Per il sesto anno consecutivo il  Comune di Fondi riceve la  Bandiera Blu

La Regione Lazio è presente al Boat Days on Board Blue Expo, evento dedicato alla nautica e all’economia del mare organizzato da Consormare del Golfo e in programma dal 14 al 17 maggio nella piazza delle Capitanerie di Porto di Gaeta. La Blue Economy al centro di un denso programma di conferenze e workshop che vedranno la partecipazione di assessori, consiglieri e dirigenti della Regione Lazio, Lazio Innova, Provincia di Latina, Anci, Capitaneria di Porto, Camera di Commercio Frosinone-Latina, Consorzio Industriale del Lazio, associazioni datoriali e Gruppi di azione locale, consorzi nautici, Lega Navale, Fondazione Caboto e ITS Accademy Caboto.

L’area espositiva regionale ospita incontri tematici, convegni e tavoli di lavoro con la partecipazione di istituzioni, associazioni e imprese. In particolare, è sede del secondo “Laboratorio Blu” dell’anno, un momento di confronto e di coprogettazione voluto dalla Regione Lazio e che riunisce amministratori, attività produttive, consorzi, centri di ricerca e università per condividere una strategia partecipata volta alla valorizzazione e allo sviluppo del litorale del Lazio.

Al Blu Lab, che inaugura la prima giornata della manifestazione, partecipano il presidente di Anci Lazio, Daniele Sinibaldi, e il direttore marittimo del Lazio, il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro.

Il programma degli incontri: “Un mare di opportunità: il Lazio per le imprese” è il tema del convegno di venerdì 15 maggio, con inizio alle 16.30, che vedrà la partecipazione di Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione della Regione Lazio, con delega alla Blue Economy. Durante l’incontro verranno illustrate le strategie e gli strumenti attivati in termini di contributi e agevolazioni al fine di sostenere l’intero sistema produttivo, comprese le attività legate alla filiera del mare e della nautica. Interverranno il presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina, Giovanni Acampora, e il commissario del Consorzio industriale del Lazio, Raffaele Trequattrini.

Sabato 16 maggio, invece, con inizio alle 11, sempre nello stand della Regione Lazio, è in programma la tavola rotonda “Mare, Nautica e Formazione” a cui parteciperanno Alessandro Calvi, assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica della Regione Lazio e Cosmo Mitrano presidente commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e trasporti del consiglio regionale del Lazio.

L’assessore regionale Politiche del Mare, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alla Protezione Civile, Pasquale Ciacciarelli, sarà invece uno dei relatori dell’incontro successivo alle 16.30 dal titolo “I porti del Lazio tra Blue Route, pesca e sostenibilità: un modello vincente di sviluppo”. Alle tavole rotonde parteciperà il presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale.

«La filiera del mare rappresenta un segmento significativo dell’economia regionale con un ampio indotto di attività: dalla nautica alla balneazione, dai trasporti e la logistica alla ricettività e all’accoglienza. Un sistema altamente attrattivo che va potenziato e organizzato attraverso investimenti mirati che puntano all’innovazione e all’apertura verso nuove opportunità anche sui mercati esteri. Il valore aggiunto della sola cantieristica navale, ad esempio, nel Lazio sfiora 800 milioni di euro, con una platea di circa 3mila aziende e 10mila occupati. I 275 milioni di euro messi a disposizione dai bandi regionali aperti proprio in questi giorni, sono rivolti alla galassia di medie, piccole e microimprese del Lazio. Opportunità rivolte ovviamente anche alle attività legate alla Blue Economy. Prosegue, intanto, la progettazione condivisa con i 24 Comuni costieri del Lazio nell’ambito del Blu Lab, che riunisce in maniera periodica i sindaci, i ricercatori, gli universitari e i tecnici della Regione Lazio, per pianificare soluzioni da proporre nella prossima programmazione regionale come base di partenza per i nuovi bandi regionali», ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.