APPUNTAMENTI
Quando la rete cura: a Latina un convegno dedicato al futuro dell’oncologia
La sanità, il territorio e il mondo dell’associazionismo insieme per rafforzare la rete oncologica nella provincia pontina. Si terrà sabato 16 maggio alle 20.30, al Circolo Cittadino S. Palumbo di Latina, il convegno “Oncologia: quando la rete fa la differenza”, promosso dall’Associazione Noi per l’Oncologia ODV con il patrocinio della Provincia e del Comune di Latina. L’iniziativa punta ad accendere i riflettori sull’importanza della collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e realtà associative per migliorare la presa in carico dei pazienti oncologici e la qualità delle cure sul territorio. La serata sarà moderata dalla dottoressa Venerina Sciacca e si aprirà con gli interventi istituzionali.
Il dottor Nello Salesi presenterà un quadro epidemiologico dei tumori nella provincia pontina, mentre il professor Fabio Ricci illustrerà la nuova rete oncologica della Asl di Latina e il ruolo dell’integrazione tra servizi e strutture sanitarie. Spazio anche ai temi della comunicazione e delle terapie integrate con l’intervento della dottoressa Assunta Lombardi, che approfondirà l’importanza di un approccio multidisciplinare e centrato sulla persona. A chiudere la parte scientifica sarà la dottoressa Giovanna Miele, che parlerà del contributo dell’associazionismo, del welfare e della cultura nei percorsi di cura e sostegno ai pazienti. Al termine del convegno spazio alla musica con “Sinfonia della speranza”, concerto dei Giovani Filarmonici Pontini pensato come momento di sensibilizzazione e condivisione.
APPUNTAMENTI
Latina celebra i 150 anni dalla nascita di Cambellotti, Zaccheo: “Evento per raccontare la nostra identità”
Domenica 10 maggio ricorrono i 150 anni dalla nascita di Duilio Cambellotti, tra le figure più rappresentative del Novecento italiano e protagonista del racconto artistico dell’Agro Pontino e della nascita di Latina. In occasione dell’anniversario, il presidente della Fondazione Latina 2032, Vincenzo Zaccheo, ha annunciato la volontà di proporre un grande evento dedicato all’artista.
“Cambellotti non è soltanto un artista, ma una parte viva della nostra identità”, ha dichiarato Zaccheo, sottolineando il profondo legame tra le opere dell’autore e la storia della bonifica pontina. Bozzetti, immagini e rappresentazioni del lavoro nei campi hanno infatti accompagnato la trasformazione del territorio, diventando simboli della memoria collettiva pontina.
Nel suo intervento Zaccheo ha ricordato anche il valore del Museo Cambellotti, definito un presidio culturale fondamentale per la città. Un museo nato, ha spiegato, grazie all’intuizione dell’ex sindaco Ajmone Finestra e dell’allora assessore alla Cultura Francesco Tetro. L’obiettivo della Fondazione sarà quello di costruire un evento capace di valorizzare pienamente la figura di Cambellotti, coinvolgendo la città e rafforzando la consapevolezza del patrimonio culturale del territorio.
APPUNTAMENTI
Fibromialgia, a Cisterna convegno scientifico e un leccio: “Ci battiamo perché la fibromialgia possa essere riconosciuta nei LEA”
CISTERNA – Nell’Aula consiliare del Comune di Cisterna si è aperto questa mattina il convegno medico-scientifico dal titolo “Fibromialgia: l’approccio multidisciplinare e le sue implicazioni sociali” promosso dall’Associazione Fibromialgia Italia – AFI Odv. L’evento gode del patrocinio del Comune di Cisterna, di Regione Lazio, Ordine dei Medici di Latina, CRI Comitato di Latina, CNAF (Coordinamento Nazionale Associazioni di Fibromialgia) e Abracadabra. In occasione dell’evento e per accendere una luce sulla malattia, a Cisterna è stato piantato un leccio in Piazza dell’Esodo Cisternese, con l’auspicio che in altre città della provincia e del Lazio seguano iniziative simili.
“Questo è il primo convegno scientifico che si svolge el Lazio su questa patologia, un’occasione per far conoscere al meglio la Fibromialgia, patologia che causa dolore cronico acuto e astenia – spiega il dottor Gino Cece che modera il dibattito tra esperti – Ci battiamo perché la fibromialgia possa essere riconosciuta nei LEA e si possa accedere a diagnosi e terapie precoci”.
Presente a Latina per l’appuntamento la presidente della Associazione Fibromialgia Italia – AFI Odv, Antonella Moretto: “La fibromialgia colpisce il 3% circa della popolazione può costare ai pazienti una cifra mensile tra i 400 e i 1200 euro. Martedì prossimo 12 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia saremo a Roma, in Senato per un evento in streaming”.
Il programma dei lavori prevede:
– Saluti istituzionali del consigliere regionale Angelo Tripodi, Vice Presidente Commissione Sanità Regione Lazio e del Sindaco di Cisterna Valentino Mantini;
– “Il medico di base di fronte la fibromialgia”: Giovanni Cirilli, ex medico di base, sindacalista regionale FIMMG e Presidente Ordine dei Medici di Latina;
– “Cos’è la sindrome fibromialgica e come può aiutare chi ne è affetto?”: Mauro Granata, specialista in Reumatologia e Medicina interna;
– “Fibromialgia, autoimmunità e infiammazione”: Marino Paroli, specialista in Immunologia clinica, reumatologia – Centro per la Diagnosi e Terapia delle Malattie Reumatiche Università di Roma “La Sapienza” Polo Pontino;
– “Ormoni e fibromialgia, ruolo e implicazioni”: Nicolemaria Cece, medico specialista in Endocrinologia e Malattie Metaboliche;
– “L’importanza dell’alimentazione nella fibromialgia”: Federica Pesce, biologa nutrizionista clinica in patologie croniche e infiammatorie;
– “Terapia del dolore, medicina alternativa: uso di cannabis”: Anna Maria Palliccia, specialista in Anestesia, rianimazione e terapia del dolore e Alessandro Mariani, specialista in Anestesia, rianimazione e terapia del dolore.
Ore 11: Break.
– “La persona e il suo corpo: quale percorso riabilitativo?”: Tiziana Nava, fisioterapista e posturologa, Docente Universitaria e Master;
– “Paziente e medico: l’importanza della comunicazione e della relazione”: Antonella Moretto;
– “Il ruolo della Croce Rossa Italiana”: Lorenzo Munari, presidente Croce Rossa Italiana Comitato di Latina;
– “La fibromialgia, aspetti medico-legali”: Belardino Rossi, ex Presidente di Distretto, Medico legale Distretto ASL LT1;
– “La fibromialgia e l’Inps”: Diego Cianchetti, avvocato.
Alle ore 13 è in prevista una tavola rotonda con la partecipazione del pubblico, poi alle ore 14 le conclusioni e i saluti finali.
Il convegno medico-scientifico sarà preceduto da altri momenti significativi venerdì 8 maggio. Alle ore 16, sempre nell’Aula consiliare, ci sarà la consegna degli attestati di partecipazione al corso organizzato dall’Associazione Fibromialgia Italia – AFI Odv in collaborazione con Croce Rossa Italiana delle persone che potranno dedicarsi agli sportelli informativi e all’ascolto. A seguire, si terrà la piantumazione di un albero in largo Alfonso Volpi messo a disposizione dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Cisterna.
APPUNTAMENTI
Attualità e diritti umani, al Sottoscala9 di Latina i documentari della rassegna Mondovisioni
LATINA – Arrivano per la prima volta a Latina al Sottoscala9 i documentari della rassegna Mondovisioni organizzata da Internazionale e CineAgenzia, su attualità e diritti umani, selezionati dai maggiori festival internazionali e proposti in esclusiva per l’Italia. Sei appuntamenti, a cominciare da domenica 10 maggio alle 20 al circolo Arci (in via Isonzo 194), con il primo lavoro proposto, “The Life That Remains” di Dorra Zarrouk, ritratto di Gaza che, attraverso le memorie di una famiglia palestinese in esilio, apre uno squarcio inedito sulla vita di chi resiste nella Striscia. La rassegna terminerà il 14 giugno, l’ingresso alle proiezioni è con sottoscrizione libera e tessera Arci (tutto il calendario sul sito: https://www.sottoscala9.com/talk-mondovisioni-i-documentari-di-internazionale-maggio-giugno-2026).
La rassegna presenta da 17 edizioni i lavori più interessanti dai maggiori festival mondiali, documentari appassionanti e urgenti che toccano tematiche urgenti e sguardi sul mondo, vicino e lontano. L’edizione 2025-2026 presenta sei storie, temi e scenari immersi in un mondo sempre più instabile e omologato, dove le esperienze condivise offrono ostinati barlumi di speranza. Dopo l’anteprima al festival di Internazionale a Ferrara lo scorso autunno, la rassegna arriva ora a Latina in un tour che viaggia tra centinaia di proiezioni all’anno in decine di città in tutta Italia.
Per la prima volta la rassegna guarda a Cuba per raccontare in “Night Is Not Eternal” (giovedì 28 maggio) la crisi del Paese e la lotta per un cambio di regime, mentre indaga dietro le quinte del mondo accademico con “The Shadow Scholars” (giovedì 14 maggio), un’inchiesta sul mercato globale di tesi universitarie prodotte in Kenya per studenti occidentali. Il tema delle migrazioni è affidato a “The Guest” (giovedì 21 maggio), commovente racconto di solidarietà tra una famiglia polacca e un rifugiato siriano; “The Dialogue Police” (giovedì 4 giugno) analizza invece la difesa della libertà di espressione in Svezia. La rassegna si conclude con la lezione di coraggio della quindicenne Karla in “Niñxs” (domenica 14 giugno), che ci guida nella scoperta di sé stessa affrontando la propria transizione di genere e i pregiudizi della società.
Il calendario completo di Mondovisioni al Sottoscala9:
Domenica 10 maggio: The Life That Remains di Dorra Zarrouk (Egitto/Arabia Saudita) – 79′
Giovedì 14 maggio: The Shadow Scholars di Eloise King (Regno Unito) – 100′
Giovedì 21 maggio: The Guest di Zvika Gregory Portnoy e Zuzanna Solakiewicz (Polonia/Qatar) – 78′
Giovedì 28 maggio: Night is not Eternal di Nanfu Wang (Stati Uniti) – 93′
Giovedì 4 giugno: The Dialogue Police di Susanna Edwards (Svezia, Norvegia, Danimarca) – 90′
Domenica 14 giugno: Niñxs di Kani Lapuerta (Messico, Germania) – 85′
Ingresso: Sottoscrizione libera con Tessera Arci
Orario: Maggio dalle ore 20 alle 22 | Giugno dalle ore 21 alle 23
Sito: https://www.sottoscala9.com/talk-mondovisioni-i-documentari-di-internazionale-maggio-giugno-2026
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