Quando la rete cura: a Latina un convegno dedicato al futuro dell’oncologia

La sanità, il territorio e il mondo dell’associazionismo insieme per rafforzare la rete oncologica nella provincia pontina. Si terrà sabato 16 maggio alle 20.30, al Circolo Cittadino S. Palumbo di Latina, il convegno “Oncologia: quando la rete fa la differenza”, promosso dall’Associazione Noi per l’Oncologia ODV con il patrocinio della Provincia e del Comune di Latina. L’iniziativa punta ad accendere i riflettori sull’importanza della collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e realtà associative per migliorare la presa in carico dei pazienti oncologici e la qualità delle cure sul territorio. La serata sarà moderata dalla dottoressa Venerina Sciacca e si aprirà con gli interventi istituzionali.

Il dottor Nello Salesi presenterà un quadro epidemiologico dei tumori nella provincia pontina, mentre il professor Fabio Ricci illustrerà la nuova rete oncologica della Asl di Latina e il ruolo dell’integrazione tra servizi e strutture sanitarie. Spazio anche ai temi della comunicazione e delle terapie integrate con l’intervento della dottoressa Assunta Lombardi, che approfondirà l’importanza di un approccio multidisciplinare e centrato sulla persona. A chiudere la parte scientifica sarà la dottoressa Giovanna Miele, che parlerà del contributo dell’associazionismo, del welfare e della cultura nei percorsi di cura e sostegno ai pazienti. Al termine del convegno spazio alla musica con “Sinfonia della speranza”, concerto dei Giovani Filarmonici Pontini pensato come momento di sensibilizzazione e condivisione.