamente dedicata alle persone con disabilità. Fondamentale è anche il contributo offerto dalle Eco-Schools, che nella nostra città costituiscono un modello a livello nazionale. La Bandiera Blu è un segnale forte per il turismo e per i nostri cittadini: Latina offre un mare eccellente e standard ambientali di primo livello. Continueremo a investire sulla tutela della nostra costa come asset strategico per lo sviluppo economico e sociale”.

“Ritirare questo premio a Roma – ha commentato commosso l’assessore Nasso – è stata una grande emozione. La Bandiera Blu è un marchio di qualità che non si ottiene per caso: dietro ci sono rigidi protocolli di analisi delle acque, gestione virtuosa di numerosi servizi e tutela della biodiversità. Questo vessillo appartiene a tutta la città e ci sprona a fare ancora meglio sul fronte ecologico, della cura del verde pubblico e delle nostre dune. Ringrazio il personale del dipartimento Ambiente, diretto da Gian Pietro De Biaggio, che si occupa delle complesse pratiche da portare avanti per il mantenimento della Bandiera Blu e che negli anni ha acquisito una preziosa esperienza. La costanza, l’impegno e la passione dell’amministrazione e della componente tecnica del Comune sono gli elementi indispensabili per la conferma della 13esima Bandiera Blu, assegnata consecutivamente a Latina”.

“Essere Bandiera Blu – ha aggiunto l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco – significa garantire servizi efficienti, sicurezza e accessibilità. Siamo già al lavoro per assicurare che la stagione estiva ormai alle porte rifletta gli standard richiesti dalla Fee. Questo traguardo è un volano fondamentale per le attività produttive del litorale e per il rilancio del brand Marina di Latina. Il nostro obiettivo è rendere il litorale sempre più fruibile, moderno e rispettoso dell’ambiente, creando un connubio perfetto tra ospitalità e natura. Proprio ieri, gli uffici comunali del Demanio Marittimo, che ringrazio insieme alla dirigente Alessandra Pacifico per tutti gli adempimenti necessari al riconoscimento Fee, hanno pubblicato un avviso per regolamentare il servizio di noleggio delle attrezzature balneari, con la finalità di garantire servizi di pulizia e salvamento nei tratti di spiaggia libera per tutti i fruitori. E’ una novità per il litorale di Latina, che farà la differenza”.

La Bandiera Blu 2026 sventolerà sulle spiagge di Latina per tutta l’estate, rappresentando una garanzia per i turisti e un vanto per gli operatori balneari. L’amministrazione comunale ribadisce l’impegno a mantenere alta l’attenzione sulla pulizia delle spiagge, il potenziamento della raccolta differenziata e le attività di educazione ambientale rivolte alle scuole e ai bagnanti.