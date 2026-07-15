CRONACA
Latina, misterioso inseguimento al Gionchetto. Indagano i carabinieri
Misterioso episodio nel quartiere Gionchetto di Latina, dove nel primo pomeriggio di ieri si è verificato un rocambolesco inseguimento culminato con l’investimento di un ciclista da parte di un’auto. A riportarlo il quotidiano Latina Oggi in prima pagina stamattina. Secondo una prima ricostruzione, un uomo in fuga a bordo di una bicicletta elettrica sarebbe stato inseguito da una vettura che lo tallonava già da alcuni minuti. La corsa si è conclusa quando il ciclista ha imboccato una strada senza uscita e l’auto lo ha raggiunto, urtandolo sulla ruota posteriore e facendolo cadere a terra. L’uomo si sarebbe però rialzato immediatamente, proseguendo la fuga a piedi e scavalcando le recinzioni delle abitazioni vicine nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Gli inseguitori avrebbero quindi ripreso a dargli la caccia con la vettura. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, dei protagonisti della vicenda non vi era ormai più alcuna traccia. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e fare luce sui contorni dell’inquietante episodio.
CRONACA
Latina, ritrovata Aika: lieto fine per la cagnolina scomparsa nel pomeriggio
Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Aika, la cagnolina di razza Pomerania di quattro anni e mezzo segnalata come scomparsa nel pomeriggio di ieri a Latina. Secondo le prime ricostruzioni, l’animale sarebbe stato portato via tra le 16 e le 16.30 da una proprietà privata lungo Strada Monti Lepini, nei pressi dello stabilimento Janssen. Nelle ore successive era stato lanciato un appello sui social per raccogliere eventuali segnalazioni utili al ritrovamento. Fortunatamente Aika è stata ritrovata e ha potuto fare ritorno dai suoi proprietari.
Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento né su quanto accaduto dopo la sua scomparsa. La notizia ha comunque portato grande sollievo alla famiglia e a tutte le persone che avevano condiviso l’appello.
CRONACA
Sermoneta, Comune e Croce Rossa avviano una collaborazione per nuovi servizi alla comunità
Prende il via una collaborazione tra il Comune di Sermoneta e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Latina, con l’obiettivo di rafforzare i servizi dedicati ai cittadini. L’intesa è stata al centro di un incontro istituzionale che si è svolto questa mattina tra il presidente della Croce Rossa di Latina, Lorenzo Munari, e il sindaco Giuseppina Giovannoli, alla presenza di amministratori comunali e delegati ai settori welfare, salute, cultura e turismo.
Tra i temi affrontati figurano nuovi progetti di inclusione sociale, prevenzione, formazione e sostegno alle persone più fragili. L’obiettivo è promuovere iniziative concrete come la raccolta alimentare, la farmacia solidale e attività dedicate alle famiglie in difficoltà.
Nel corso dell’incontro si è parlato anche della tutela del patrimonio culturale, con l’avvio del percorso per ottenere lo Scudo Blu per il borgo medievale di Sermoneta, riconoscimento internazionale destinato alla protezione dei beni culturali. Tra le iniziative allo studio anche eventi regionali dedicati ai giovani e corsi di disostruzione pediatrica nelle scuole del territorio.
Il sindaco Giuseppina Giovannoli ha sottolineato come la collaborazione possa tradursi in nuovi servizi per i cittadini, mentre il presidente della Croce Rossa Lorenzo Munari ha ribadito la volontà dell’associazione di affiancare le amministrazioni locali con competenze, volontari e progetti a favore della comunità.
CRONACA
Vasto incendio al Campo Boario di Latina, alta colonna di fumo visibile in città
Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nell’area del Campo Boario di Latina, dove le fiamme hanno rapidamente interessato la vegetazione, alimentate dal caldo e dalla presenza di sterpaglie. In pochi minuti una densa colonna di fumo nero si è alzata sopra la zona, risultando visibile da diversi quartieri del capoluogo e attirando l’attenzione di numerosi cittadini, che hanno condiviso sui social foto e video del rogo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area per impedire che l’incendio si propagasse ulteriormente. Al momento non risultano informazioni su eventuali feriti o danni a edifici. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo.
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