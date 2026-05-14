IN EVIDENZA
Formia: approvato il Rendiconto 2025: maggioranza rivendica il percorso di risanamento e rilancio della città
Ha rappresentato un passaggio fondamentale per i conti del Comune di Formia, l’ultimo consiglio comunale dedicato all’approvazione del Rendiconto di Gestione 2025 e all’esame di alcuni temi strategici per il futuro della città, tra cui lo stato di avanzamento della Passeggiata di Cicerone e il Piano di Utilizzo degli Arenili. Al centro dell’assise, ospitata nella sala “E. Ribaud” del Palazzo Comunale, la relazione dettagliata e tecnica fornita dall’assessore al Bilancio, Entrate, Patrimonio e Marketing Territoriale, Francesco Traversi, che ha ripercorso l’evoluzione finanziaria dell’Ente dal 2019 al 2025, evidenziando il ritorno all’utile e il progressivo recupero del disavanzo accumulato negli anni precedenti.
L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, ha illustrato i risultati raggiunti sul fronte finanziario e patrimoniale, evidenziando il ritorno all’utile di esercizio per il 2025, pari a 233 mila euro, dopo anni segnati da una difficile situazione economica e dal peso del disavanzo ereditato.
Il sindaco Gianluca Taddeo, intervenendo in aula, ha sottolineato il valore politico e amministrativo del risultato raggiunto: “Quello approvato è un rendiconto che certifica, numeri alla mano, il lavoro serio e costante portato avanti in questi anni. Abbiamo rimesso ordine nei conti dell’Ente senza aumentare le tasse ai cittadini, mantenendo i servizi e continuando contemporaneamente ad investire sulla città. È un risultato che appartiene all’intera macchina amministrativa e che dimostra come Formia stia tornando ad essere un Comune solido, credibile e capace di programmare il futuro”.
Nel dibattito consiliare si è parlato anche della Passeggiata di Cicerone, opera strategica per il waterfront cittadino e per la valorizzazione turistica del litorale. Il sindaco ha rassicurato il consiglio comunale circa la consegna del primo tratto dell’intervento, spiegando che i rallentamenti registrati sono stati determinati da ostacoli tecnici e amministrativi legati all’attuazione dei progetti finanziati con fondi Pnrr. “Il primo tratto della Passeggiata di Cicerone sarà consegnato a breve – ha dichiarato il primo cittadino – Parliamo di un’opera importante, che cambierà il volto del nostro lungomare e che rappresenta una delle principali direttrici di sviluppo urbano e turistico della città”.
Ampio spazio è stato dedicato anche alla relazione dell’assessore al Bilancio, Entrate, Patrimonio e Marketing Territoriale, Francesco Traversi, che ha ripercorso l’evoluzione economico-finanziaria del Comune dal 2019 al 2025, evidenziando il recupero di quasi la metà del disavanzo accumulato negli anni precedenti e il miglioramento progressivo dei principali indicatori di bilancio.
“Dal 2021 ad oggi non abbiamo aumentato un solo tributo comunale – ha dichiarato l’assessore Traversi – eppure siamo riusciti a rafforzare le entrate dell’Ente attraverso un’intensa attività di accertamento e contrasto all’evasione fiscale. I proventi tributari sono cresciuti del 27,7% senza toccare aliquote e tariffe. Questo significa aver scelto la strada dell’equità fiscale e dell’efficienza amministrativa, non quella di mettere le mani nelle tasche dei cittadini”.
Traversi ha inoltre evidenziato come il Comune abbia registrato una crescita significativa della liquidità disponibile, passata da 7,8 milioni nel 2021 a oltre 31 milioni nel 2025, e come l’Amministrazione abbia continuato a investire sul patrimonio pubblico con opere in corso per circa 22,5 milioni di euro.
“La responsabilità di chi amministra – ha aggiunto l’assessore – è lasciare alle future generazioni un Comune più forte e più stabile di quello ereditato. Il risultato del 2025 dimostra che il percorso intrapreso è quello giusto e che rigore finanziario e sviluppo possono procedere insieme”.
Nel corso del consiglio comunale la maggioranza ha infine ribadito la volontà di proseguire lungo il percorso di consolidamento finanziario, mantenendo alta l’attenzione sulla riduzione dei debiti verso i fornitori, sul controllo della spesa e sulla capacità di attrarre finanziamenti esterni per nuovi investimenti pubblici.
ATTUALITA'
Per il sesto anno consecutivo il Comune di Fondi riceve la Bandiera Blu
Ancora una Bandiera Blu per il comune di Fondi. La Bandiera è stata formalmente ritirata questa mattina a Roma dall’assessore al Turismo nonché vicesindaco Vincenzo Carnevale e dall’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro. La Bandiera è stata formalmente ritirata questa mattina a Roma dall’assessore al Turismo nonché vicesindaco Vincenzo Carnevale e dall’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro.
Saranno inoltre consolidati i servizi lanciati del 2025 come le cinque stazioni inclusive del progetto “Il Mare è di tutti”, la nursery a Tumulito con un ulteriore miglioramento e ampliamento del parco giochi grazie all’attivismo dell’Associazione Contrada Selvavetere e l’implementazione delle iniziative di sensibilizzazione ambientale.
Oltre al contest “Attività Amica dell’Ambiente”, giunta alla sua seconda edizione, all’iniziativa “Plastic free: spiagge amiche delle tartarughe” e alla Giornata ecologica dedicata a Tumulito, quest’anno sarà lanciata anche la campagna “Proteggi il tuo mare”.
Quest’ultima sarà dedicata ad un altro tema fortemente sentito ossia l’utilizzo indisciplinato di saponi e detergenti nelle docce dei lidi.
La campagna di sensibilizzazione, che si concretizzerà nell’affissione di cartellonistica dedicata e in iniziative mediatiche specifiche, si proporrà di informare la collettività sui rischi correlati alla contaminazione marina con pesanti ripercussioni sulla flora, sulla fauna e, in generale, sugli ecosistemi.
«Credo – commenta scherzosamente il primo cittadino Beniamino Maschietto – che essere il sindaco di una città premiata sei volte dalla FEE nell’arco di un solo mandato sia un piccolo grande record difficile da battere. Sicuramente chiudere un percorso amministrativo con la conferma di questo titolo è importante ma la soddisfazione più grande per me è guardarmi indietro e constatare che il nostro litorale è cresciuto in termini di accessibilità, qualità balneare ma anche e soprattutto di investimenti e programmazione. Dico questo perché so che, nonostante sia stato fatto tanto, c’è ancora tanta strada da percorrere e lasciare una città con progetti importanti già finanziati per me è fortemente rassicurante. Chi mi succederà avrà tanto da fare ma avrà anche una base solida da cui ripartire. Un ringraziamento va alla squadra che ogni anno lavora alacremente al progetto Bandiera Blu, e quindi ai settori guidati dagli assessori Spagnardi, Macaro, Carnevale, Ciccarelli e Stravato e a tutti gli operatori del settore che ogni anno collaborano per un grande obiettivo comune».
ATTUALITA'
Il mare del Lazio protagonista del Boat Days di Gaeta
La Regione Lazio è presente al Boat Days on Board Blue Expo, evento dedicato alla nautica e all’economia del mare organizzato da Consormare del Golfo e in programma dal 14 al 17 maggio nella piazza delle Capitanerie di Porto di Gaeta. La Blue Economy al centro di un denso programma di conferenze e workshop che vedranno la partecipazione di assessori, consiglieri e dirigenti della Regione Lazio, Lazio Innova, Provincia di Latina, Anci, Capitaneria di Porto, Camera di Commercio Frosinone-Latina, Consorzio Industriale del Lazio, associazioni datoriali e Gruppi di azione locale, consorzi nautici, Lega Navale, Fondazione Caboto e ITS Accademy Caboto.
L’area espositiva regionale ospita incontri tematici, convegni e tavoli di lavoro con la partecipazione di istituzioni, associazioni e imprese. In particolare, è sede del secondo “Laboratorio Blu” dell’anno, un momento di confronto e di coprogettazione voluto dalla Regione Lazio e che riunisce amministratori, attività produttive, consorzi, centri di ricerca e università per condividere una strategia partecipata volta alla valorizzazione e allo sviluppo del litorale del Lazio.
Al Blu Lab, che inaugura la prima giornata della manifestazione, partecipano il presidente di Anci Lazio, Daniele Sinibaldi, e il direttore marittimo del Lazio, il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro.
Il programma degli incontri: “Un mare di opportunità: il Lazio per le imprese” è il tema del convegno di venerdì 15 maggio, con inizio alle 16.30, che vedrà la partecipazione di Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione della Regione Lazio, con delega alla Blue Economy. Durante l’incontro verranno illustrate le strategie e gli strumenti attivati in termini di contributi e agevolazioni al fine di sostenere l’intero sistema produttivo, comprese le attività legate alla filiera del mare e della nautica. Interverranno il presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina, Giovanni Acampora, e il commissario del Consorzio industriale del Lazio, Raffaele Trequattrini.
Sabato 16 maggio, invece, con inizio alle 11, sempre nello stand della Regione Lazio, è in programma la tavola rotonda “Mare, Nautica e Formazione” a cui parteciperanno Alessandro Calvi, assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica della Regione Lazio e Cosmo Mitrano presidente commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e trasporti del consiglio regionale del Lazio.
L’assessore regionale Politiche del Mare, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alla Protezione Civile, Pasquale Ciacciarelli, sarà invece uno dei relatori dell’incontro successivo alle 16.30 dal titolo “I porti del Lazio tra Blue Route, pesca e sostenibilità: un modello vincente di sviluppo”. Alle tavole rotonde parteciperà il presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale.
«La filiera del mare rappresenta un segmento significativo dell’economia regionale con un ampio indotto di attività: dalla nautica alla balneazione, dai trasporti e la logistica alla ricettività e all’accoglienza. Un sistema altamente attrattivo che va potenziato e organizzato attraverso investimenti mirati che puntano all’innovazione e all’apertura verso nuove opportunità anche sui mercati esteri. Il valore aggiunto della sola cantieristica navale, ad esempio, nel Lazio sfiora 800 milioni di euro, con una platea di circa 3mila aziende e 10mila occupati. I 275 milioni di euro messi a disposizione dai bandi regionali aperti proprio in questi giorni, sono rivolti alla galassia di medie, piccole e microimprese del Lazio. Opportunità rivolte ovviamente anche alle attività legate alla Blue Economy. Prosegue, intanto, la progettazione condivisa con i 24 Comuni costieri del Lazio nell’ambito del Blu Lab, che riunisce in maniera periodica i sindaci, i ricercatori, gli universitari e i tecnici della Regione Lazio, per pianificare soluzioni da proporre nella prossima programmazione regionale come base di partenza per i nuovi bandi regionali», ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.
IN EVIDENZA
Patto di collaborazione con il Centro Fitness Montello per l’impianto sportivo Vincenzo D’Amico
LATINA – Sarà il Centro Fitness Montello a prendersi cura dell’impianto sportivo Vincenzo D’Amico di Latina nelle more del bando per la gestione. La firma del patto di collaborazione con l’Amministrazione è avvenuta ieri e garantirà l’apertura della struttura sportiva del quartiere Nuova Latina, la chiusura e la cura, assicurandone la fruibilità alla cittadinanza. La consegna delle chiavi e la relativa apertura al pubblico avverrà giovedì 21 maggio alle ore 11.30, alla presenza del sindaco Matilde Celentano, dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato e di Sergio Zonzin del Centro Fitness Montello. L’apertura e chiusura dell’impianto avverrà il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 19.30, il martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore 7 alle ore 18. Il calendario indica giorni e orari di apertura minimi, in quanto il firmatario del patto di collaborazione ha facoltà di ampliare il calendario previa comunicazione al Comune di Latina.
“Con questo patto di collaborazione – afferma l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – dimostriamo come, attraverso strumenti partecipativi e il dialogo con le realtà del territorio, sia possibile dare risposte immediate e concrete ai cittadini. Attraverso l’accordo siglato questa mattina, il Centro Fitness Montello, presieduto da Sergio Zonzin, si occuperà dell’apertura e della chiusura della struttura, oltre che di una piccola attività di cura e presidio dell’impianto, con l’obiettivo di evitarne l’incuria e consentire ai cittadini di praticare attività sportiva. Tra le attività previste anche semplici attenzioni agli spazi, come l’irrigazione delle piante presenti nell’area del centro sportivo. Saranno quindi fruibili l’area fitness con percorso vita e la pista di atletica di 600 metri, caratterizzata da una particolare pendenza che la rende un unicum nel panorama sportivo del Lazio. L’obiettivo è quello di consegnare alla comunità, sin da subito, uno spazio importante per lo sport e il benessere a disposizione del quartiere e dell’intera città. Abbiamo lavorato rapidamente per trovare una soluzione che consentisse di mantenere aperto e utilizzabile il centro sportivo, permettendo a tanti ragazzi, famiglie e sportivi di vivere questo spazio, nelle more dell’aggiudicazione del bando di gara per la concessione per i prossimi otto anni. Ringrazio il Centro Fitness Montello e Sergio Zonzin per la disponibilità e il senso di collaborazione dimostrati, nonché gli uffici e la dirigente Alessandra Pacifico per il lavoro fatto. Lo sport – conclude Chiarato – rappresenta un valore sociale fondamentale per la nostra comunità e, per questo, riteniamo importante che l’impianto possa essere inutilizzato anche in questa fase di transizione”.
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