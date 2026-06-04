CRONACA
Lavoro in agricoltura e contrasto al caporalato, in sei mesi sanzioni per 83mila euro, 7 aziende sospese
LATINA – I carabinieri del Comando provinciale di Latina hanno reso noti i dati dei controlli contro il caporalato svolti sul territorio negli ultimi sei mesi e che hanno portato all’emersione di irregolarità di varia natura presso 18 aziende.
Sul fronte lavoro, su 136 lavoratori, 24 lavoratori sono risultati impiegati in modo irregolare; tra questi, 14 non avevano neanche un valido titolo di soggiorno o autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale.
Sette in tutto le aziende sospese, mentre 17 persone sono state denunciate a vario titolo per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, omessa sorveglianza sanitaria, mancata valutazione dei rischi e violazioni della normativa in materia di impiego di lavoratori non regolarmente assunti.
Nel corso di un controllo, eseguito lo scorso aprile, si è proceduto anche al sequestro di un immobile in stato di abbandono concesso in uso quale alloggio ad un bracciante agricolo dal datore di lavoro.
Sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 83.000 euro e ammende per oltre 47.200 euro. Per 8 aziende che ne beneficiano, è stata avviato l’iter di sospensione o revoca dei finanziamenti europei.
CRONACA
Violenza sessuale su una minorenne di Latina e produzione di materiale pedopornografico: arrestato un uomo di Cagliari
LATINA – Scambiava chat a contenuto pornografico poi ha avuto incontri intimi con una tredicenne di Latina, un uomo residente nella provincia di Cagliari è stato arrestato dalla Polizia di Stato per i reati di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico, nell’ambito delle attività a tutela dei minori. Le indagini sono state avviate dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Cagliari dopo una circostanziata segnalazione relativa alla frequentazione tra un uomo, poi identificato in un trentottenne sardo, con una minorenne.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, sulla scorta degli elementi emersi, ha emesso nei confronti dell’indagato un decreto di perquisizione domiciliare e informatica, che ha consentito di rinvenire le chat scambiate con una tredicenne della provincia di Latina, nonché immagini e video dal contenuto sessualmente esplicito.
L’analisi tempestiva e dettagliata dei contenuti multimediali emersi sui dispositivi in uso all’indagato, effettuata dagli specialisti della Polizia Postale, ha permesso di acquisire diverse conversazioni tra l’indagato e la vittima e di ricostruire il loro rapporto, inizialmente instaurato con interazioni online nel 2024, con scambio di messaggi, immagini, videochiamate e proseguito con incontri frequenti protratti fino al mese di maggio scorso.
Sulla base di ulteriori riscontri investigativi effettuati dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Latina, che ha riguardato le violenze sessuali subite dalla minore, il P.M. titolare dell’indagine ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Cagliari – Ufficio del G.I.P. una ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
CRONACA
Incidente alla rotatoria di Borgo San Michele, una donna ferita
Incidente stradale nella mattinata di oggi a Latina, all’altezza della rotatoria di Borgo San Michele. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili, una Honda e una Renault Captur, si sono scontrate e ad avere la peggio è stata la conducente della Renault, rimasta ferita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato la donna in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Sono in corso le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
CRONACA
Stazioni ferroviarie nel degrado, petizione dei pendolari di Aprilia per chiedere più sicurezza
Una petizione popolare per chiedere interventi urgenti nelle stazioni ferroviarie del territorio di Aprilia e nelle aree di sosta frequentate ogni giorno da migliaia di pendolari. L’iniziativa, promossa dall’attivista del Movimento 5 Stelle Giusy D’Alò, ha raccolto oltre 200 firme ed è stata inviata alle commissarie del Comune di Aprilia e alla Prefettura di Latina.
Al centro delle richieste ci sono le condizioni di sicurezza degli scali ferroviari di Aprilia, Campo di Carne e Campoleone. I firmatari denunciano una situazione caratterizzata da scarsa illuminazione, videosorveglianza insufficiente e frequenti episodi di furti e danneggiamenti ai veicoli parcheggiati nelle aree di sosta.
Particolarmente critica, secondo quanto evidenziato dai promotori, sarebbe la situazione della stazione di Campoleone, dove nelle ore serali il percorso che collega il sottopassaggio al parcheggio risulterebbe scarsamente illuminato, così come gran parte delle aree destinate alla sosta delle auto.
Le segnalazioni raccolte tra i pendolari parlano di un crescente senso di insicurezza, soprattutto nelle ore notturne, aggravato dalla presenza di impianti di videosorveglianza ritenuti in parte obsoleti o non pienamente funzionanti.
La questione è approdata anche in Parlamento. L’onorevole Ilaria Fontana ha presentato un’interrogazione ai ministri dell’Interno e dei Trasporti chiedendo verifiche sulle condizioni di sicurezza delle stazioni ferroviarie del territorio e valutando il potenziamento dei controlli e degli organici delle forze dell’ordine.
Tra le proposte avanzate dai promotori della petizione figurano il ripristino dell’illuminazione nelle aree più critiche, l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza e l’adozione di soluzioni tecnologiche, come impianti di illuminazione a led alimentati da pannelli solari.
L’obiettivo dichiarato è garantire ai pendolari condizioni di maggiore sicurezza negli scali ferroviari utilizzati quotidianamente per lavoro, studio e spostamenti verso la Capitale.
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