Violenza sessuale su una minorenne di Latina e produzione di materiale pedopornografico: arrestato un uomo di Cagliari

Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri sul territorio della provincia di Latina. Nei giorni scorsi il Comando Provinciale ha intensificato i servizi di vigilanza nei centri urbani e nelle località a maggiore afflusso turistico, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

Tra gli interventi effettuati, nella notte del 27 maggio i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina hanno denunciato un uomo di 38 anni, residente nel capoluogo e già noto alle forze dell’ordine, per porto di oggetti atti ad offendere. Durante un controllo stradale, i militari hanno fermato l’uomo alla guida di un’auto a noleggio e, nel corso della perquisizione, hanno trovato nel bagagliaio un bastone di ferro, successivamente sequestrato.

Nella notte del 29 maggio è invece scattata la denuncia nei confronti di un diciottenne di Cisterna di Latina per omissione di soccorso stradale. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il giovane avrebbe investito con l’auto un ciclista di 56 anni lungo via delle Acque Alte, per poi allontanarsi senza prestare assistenza. Successivamente sarebbe tornato sul luogo dell’incidente accompagnato dai genitori. Il ciclista è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le cure necessarie.

Un terzo intervento risale al 30 maggio a Sermoneta, dove i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 35 anni, già noto alle forze di polizia, per resistenza a pubblico ufficiale. I militari erano intervenuti a seguito della segnalazione di una lite tra due persone. Durante le operazioni per riportare la situazione alla calma, il trentacinquenne avrebbe minacciato e aggredito i Carabinieri, tentando più volte di strattonarli.