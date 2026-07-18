SPORT
In seicento con il Comitato spontaneo “Salviamo il Nuoto e la Pallanuoto” a Latina: “Urgente incontro con il sindaco”
LATINA – Si è riunito in assemblea pubblica questa mattina al circolo cittadino di Latina, il Comitato spontaneo “Salviamo il Nuoto e la Pallanuoto” che ufficializza così la sua nascita. Quasi 600 le firme raccolte tra atleti, ex atleti, genitori e cittadini che hanno deciso di sostenere una battaglia che riguarda – spiegano i promotori – “non soltanto il nuoto e la pallanuoto, ma un intero movimento sportivo che coinvolge centinaia di famiglie”.
Nel corso dell’assemblea è intervenuto in videocollegamento anche il campione di nuoto, Matteo Ciampi, cresciuto agonisticamente a Latina, che ha voluto testimoniare il valore sociale, educativo e formativo dello sport, sottolineando quanto sia importante non disperdere il patrimonio costruito in tanti anni di lavoro da atleti, tecnici e famiglie in una grande città come Latina.
Il Comitato, che ha eletto portavoce Giacomo Falso, storico protagonista della pallanuoto a Latina, formalizzerà già nelle prossime ore la richiesta di un incontro urgente con la sindaca di Latina per affrontare le criticità che riguardano la piscina comunale open in un momento in cui si stanno effettuando lavori strutturali nell’impianto coperto.” Tra le priorità individuate – spiegano – c’è innanzitutto la definizione degli orari di utilizzo degli impianti. Si tratta di una richiesta non più rinviabile per consentire alle società sportive di programmare allenamenti, iscrizioni ai campionati e attività dei settori giovanili”. Il Comitato chiederà alla prima cittadina anche la presentazione di un cronoprogramma dettagliato dei lavori in corso.
SPORT
Ritiro a Fiuggi per il Latina Calcio, 31 convocati. Con Volpe il nuovo staff tecnico
LATINA – Il Latina Calcio inizierà domani il suo ritiro precampionato a Fiuggi il 18 luglio, tra i 31 convocati da Mister Volpe c’è anche Giacomo Parigi, protagonista dell’ultima stagione con 17 reti, che però potrebbe lasciare la squadra per il Bari. I convocati sono: Giacomo Bacilieri, Matteo Basti, Bernardo Calabrese, Luigi Carillo, Diego Catasus, Sonny D’Angelo, Rodrigo De Ciancio, Antonio De Cristofaro, Davide De Fraia, Davide De Marchi, Gabriele Di Giovannantonio, Emanuel Ercolano, Giovanni Farneti, Luca Gagliano, Cheick Keita, Iacopo Lipani, Andrea Lo Bianco, Filippo Marenco, Davide Mastrantonio, Gabriele Magalotti, Federico Pace, Orazio Pannitteri, Giacomo Parigi, Giulio Parodi, Mattia Porro, Alessio Riccardi, Pierluigi Saurini, Christian Sbaccanti, Youssouf Sylla, Giacomo Tomaselli e Alfredo Torre.
Con Volpe lavoreranno anche il nuovo vice Luca Salvalaggio, il nuovo preparatore atletico Nazzareno Tozzo, e il confermato preparatore dei portieri Alessandro Cesaretti. Nelo staff tecnico anche il nuovo match analyst Andrea Cossa e il neo collaboratore tecnico Luca Laudisi. Durante il ritiro di Fiuggi, il Latina Calcio disputerà anche tre allenamenti congiunti. Il primo appuntamento è in programma il 25 luglio con una rappresentativa locale. Il 30 luglio i nerazzurri affronteranno l’Equipe Lazio, mentre il 2 agosto scenderanno in campo con l’Anzio.
ATTUALITA'
Basket, ok delle commissioni al “pallone” della Benacquista Latina Basket
LATINA – Primo ok al progetto della Latina Basket di realizzare un impianto sportivo (temporaneo) per la pallacanestro. Ad esprimere parere unanime positivo al progetto, riconoscendone il rilevante interesse pubblico, sono state le commissioni Attività produttive, Urbanistica e Sport, rispettivamente guidate dal presidente Simone Mulè, dal vicepresidente Giuseppe Coluzzi e dal presidente Claudio Di Matteo, che si sono riunite oggi in seduta congiunta nell’aula del Consiglio comunale. (Nella foto di Marika Torcivia, il presidente della Latina Basket Cavalier Lucio Benacquista e la figlia Sabrina Benacquista con i giocatori).
Al centro dei lavori l’esame della proposta di deliberazione di Consiglio comunale riguardante l’autorizzazione all’uso temporaneo, per la durata di tre anni, rinnovabili per ulteriori altri due in caso di permanenza del rilevante interesse pubblico, di un’area sita in via Nascosa (nota come “ex Area Onorati”) per la realizzazione di una tensostruttura sportiva dedicata alla pallacanestro.
Alla seduta hanno preso parte l’assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino, l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio e i dirigenti comunali, l’ingegnere Paolo Rossi insieme al funzionario tecnico Mario Petroccione (Dipartimento VIII – Attività produttive) e l’architetto Paolo Cestra (Dipartimento XIII – Territorio e rigenerazione urbana).
L’intervento prevede la realizzazione di una tensostruttura di circa 1.588 metri quadrati con un’altezza massima di 10 metri, dotata di spogliatoi, servizi annessi e tribune con una capienza dichiarata di 950 spettatori. E’ prevista, inoltre, la riorganizzazione delle aree esterne, configurando 175 stalli per le auto, 20 per le moto e 3 parcheggi per i pullman, oltre a una corsia perimetrale di sicurezza per i mezzi di soccorso.
“L’iniziativa, presentata dalla società Latina Basket, punta a dare una risposta concreta al fabbisogno dell’impiantistica sportiva nel territorio di Latina. Il progetto consentirà alla storica realtà cestistica cittadina, e a tutto il movimento giovanile e agonistico, di disporre di un impianto omologato sul territorio senza dover affrontare onerosi trasferimenti – ha dichiarato l’assessore Cosentino – Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza della viabilità. Recependo le prescrizioni del Dipartimento Mobilità e Trasporti, l’atto stabilisce che il soggetto attuatore dovrà realizzare, a propria cura e spese, il prolungamento del marciapiede e della pista ciclabile di via del Lido fino all’ingresso del nuovo impianto (per un tratto di circa 120 metri). L’opera di urbanizzazione stradale dovrà essere completata e collaudata entro il termine massimo e inderogabile di 18 mesi dalla stipula della convenzione. Attraverso lo strumento dell’uso temporaneo non solo andiamo a riqualificare una situazione di oggettivo degrado in un’area dismessa come l’ex Area Onorati, ma attiviamo un virtuoso processo di rigenerazione urbana a costo zero per le casse comunali e a totale carico del privato. In applicazione dell’articolo 23-quater del DPR 380/2001 e dell’articolo 26 della Legge Regionale del Lazio numero 12/2025 in materia di usi temporanei per aree dismesse o degradate, lo schema di convenzione impone l’assoluta reversibilità dei luoghi”.
“Oggi è un giorno storico per lo sport – ha sottolineato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato a margine della commissione – È stato presentato un nuovo impianto sportivo che sarà la casa del Basket della nostra città. E non solo. L’impianto temporaneo diventerà un vero e proprio hub inclusivo: la convenzione prevede infatti l’accessibilità totale per il basket in carrozzina e riserva al Comune giornate di utilizzo gratuito per i centri diurni e le fasce più fragili della popolazione. L’operazione, inoltre, permetterà la rigenerazione urbana e il recupero socio-culturale dell’area. Lo sport a Latina ha un valore sociale ed educativo immenso per i giovani. L’opera sarà realizzata in tempi brevissimi e darà la possibilità alla Latina Basket, storica società della nostra città, di avere a disposizione un impianto moderno con quasi mille spettatori. Alla famiglia Benacquista va il mio sentito grazie per la grande volontà che da sempre dimostra nel voler investire in modo concreto nello sport e nella città di Latina.”
Il parere favorevole delle commissioni alla proposta di deliberazione esaminata oggi consentirà il successivo passaggio per l’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale.
SPORT
Claudio Durigon il nuovo Presidente della Lega Pallavolo Serie A
LATINA – E’ il pontino Claudio Durigon il nuovo Presidente della Lega Pallavolo Serie A. Lo ha deciso l’Assemblea Straordinaria della Lega Pallavolo Serie A, che si è tenuta giovedì 16 luglio nell’ambito del Volley Mercato 2026 a Bologna. L’elezione è avvenuta per acclamazione. L’esponente politico della Lega, considerato tra i fedelissimi di Matteo Salvini, che ricopre il ruolo di Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali succede a Massimo Righi che aveva terminato il proprio quadriennio.
“Quando mi è stato proposto di assumere questo ruolo, la mia prima reazione è stata quasi di incredulità. Ho pensato: state scherzando? Non me lo aspettavo davvero. Poi, però, ho iniziato a riflettere e ho capito che forse un filo conduttore c’è. Perché anche nella mia esperienza politica ho sempre cercato di costruire relazioni, mettere insieme persone, trovare soluzioni, dare una mano. E in questi anni ho avuto il piacere di confrontarmi con tanti di voi sui temi della crescita della pallavolo italiana. Con grande orgoglio, quindi, accetto questo incarico e desidero innanzitutto ringraziare tutti voi per la fiducia che mi avete accordato. Per me è un onore entrare a far parte di una realtà che rappresenta una delle più grandi eccellenze dello sport italiano nel mondo”, ha commentato Durigon. (foto d’archivio).
L’evento di Bologna si chiuderà oggi con la Presentazione della Stagione e Calendari 2026/27, con il lancio ufficiale dell’82° campionato di Serie A Credem Banca.
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