APPUNTAMENTI
Sezze Sky Gin Festival: boom di presenze per la prima della due giorni dedicata al bere consapevole
Numeri oltre le aspettative ieri sera a Sezze per la prima delle due serate del Sezze Sky Gin Festival, l’evento dedicato al distillato più bevuto del momento, alle produzioni artigianali e al bere consapevole. Con ingresso gratuito e oltre 7.500 metri quadrati di verde a disposizione dei visitatori, la manifestazione nasce dall’idea dell’Associazione Sky Gin di Sezze di creare un evento capace di coniugare qualità, approfondimento, intrattenimento e convivialità, offrendo un’esperienza immersiva non solo agli appassionati del settore ma anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo di uno dei distillati più apprezzati e versatili al mondo “Il Gin”.
Sezze ieri si è trasformata in un punto di incontro per produttori, esperti e appassionati, dando vita a un viaggio tra botaniche, profumi, tradizioni e innovazione, dove ogni etichetta ha raccontato una storia ed ogni degustazione è diventata un’occasione di scoperta. Il festival ha aperto le sue porte ieri alle 18 con il taglio del nastro del Vice Sindaco Michela Cappuccilli che ha sottolineato la felicità nel tornare a vedere Il Parco la Macchia al vecchio splendore
Ampio spazio è stato dedicato anche alle eccellenze italiane grazie alla presenza di dieci produttori e distillatori provenienti da tutta la penisola. I visitatori hanno avuto e avranno anche stasera l’opportunità di incontrare direttamente gli artigiani del gin, ascoltare le loro storie e degustare gratuitamente i prodotti presenti nell’area espositiva, approfondendo il legame tra territorio, ricerca e innovazione.
Non è mancata la musica con “I Veri Amici di Rino”, il tributo a Rino Gaetano, 80’S Best Sound DJ Piero Martini e la voce di Riven per finire con il Dj Set di Marco & Billy
Il programma di Questa sera DOMENICA 19 LUGLIO
Ore 21:00
80’S BEST SOUND
DJ Piero Martini e la voce di Riven.
Ore 22:00
BOBBO’S BAND
Il Sezze Sky Gin Festival, patrocinato dal Comune di Sezze, fa parte dell’estate setina 2026 e si propone di diventare un nuovo appuntamento di riferimento per il territorio, promuovendo la cultura del bere consapevole, valorizzando le produzioni artigianali e offrendo un’importante occasione di incontro e socialità all’interno di uno dei luoghi più suggestivi della città.
APPUNTAMENTI
Caretta caretta, a Terracina la tappa del Tarta Beach Tour nazionale
LATINA – Una giornata dedicata alla conoscenza e alla tutela delle tartarughe Caretta caretta, che sempre più frequentemente da anni scelgono il litorale della provincia di Latina e le spiagge di Terracina per deporre le uova. Domenica 19 luglio ( dalle 10 alle 14), sulla Spiaggia Libera adiacente allo Stabilimento “Le rive di Traiano”, si terrà la tappa locale del Tarta Beach Tour nazionale, organizzata dal Circolo Legambiente Pisco Montano nel contesto del Progetto Life Turtlenest, co-finanziato dalla Unione Europea, dal progetto Tarta Latina e dalla Provincia di Latina.
La manifestazione si svolge all’interno dei “Giochi Popolari a Mare” in onore della Madonna del Carmelo per la Festa del Mare a Terracina. Il gazebo allestito sulla spiaggia ospiterà giochi, laboratori e attività didattiche rivolte ad adulti e bambini, con l’obiettivo di far conoscere il mondo delle tartarughe marine e i pericoli che ne minacciano la sopravvivenza. Reti da pesca, inquinamento, traffico marittimo, cambiamenti climatici, inquinamento luminoso e uso intensivo delle spiagge rappresentano infatti alcune delle principali minacce per questi animali e per i
siti scelti per la nidificazione. Il Tarta Beach Tour proporrà un percorso pensato per “imparare divertendosi”, avvicinando i partecipanti alla vita marina e al delicato equilibrio dell’ecosistema costiero. Saranno presenti anche i tartawatchers del Circolo Legambiente, impegnati quotidianamente nel controllo del litorale nell’ambito del progetto Life Turtlenest.
Dal 6 luglio scorso anche Terracina (zona Residence Orsa Maggiore) entra nella lista dei nidi 2026 della tartaruga caretta caretta, il quinto nido scoperto in Provincia di Latina. Il nido è al sicuro ed è controllato anche in remoto dallo staff di TartaLazio e del progetto Life Turtlenest.
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Festival Pontino, a Fossanova l’Omaggio alla lirica italiana del Jazzphony Sextet
FOSSANOVA – Arriva all’Abbazia di Fossanova, ospite del Festival Pontino di Musica, domenica 19 luglio (ore 19.30) il Jazzphony Sextet in una serata “Omaggio alla lirica italiana”, dove echeggiano le celebri melodie d’opera di Verdi, Puccini e Rossini rivisitate in chiave jazz. Il progetto nasce dall’eclettica carriera musicale di Pasquale Bardaro, che inizia nella tradizione bandistica del sud Italia e si sviluppa attraverso lo studio classico delle percussioni. Con una passione per il jazz che lo porta a suonare a livello internazionale e oltre trent’anni come percussionista al Teatro San Carlo di Napoli, Bardaro (qui al vibrafono) riunisce attorno a sé musicisti provenienti da esperienze artistiche diverse: sono Sabrina Consoli (flauto), Giovanna Maggio (violino), Pietro Lopopolo (viola), Giovanni Giugliano (contrabbasso) e Vincenzo Bardaro (batteria), un organico inconsueto che fonde il timbro della musica da camera con le sonorità e la libertà espressiva del jazz.
Il programma propone composizioni originali ispirate ad alcune delle arie e delle pagine per orchestra più amate del repertorio operistico italiano. La musica di Verdi, Puccini e Rossini diventa il punto di partenza per nuove elaborazioni, nelle quali improvvisazione, ritmo e ricerca timbrica dialogano con la tradizione lirica senza tradirne l’essenza.
Il concerto si apre con Love Me Now e prosegue con Brown’s Dance, ispirato alla “Danza dei piccoli schiavi mori” dall’Aida di Verdi, per poi rendere omaggio al celebre brindisi della Traviata con Cheers. Il percorso continua con The Bright Stars, che rilegge “E lucevan le stelle” dalla Tosca di Puccini, e con Come on Let’s Go, ispirato all’Intermezzo della Manon Lescaut. “Mi chiamano Mimì” dalla Bohème rivive in My Name, mentre Woman offre una nuova interpretazione sulla celeberrima “La donna è mobile” dal Rigoletto. Chiude il programma Rossiniana, brillante fantasia ispirata a “La calunnia” dal Barbiere di Siviglia e alla Cavatina della Cenerentola di Rossini.
UN CONCERTO SOSPESO – Anche per quest’anno, BSP Pharmaceutical, storica sostenitrice del Festival Pontino, promuove l’iniziativa “Un concerto sospeso” mettendo a disposizione un numero limitato di biglietti dei concerti del Festival per i propri dipendenti, studenti del Conservatorio “O. Respighi” e degli Istituti Superiori, cittadini residenti nei luoghi dei concerti. Per poter usufruire dei biglietti è necessario prenotarsi per tempo (entro le ore 16.30 del giorno del concerto, le ore 16.30 del venerdì per i concerti del sabato e della domenica), scrivendo a biglietteria@campusmusica.it, oppure tramite whatsApp 3297540544, indicando nome e cognome e il numero di biglietti. I biglietti verranno assegnati in ordine di prenotazione fino ad esaurimento disponibilità.
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Seconda serata al Pontinia Rock & Blues Festival: Elli de Mon e il ritorno di Eric Sardinas
Pontinia Rock & Blues Festival, questa sera sul palco Eric Sardinas ed Elli de Mon. Prosegue la XXIII edizione del Pontinia Rock & Blues Festival. Dopo il successo della serata inaugurale, questa sera il Teatro all’aperto “Giovanni Verga” ospiterà due nuovi concerti dedicati agli appassionati di blues e rock.
Protagonista della serata sarà il chitarrista statunitense Eric Sardinas, che torna a Pontinia a distanza di quasi vent’anni. L’artista, impegnato nel tour di presentazione del suo ultimo album Midnight Junction, porterà sul palco il suo inconfondibile stile fatto di blues-rock e virtuosismi alla chitarra resofonica.
Ad aprire il concerto sarà Elli de Mon, cantautrice e one-woman-band che proporrà un repertorio tra blues, rock psichedelico e sonorità tribali.
I cancelli dell’area concerti apriranno alle 20. L’ingresso è gratuito.
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