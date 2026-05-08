IN EVIDENZA
Malattie professionali nel Pontino. Garullo, Uil: “Casi ancora in crescita. Resta alto l’allarme nel territorio”
Sono 386 le denunce di malattie professionali registrate nel territorio pontino da gennaio a marzo 2026. Un dato in crescita di 123 unità rispetto allo stesso periodo del 2025. Un numero che pone Latina e provincia al secondo posto – solo dopo Roma (650 casi) – per incidenza di malattie collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa. I dati emergono dall’approfondimento che la Uil di Latina ha realizzato su dati Inail.
“Restiamo in questa poco invidiabile posizione da tempo ormai – spiega Luigi Garullo, segretario generale della Uil di Latina – perché in questo territorio lavoratrici e lavoratori hanno convissuto per troppo tempo con standard di sicurezza inadeguati, carenze nei controlli e una prevenzione insufficiente. Le conseguenze di queste criticità finiscono oggi per emergere in modo sempre più evidente”. A riprova di quanto sostiene Garullo ci sono i numeri degli anni passati relativi all’area pontina, che evidenziano una crescita costante dei casi: 897 nel 2023, 1.066 nel 2024, 1.074 nel 2025.
“Per evidenziare quanto sia critica la situazione della nostra provincia – aggiunge il segretario – basta considerare che in questi primi tre mesi abbiamo già raggiunto quasi la metà di tutti i casi registrati nel 2023”.
Il focus della Uil registra poi i dati regionali. Nel trimestre oggetto di analisi in tutto il Lazio sono state 1.693 le denunce protocollate all’Inail, 1.481 erano state nello stesso periodo del 2024. Più colpiti gli uomini (1.279 casi), contro i 414 riscontrati fra le donne. Le malattie più denunciate sono quelle del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, seguono poi quelle del sistema nervoso e quelle dell’orecchio. Industria e servizi i settori più colpiti.
“Tante persone continuano ad ammalarsi, in molti casi anche dopo anni di lavoro, a causa di condizioni inadeguate nello svolgimento degli incarichi quotidiani – continua Garullo – l’allarme nel nostro territorio è alto come alta è la nostra attenzione per chiedere alle istituzioni maggiori controlli, maggiore prevenzione, maggiore salute e sicurezza sul lavoro”.
“Inoltre – conclude Garullo – è necessario promuovere l’adozione di nuove tecnologie che riducono l’esposizione a sostanze nocive e rumore. Sarebbe quindi auspicabile giungere ad un protocollo specifico che veda coinvolte parti sociali, ASL e gli altri soggetti interessati, verosimilmente coordinato dalla Prefettura, che definisca linee guida per affrontare il problema delle malattie professionali, che sul nostro territorio ha oramai raggiunto dimensioni critiche.”
APPUNTAMENTI
A Cisterna torna “Il Maggio della Cultura 2026” della scuola Plinio il Vecchio
LATINA – Prenderà il via domani la quinta edizione de “Il Maggio della Cultura” dell’Istituto “Plinio il Vecchio” con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, un appuntamento ormai consolidato che pone al centro la lettura come strumento di crescita personale, scoperta e relazione. I libri accompagnano bambini e ragazzi per tutto l’anno scolastico, diventando ponti verso mondi lontani e occasioni preziose per esplorare il proprio vissuto interiore.
Nel corso del mese, gli alunni e le alunne della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado avranno l’opportunità di incontrare autori e autrici, dialogare con loro e dare un volto alle storie che li hanno accompagnati.
“L’iniziativa – afferma la Dirigente scolastica, prof.ssa Fabiola Pagnanelli – conferma l’impegno dell’Istituto nel promuovere la lettura come esperienza viva, condivisa e generativa di bellezza. Si ringraziano le docenti referenti del progetto “Librinsieme 3.0”, Chiara Olivieri e Angelica De Franceschi.
All’interno della rassegna culturale si terrà un evento di spicco nell’ambito del percorso di Educazione civica di istituto, organizzato dalla referente prof.ssa Maria Teresa Suglia: l’incontro con Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato, che rappresenta una testimonianza viva dell’impegno e del coraggio nella lotta alla mafia e a ogni forma di criminalità organizzata”.
Gli appuntamenti:
– 4 e 5 maggio incontro con la scrittrice Elisa Vincenzi
– 7 e 8 maggio incontro con lo scrittore e illustratore Premio Andersen Sergio Olivotti
– 11 maggio incontro con Fiammetta Borsellino
– 12 maggio incontro con lo scrittore Luca Azzolini
– 18 maggio incontro con la scrittrice Linda Traversi
– 25 maggio incontro con la scrittrice Valentina Rodini
APPUNTAMENTI
Latina, biblioteche libere nelle aree verdi: il desiderio dei bambini diventa realtà
Quattro bacheche di crossbooking in legno saranno installate in altrettante aree verdi di Latina: nei giardini del Palazzo comunale, presso l’area dell’ex circoscrizione amministrativa di Borgo San Michele, al parco di via Roccagorga e all’impianto sportivo outdoor Vincenzo D’Amico.
L’iniziativa nasce da una proposta del Consiglio delle bambine e dei bambini ed è stata formalizzata con una delibera di giunta approvata su indirizzo del sindaco Matilde Celentano. Il dipartimento Manutenzioni provvederà ora a individuare con precisione i punti di installazione delle bacheche, già acquistate, e a curare tutti gli interventi necessari.
“Questa richiesta mi era stata rivolta personalmente dai piccoli consiglieri, attraverso una lettera consegnata nell’ultimo giorno del Consiglio 2024-2025” ha dichiarato il sindaco Celentano. “Grazie al lavoro degli uffici, degli assessorati alle Politiche giovanili e all’Istruzione, della consigliera referente Francesca Pagano e ai fondi della Regione Lazio, già impiegati anche per altre iniziative, questo desiderio diventerà realtà. Le bacheche di crossbooking saranno vere e proprie ‘biblioteche libere’ dedicate ai più piccoli: un progetto che invita a lasciare un libro in un luogo pubblico affinché altri possano leggerlo e rimetterlo in circolo. Un modo concreto per promuovere la lettura, favorire la condivisione e educare al rispetto dei beni comuni”.
“Con l’approvazione della delibera – aggiunge la consigliera Francesca Pagano, delegata al Consiglio delle bambine e dei bambini – prende forma un desiderio espresso con grande entusiasmo dai giovani consiglieri. Nell’ultima seduta 2024-2025 avevano scritto al Sindaco una lettera ricca di emozione, chiedendo di poter creare spazi nelle aree verdi per lo scambio di libri tra bambini. Grazie al finanziamento della Regione Lazio e alle autorizzazioni già ottenute, si procederà ora con l’installazione delle bacheche e, a seguire, con un’inaugurazione condivisa con i bambini. Si tratta di un’iniziativa che rafforza il senso di comunità e promuove valori fondamentali come la condivisione e il rispetto, particolarmente sentiti dalle nuove generazioni”.
APPUNTAMENTI
Lievito, il Festival chiude con un ospite d’eccezione: l’attore e regista Rocco Papaleo
Oggi ultima giornata di Lievito, il festival che anche quest’anno ha toccato punte altissime e che sin da ora dà appuntamento al pubblico per la prossima edizione. Il Premio Lievito di quest’anno va all’associazione Quartieri Connessi, per il suo impegno attivo sui temi del sociale, della cultura e della partecipazione. Ha ritirato il riconoscimento il presidente Ferdinando Cedrone.
Oggi Domenica 3 maggio si comincia alle 17 con la presentazione e firmacopie di “La petite Sicile – Passaggi di confine: voci e storie di migrazione” (Oblomov), di Andrea Ferraris. L’autore si mette in viaggio sulle rotte dei migranti, raccogliendone i racconti, ascoltandone le esperienze, ed interrogandosi al tempo stesso sul proprio ruolo di testimone. L’incontro è moderato da Luciano Cisi e si terrà in Sala Grande a Palazzo M.
Alle 18, un altro “viaggio”, stavolta all’interno della Costituzione, con Luigi De Magistris. L’ex Pm antimafia e parlamentare nel libro “Attuare la Costituzione”, che presenterà in un incontro moderato dalla giornalista Licia Pastore sempre in Sala Grande a Palazzo M, dimostra come sia possibile mettere in pratica la legge fondamentale della Repubblica dal basso. Anche contro il potere costituito, le norme incostituzionali e la violenza dei potenti.
Il sipario cala sull’undicesima edizione del festival alle 21 al Cinema Corso. Qui Lievito conclude il suo programma con l’appuntamento clou della sua giornata: la proiezione del film “Il bene comune”. La pellicola sarà presentata durante un incontro con il regista e protagonista Rocco Papaleo e con la costumista Sara Fanelli. La narrazione è semplice, ma toccante: è la storia di quattro detenute che si svolge tra le vette del Pollino durante un viaggio di trasformazione. Il loro cammino diventa un racconto corale sulla solidarietà e sul bisogno profondo di essere ascoltati. La presentazione del film di Papaleo è uno degli eventi più attesi dell’edizione di quest’anno del festival, a chiusura della triade di respiro nazionale con lo Strega Tour e il concerto-incontro con Daniele Silvestri. Ingresso: biglietto cinema; prevendite aperte direttamente al botteghino.
Più Letti
-
TITOLI6 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 8 maggio 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 7 maggio 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 6 maggio 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 5 maggio 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 4 maggio 2026
-
TITOLI5 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 3 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 1 maggio 2026
-
TITOLI1 settimana fa
I quotidiani di Latina in un click – 30 aprile 2026