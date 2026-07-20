APPUNTAMENTI
In Piazza del Comune a Sabaudia ‘L’ultimo tango di José Cavalcanti’
SABAUDIA – Arriva a Sabaudia, in piazza del Comune, martedì 21 luglio ore 21.30 lo spettacolo ‘L’ultimo tango di José Cavalcanti’. Scritto da Gian Luca Campagna per la regia di Simona Serino, è un insieme di spunti tratti dai romanzi che hanno come protagonista il personaggio seriale di José Cavalcanti, nato dalla penna di Campagna, che vive le sue storie in SudAmerica.
Dittature militari, tango, fùtbol, storie d’amore e d’amicizia, personaggi sghembi e genuini, in una narrazione che strizza l’occhio al Verismo e al Realismo magico, con situazioni e quadri bizzarri e grotteschi, amplificati dall’allegra brigata –di chiara ispirazione felliniana e monicelliana- che accompagna José Cavalcanti nelle sue storie. Lo spettacolo abbraccia – spiegano gli autori in una nota – una serie di contaminazioni dei 4 romanzi che vedono protagonista José Cavalcanti, investigatore privato e provato dalla vita, anoressico sentimentalmente e innamorato delle cause perse, anche se molte letture sono tratte dal recente romanzo ‘Il giardino dei nani solitari’, dove il detective in un centro immigrati a Ceuta conosce due minorenni, Latifa e Mohamed, lasciandosi convincere ad accompagnarli a Malaga per prendere l’aereo in modo che si ricongiungano coi propri genitori a Roma. Ma l’improvviso scoppio della pandemia Covid-19 cambia i piani, costringendo Cavalcanti ad accompagnarli direttamente in Italia a bordo del suo sidecar, costeggiando il Mediterraneo e vivendo incredibili avventure.
“Portare a Sabaudia questo spettacolo è tornare alle sue origini, perché si riannoda ai fili del viaggio fantastico, avventuroso, amoroso e di formazione che è l’Odissea, che la tradizione marinara vuole collocare proprio qui al Circeo la love story tra Ulisse e la maga Circe. E il romanzo ‘Il giardino dei nani solitari’ da cui è tratto questo spettacolo non è altro che un viaggio di un Ulisse contemporaneo, alle prese non soltanto con le figure come il mentore, la bella o il guardiano della soglia o il proteus, ma alla prese anche con la propria coscienza di uomo eternamente irrisolto e insoddisfatto – dice Gian Luca Campagna -. L’idea dello spettacolo alla fine è stata quella di mettere una pièce omaggiando il teatro di rivista, che mi ha sempre affascinato per la sua struttura, che permetteva di unire la riflessione sull’attualità arrivando alla contemplazione e all’apprezzamento dell’arte passando per la satira. La scintilla che ha dato forma a questo spettacolo è derivata dal teatro che si è sempre mosso tra il café chantant e il varietà, che permette allo spettatore anche di interagire e di restare affascinato dalla musica e dal ballo”.
In scena gli attori Simona Serino, Roberto Stabellini, Martina Dora Sanguigni e lo stesso Gian Luca Campagna, impegnato oltre che a interpretare il suo alter ego letterario anche se stesso, quando affronta nei monologhi alcuni aspetti singolari della società di oggi, utilizzando l’arma dell’autoironia. Nei vari quadri di varietà rappresentati spazio alla musica tanguera e latinoamericana dei maestri Gianluca Masaracchio, chitarrista, e Raffaele Esposito, fisarmonicista, con la voce della venezuelana Susana Matos Da Costa e i tangheros Marcelo Alvarez e Daniela Orlacchio.
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Experience K-Pop arriva a Sabaudia: il 20 Luglio lo spettacolo gratuito in piazza del Comune
Sabaudia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate dedicati alla musica e alla cultura pop internazionale. Lunedì 20 luglio, alle ore 21:30, in Piazza del Comune, arriva Experience K-Pop, un live show coinvolgente che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le sonorità e le coreografie ispirate ai più celebri fenomeni della scena pop coreana. Uno spettacolo per tutta la famiglia, adatto ai bambini ma capace di entusiasmare anche i più grandi.
Lo spettacolo rende omaggio all’universo musicale di BTS, BLACKPINK, Saja Boys e Huntrix, attraverso un’esperienza dal forte impatto visivo, costruita con spettacolari coreografie, effetti speciali, scenografie immersive e una colonna sonora capace di far cantare e ballare spettatori di tutte le età.
A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Mysteri, l’amatissima mascotte di Experience K-Pop, che vestirà il ruolo di narratore accompagnando gli spettatori tra emozioni, musica e sorprendenti colpi di scena.
Più di un semplice concerto, Experience K-Pop è un vero e proprio spettacolo dal vivo che unisce danza, intrattenimento e tecnologia, pensato per coinvolgere fan del K-Pop, famiglie, giovani e curiosi in un’esperienza unica e coinvolgente.
L’evento è una produzione Art Maison, con la direzione artistica di Piero Zinna, da sempre impegnato nella realizzazione di format innovativi capaci di valorizzare il talento, la creatività e le nuove forme di spettacolo dal vivo.
L’appuntamento è quindi per lunedì 20 luglio alle ore 21:30 in Piazza del Comune di Sabaudia, per una serata all’insegna dell’energia, della musica e della magia del K-Pop.
L’ingresso è gratuito.
APPUNTAMENTI
Sezze Sky Gin Festival: boom di presenze per la prima della due giorni dedicata al bere consapevole
Numeri oltre le aspettative ieri sera a Sezze per la prima delle due serate del Sezze Sky Gin Festival, l’evento dedicato al distillato più bevuto del momento, alle produzioni artigianali e al bere consapevole. Con ingresso gratuito e oltre 7.500 metri quadrati di verde a disposizione dei visitatori, la manifestazione nasce dall’idea dell’Associazione Sky Gin di Sezze di creare un evento capace di coniugare qualità, approfondimento, intrattenimento e convivialità, offrendo un’esperienza immersiva non solo agli appassionati del settore ma anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo di uno dei distillati più apprezzati e versatili al mondo “Il Gin”.
Sezze ieri si è trasformata in un punto di incontro per produttori, esperti e appassionati, dando vita a un viaggio tra botaniche, profumi, tradizioni e innovazione, dove ogni etichetta ha raccontato una storia ed ogni degustazione è diventata un’occasione di scoperta. Il festival ha aperto le sue porte ieri alle 18 con il taglio del nastro del Vice Sindaco Michela Cappuccilli che ha sottolineato la felicità nel tornare a vedere Il Parco la Macchia al vecchio splendore
Ampio spazio è stato dedicato anche alle eccellenze italiane grazie alla presenza di dieci produttori e distillatori provenienti da tutta la penisola. I visitatori hanno avuto e avranno anche stasera l’opportunità di incontrare direttamente gli artigiani del gin, ascoltare le loro storie e degustare gratuitamente i prodotti presenti nell’area espositiva, approfondendo il legame tra territorio, ricerca e innovazione.
Non è mancata la musica con “I Veri Amici di Rino”, il tributo a Rino Gaetano, 80’S Best Sound DJ Piero Martini e la voce di Riven per finire con il Dj Set di Marco & Billy
Il programma di Questa sera DOMENICA 19 LUGLIO
Ore 21:00
80’S BEST SOUND
DJ Piero Martini e la voce di Riven.
Ore 22:00
BOBBO’S BAND
Il Sezze Sky Gin Festival, patrocinato dal Comune di Sezze, fa parte dell’estate setina 2026 e si propone di diventare un nuovo appuntamento di riferimento per il territorio, promuovendo la cultura del bere consapevole, valorizzando le produzioni artigianali e offrendo un’importante occasione di incontro e socialità all’interno di uno dei luoghi più suggestivi della città.
APPUNTAMENTI
Caretta caretta, a Terracina la tappa del Tarta Beach Tour nazionale
LATINA – Una giornata dedicata alla conoscenza e alla tutela delle tartarughe Caretta caretta, che sempre più frequentemente da anni scelgono il litorale della provincia di Latina e le spiagge di Terracina per deporre le uova. Domenica 19 luglio ( dalle 10 alle 14), sulla Spiaggia Libera adiacente allo Stabilimento “Le rive di Traiano”, si terrà la tappa locale del Tarta Beach Tour nazionale, organizzata dal Circolo Legambiente Pisco Montano nel contesto del Progetto Life Turtlenest, co-finanziato dalla Unione Europea, dal progetto Tarta Latina e dalla Provincia di Latina.
La manifestazione si svolge all’interno dei “Giochi Popolari a Mare” in onore della Madonna del Carmelo per la Festa del Mare a Terracina. Il gazebo allestito sulla spiaggia ospiterà giochi, laboratori e attività didattiche rivolte ad adulti e bambini, con l’obiettivo di far conoscere il mondo delle tartarughe marine e i pericoli che ne minacciano la sopravvivenza. Reti da pesca, inquinamento, traffico marittimo, cambiamenti climatici, inquinamento luminoso e uso intensivo delle spiagge rappresentano infatti alcune delle principali minacce per questi animali e per i
siti scelti per la nidificazione. Il Tarta Beach Tour proporrà un percorso pensato per “imparare divertendosi”, avvicinando i partecipanti alla vita marina e al delicato equilibrio dell’ecosistema costiero. Saranno presenti anche i tartawatchers del Circolo Legambiente, impegnati quotidianamente nel controllo del litorale nell’ambito del progetto Life Turtlenest.
Dal 6 luglio scorso anche Terracina (zona Residence Orsa Maggiore) entra nella lista dei nidi 2026 della tartaruga caretta caretta, il quinto nido scoperto in Provincia di Latina. Il nido è al sicuro ed è controllato anche in remoto dallo staff di TartaLazio e del progetto Life Turtlenest.
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