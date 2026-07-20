CRONACA
Illuminazione al Gionchetto, incontro tra residenti e Comune: nuovo tavolo a settembre
Si è svolto oggi l’incontro tra una delegazione dei residenti del quartiere Gionchetto e l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Latina, Massimiliano Carnevale, per affrontare il problema della mancata attivazione della pubblica illuminazione in alcune strade della zona.
A renderlo noto è la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Maria Grazia Ciolfi, che aveva richiesto il confronto dopo il recente Question Time sul tema.
All’incontro hanno partecipato anche l’avvocato Giorgetta, in rappresentanza dei residenti di via Colli Albani, e Antonio Mustacchio, referente territoriale del Movimento 5 Stelle per il quartiere.
Nel corso della riunione, l’assessore ha spiegato che l’attivazione dell’illuminazione è attualmente bloccata da alcuni vincoli tecnici e amministrativi legati alla convenzione Consip in vigore con il gestore del servizio. Carnevale ha però assicurato che saranno avviate le verifiche necessarie per valutare la possibilità di inserire gli impianti di via Colli Albani e delle altre strade interessate, tra cui via Monte Acuto, nel contratto attuale oppure nel nuovo affidamento previsto al termine della convenzione.
È stato inoltre fissato un nuovo incontro per la fine di settembre, durante il quale saranno illustrati gli esiti delle verifiche e i possibili sviluppi dell’iter.
“La partecipazione dei cittadini è fondamentale per migliorare il territorio”, ha commentato Ciolfi, esprimendo soddisfazione per l’avvio di un confronto diretto con l’amministrazione dopo anni di attesa.
CRONACA
Cisterna, arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un uomo accusato di corruzione di minori
La Polizia Locale di Cisterna di Latina ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di un uomo gravemente indiziato del reato di corruzione di minorenne. Per l’indagato sono stati disposti gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
L’indagine è partita dopo la segnalazione dei familiari di due bambine che avrebbero assistito, all’interno di un parco giochi pubblico del centro cittadino, a una condotta di natura sessuale attribuita a un adulto.
Gli agenti della Polizia Locale hanno avviato immediatamente gli accertamenti, analizzando anche le immagini del sistema di videosorveglianza comunale. Le attività investigative hanno portato all’individuazione di un uomo italiano, classe 1974 e residente nell’area dei Castelli Romani, ritenuto gravemente indiziato dei fatti contestati.
Su disposizione della Procura di Latina è stata effettuata una perquisizione personale e domiciliare, durante la quale sono stati sequestrati dispositivi informatici e altri elementi ritenuti utili alle indagini.
Sulla base degli elementi raccolti, il pubblico ministero ha richiesto al Gip del Tribunale di Latina l’applicazione della misura cautelare, poi eseguita dalla Polizia Locale.
L’autorità giudiziaria precisa che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva.
CRONACA
Criminalità minorile, controlli della polizia a Cisterna, Fondi, Gaeta e Terracina
LATINA – Anche la provincia di Latina è stata interessata all’ operazione di polizia he ha interessato 44 province, per contrastare la criminalità giovanile. L’attività coordinata dal Servizio Centrale Operativo ha riguardato reati pubblicizzate anche nel web dagli stessi autori: lesioni, risse, danneggiamenti, estorsioni, furti, rapine, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere. I controlli, svolti anche con l’impiego di unità cinofile della Polizia di Stato, si sono svolti in particolare nei centri storici e nelle principali zone della movida dei comuni di Cisterna di Latina, Fondi, Gaeta e Terracina
Nel corso delle attività sono stati controllati 18 esercizi commerciali, 19 veicoli ed eseguite 12 perquisizioni, di cui 10 ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 309/1990 (5 con esito positivo per il rinvenimento di sostanze stupefacenti) e 2 nell’ambito di un’indagine per truffa aggravata.
In particolare, un cittadino italiano nato nel 2008 e un cittadino italiano nato nel 2000, entrambi residenti a Fondi, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente con conseguente contestazione della violazione amministrativa prevista dall’art. 75 del D.P.R. 309/1990.
Complessivamente sono stati sequestrati 3,69 grammi di cocaina, 35,38 grammi di hashish (28,529 grammi suddivisi in 26 dosi e ulteriori 6,85 grammi) e 4,45 grammi di cannabis, oltre a una pistola a tamburo priva di tappo rosso e un veicolo.
A Gaeta 4 persone sono state denunciate per rissa, a seguito dell’intervento della volante presso un locale dove una persona era stata colpita alla testa da una bottiglia, ricostruiti i fatti attraverso le immagini di video sorveglianza sono stati individuati 4 soggetti che sono stati denunciati in stato di libertà, tutti proposti anche per la misura di prevenzione del dacur.
Nell’ambito delle attività volte al contrasto dei reati predatori e delle truffe ai danni delle persone vulnerabili, sempre a Gaeta è stato arrestato un giovane maggiorenne e deferita in stato di libertà una ragazza minorenne, con l’esecuzione di due perquisizioni personali.
Complessivamente, nell’ambito dell’operazione sono stati eseguiti 2 arresti, deferiti numerosi soggetti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, tra cui 11 denunce a carico di maggiorenni e 12 provvedimenti nei confronti di minorenni, oltre ai citati ammonimenti del Questore.
Nel territorio del Comune di Terracina proseguono, infine, le attività investigative finalizzate all’identificazione delle autrici, presumibilmente minorenni, di un’aggressione verificatasi in Piazza Garibaldi. Contestualmente, la Questura di Latina ha mantenuto elevato il livello di attenzione sul territorio, intensificando i servizi di prevenzione e controllo nelle aree a maggiore afflusso turistico e nei principali luoghi di aggregazione giovanile della provincia.
CRONACA
Falla a bordo, salvati dalla Guardia Costiera a Punta del Falco
GAETA – Paura nel mare di Gaeta. La motovedetta CP 2112 della Guardia Costiera di Gaeta raccolto l’Sos, ha raggiunto e tratto in salvo un gruppo di diportisti che si trovavano a bordo di un’imbarcazione che rischiava di affondare nei pressi di Punta del Falco. L’intervento tempestivo ha scongiurato il peggio. La barca presentava una grossa falla nello scafo e imbarcava acqua in modo copioso. Dopo aver messo in sicurezza le persone a bordo, sono state svolte le operazioni per evitare l’affondamento dell’imbarcazione utilizzando i dispositivi di esaurimento di bordo.
Una volta stabilizzato il natante, una ditta specializzata lo ha rimorchiato in porto. Per le persone coinvolte non è stato necessario il ricorso a cure mediche.
L’intervento si è svolto inserito nell’ambito delle quotidiane attività di vigilanza e sicurezza della navigazione.
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