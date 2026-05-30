CRONACA
Investito sulla Pontina da un’auto pirata, muore un uomo
TERRACINA – Un uomo è stato investito nella notte da un’auto pirata mentre percorreva in bicicletta la strada statale Pontina, al chilometro 101.200, in corrispondenza del bivio per Migliara 58, nel comune di Terracina. Drammatiche le conseguenze dell’impatto: l’uomo all’arrivo dei soccorritori era già morto, riverso nel canale che costeggia l’arteria in quel tratto.
L’auto che lo ha travolto non si è fermata a prestare soccorso. Sul posto hanno operato 118 e carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare l’auto in fuga. A poca distanza dal luogo dell’impatto sarebbe stato ritrovato uno specchietto retrovisore che potrebbe fornire agli investigatori informazioni utili.
CRONACA
Latina, rubato il tandem di Adriano e Fabrizio, il papà cargiver e suo figlio
LATINA – Tutti i furti sono piuttosto odiosi, ma in questi giorni ce n’è stato uno a Latina che sta generando un’ondata di solidarietà: quello del tandem con cui Adriano Percoco, professore in pensione e care giver, porta in giro suo figlio Fabrizio. A Latina li conoscono in molti, perché fanno sport insieme: il papà corre, Fabrizio lo segue in pattini. come all’inaugurazione della pista da corsa dell’impianto sportivo Vincenzo D’Amico che i due non hanno voluto mancare. Quando è possibile poi, si fa un giro in bici.
“Questa notte – ha scritto in un post il prof – i soliti ignoti mi hanno rubato il tandem che usavo per mio figlio Fabrizio. Era dentro il cortile di casa. È suonata la sirena alle 4,40 e mi sono affacciato ma non ho visto nessuno. È da un po’ di giorni che i soliti ignoti stanno facendo razzia intorno a casa nel quartiere Europa. Andiamo sempre meglio!”. L’appello è a riportare quella preziosa bici a casa.
CRONACA
Giro D’Italia, chiusure sulla statale 148 Pontina per la tappa conclusiva a Roma
LATINA – Domenica 31 maggio 2026 chiusure temporanee sulla Pontina per la tappa conclusiva del Giro d’Italia con importanti modifiche alla circolazione stradale nella fascia oraria compresa tra le 11:00 e le 18:30. Le ha annunciate Anas.
Nel dettaglio, sullaSS 148 “Pontina” in direzione di Roma dal chilometro 15,800 al chilometro 10,550 è prevista la chiusura totale al traffico di tutte le corsie di marcia con obbligo di uscita allo svincolo Tor de’ Cenci o Spinaceto, e deviazione del flusso veicolare sulla viabilità locale.
Chiusure anche sull’ A90 Grande Raccordo Anulare: Carreggiata Interna al chilometro 54,300: Chiusura al traffico della rampa di uscita dello svincolo “Uscita 26 Roma Eur – Via Pontina” in direzione Roma centro. Carreggiata Esterna al chilometro 54,800: Chiusura al traffico della rampa di uscita dello svincolo “Uscita 26 Roma Eur – Via Pontina” in direzione Roma centro.
Le chiusure e le deviazioni saranno coordinate sul posto dal personale Anas e dalle Forze dell’Ordine. Le restrizioni al transito verranno pre-segnalate tempestivamente attraverso i Pannelli a Messaggio Variabile della rete stradale
CRONACA
Incidente sulla Pontina alle porte di Latina, auto ribaltata fuori strada
LATINA – Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla corsia sud della SS 148 Pontina, alle porte di Latina. All’altezza della diramazione per Terracina per cause da chiarire, l’automobilista ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada ribaltandosi. Difficili le operazioni di soccorso anche per la presenza di vegetazione molto alta sul tratto. Sul posto hanno operato polizia stradale, vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo all’ospedale di Latina.
La viabilità sul tratto di Borgo Piave è stata ulteriormente complicata anche per lo scontro tra due utilitarie, senza gravi conseguenze, avvenuto su via Piave subito dopo l’ingresso in città.
Più Letti
-
TITOLI4 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 30 maggio 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 29 maggio 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 28 maggio 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 27 maggio 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 26 maggio 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 25 maggio 2026
-
TITOLI6 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 24 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 23 maggio 2026