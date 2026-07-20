Schianto sull’Appia, un morto e due feriti nel territorio di Velletri

Si è svolto oggi l’incontro tra una delegazione dei residenti del quartiere Gionchetto e l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Latina, Massimiliano Carnevale, per affrontare il problema della mancata attivazione della pubblica illuminazione in alcune strade della zona.

A renderlo noto è la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Maria Grazia Ciolfi, che aveva richiesto il confronto dopo il recente Question Time sul tema.

All’incontro hanno partecipato anche l’avvocato Giorgetta, in rappresentanza dei residenti di via Colli Albani, e Antonio Mustacchio, referente territoriale del Movimento 5 Stelle per il quartiere.

Nel corso della riunione, l’assessore ha spiegato che l’attivazione dell’illuminazione è attualmente bloccata da alcuni vincoli tecnici e amministrativi legati alla convenzione Consip in vigore con il gestore del servizio. Carnevale ha però assicurato che saranno avviate le verifiche necessarie per valutare la possibilità di inserire gli impianti di via Colli Albani e delle altre strade interessate, tra cui via Monte Acuto, nel contratto attuale oppure nel nuovo affidamento previsto al termine della convenzione.

È stato inoltre fissato un nuovo incontro per la fine di settembre, durante il quale saranno illustrati gli esiti delle verifiche e i possibili sviluppi dell’iter.

“La partecipazione dei cittadini è fondamentale per migliorare il territorio”, ha commentato Ciolfi, esprimendo soddisfazione per l’avvio di un confronto diretto con l’amministrazione dopo anni di attesa.