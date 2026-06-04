CRONACA
Violenza sessuale su una minorenne di Latina e produzione di materiale pedopornografico: arrestato un uomo di Cagliari
LATINA – Scambiava chat a contenuto pornografico poi ha avuto incontri intimi con una tredicenne di Latina, un uomo residente nella provincia di Cagliari è stato arrestato dalla Polizia di Stato per i reati di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico, nell’ambito delle attività a tutela dei minori. Le indagini sono state avviate dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Cagliari dopo una circostanziata segnalazione relativa alla frequentazione tra un uomo, poi identificato in un trentottenne sardo, con una minorenne.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, sulla scorta degli elementi emersi, ha emesso nei confronti dell’indagato un decreto di perquisizione domiciliare e informatica, che ha consentito di rinvenire le chat scambiate con una tredicenne della provincia di Latina, nonché immagini e video dal contenuto sessualmente esplicito.
L’analisi tempestiva e dettagliata dei contenuti multimediali emersi sui dispositivi in uso all’indagato, effettuata dagli specialisti della Polizia Postale, ha permesso di acquisire diverse conversazioni tra l’indagato e la vittima e di ricostruire il loro rapporto, inizialmente instaurato con interazioni online nel 2024, con scambio di messaggi, immagini, videochiamate e proseguito con incontri frequenti protratti fino al mese di maggio scorso.
Sulla base di ulteriori riscontri investigativi effettuati dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Latina, che ha riguardato le violenze sessuali subite dalla minore, il P.M. titolare dell’indagine ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Cagliari – Ufficio del G.I.P. una ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
CRONACA
Incidente alla rotatoria di Borgo San Michele, una donna ferita
Incidente stradale nella mattinata di oggi a Latina, all’altezza della rotatoria di Borgo San Michele. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili, una Honda e una Renault Captur, si sono scontrate e ad avere la peggio è stata la conducente della Renault, rimasta ferita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato la donna in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Sono in corso le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
CRONACA
Stazioni ferroviarie nel degrado, petizione dei pendolari di Aprilia per chiedere più sicurezza
Una petizione popolare per chiedere interventi urgenti nelle stazioni ferroviarie del territorio di Aprilia e nelle aree di sosta frequentate ogni giorno da migliaia di pendolari. L’iniziativa, promossa dall’attivista del Movimento 5 Stelle Giusy D’Alò, ha raccolto oltre 200 firme ed è stata inviata alle commissarie del Comune di Aprilia e alla Prefettura di Latina.
Al centro delle richieste ci sono le condizioni di sicurezza degli scali ferroviari di Aprilia, Campo di Carne e Campoleone. I firmatari denunciano una situazione caratterizzata da scarsa illuminazione, videosorveglianza insufficiente e frequenti episodi di furti e danneggiamenti ai veicoli parcheggiati nelle aree di sosta.
Particolarmente critica, secondo quanto evidenziato dai promotori, sarebbe la situazione della stazione di Campoleone, dove nelle ore serali il percorso che collega il sottopassaggio al parcheggio risulterebbe scarsamente illuminato, così come gran parte delle aree destinate alla sosta delle auto.
Le segnalazioni raccolte tra i pendolari parlano di un crescente senso di insicurezza, soprattutto nelle ore notturne, aggravato dalla presenza di impianti di videosorveglianza ritenuti in parte obsoleti o non pienamente funzionanti.
La questione è approdata anche in Parlamento. L’onorevole Ilaria Fontana ha presentato un’interrogazione ai ministri dell’Interno e dei Trasporti chiedendo verifiche sulle condizioni di sicurezza delle stazioni ferroviarie del territorio e valutando il potenziamento dei controlli e degli organici delle forze dell’ordine.
Tra le proposte avanzate dai promotori della petizione figurano il ripristino dell’illuminazione nelle aree più critiche, l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza e l’adozione di soluzioni tecnologiche, come impianti di illuminazione a led alimentati da pannelli solari.
L’obiettivo dichiarato è garantire ai pendolari condizioni di maggiore sicurezza negli scali ferroviari utilizzati quotidianamente per lavoro, studio e spostamenti verso la Capitale.
CRONACA
Controlli dei Carabinieri nel territorio pontino: tre denunce tra Latina e Sermoneta
Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri sul territorio della provincia di Latina. Nei giorni scorsi il Comando Provinciale ha intensificato i servizi di vigilanza nei centri urbani e nelle località a maggiore afflusso turistico, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.
Tra gli interventi effettuati, nella notte del 27 maggio i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina hanno denunciato un uomo di 38 anni, residente nel capoluogo e già noto alle forze dell’ordine, per porto di oggetti atti ad offendere. Durante un controllo stradale, i militari hanno fermato l’uomo alla guida di un’auto a noleggio e, nel corso della perquisizione, hanno trovato nel bagagliaio un bastone di ferro, successivamente sequestrato.
Nella notte del 29 maggio è invece scattata la denuncia nei confronti di un diciottenne di Cisterna di Latina per omissione di soccorso stradale. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il giovane avrebbe investito con l’auto un ciclista di 56 anni lungo via delle Acque Alte, per poi allontanarsi senza prestare assistenza. Successivamente sarebbe tornato sul luogo dell’incidente accompagnato dai genitori. Il ciclista è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le cure necessarie.
Un terzo intervento risale al 30 maggio a Sermoneta, dove i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 35 anni, già noto alle forze di polizia, per resistenza a pubblico ufficiale. I militari erano intervenuti a seguito della segnalazione di una lite tra due persone. Durante le operazioni per riportare la situazione alla calma, il trentacinquenne avrebbe minacciato e aggredito i Carabinieri, tentando più volte di strattonarli.
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