La Marina di Latina ospiterà “Nostos”: quattro giorni dedicati agli universitari da tutta Italia

SABAUDIA – Prende il via la XV edizione de Il Parco e la Commedia, la rassegna teatrale promossa dall’Associazione Pro Loco Sabaudia, in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo e la Città di Sabaudia, con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Latina, Confcommercio Lazio Sud e UILT – Unione Italiana Libero Teatro. Dal 18 luglio al 2 agosto, diciotto appuntamenti “lì dove il teatro incontra la natura”.

«Raggiungere la quindicesima edizione significa guardare con gratitudine al cammino percorso e, allo stesso tempo, continuare ad avere il coraggio di immaginare il futuro – afferma il presidente dell’Associazione Pro Loco Sabaudia, Gennaro Di Leva – Il Parco e la Commedia, come il teatro, nasce da un gesto semplice: qualcuno racconta una storia e qualcun altro decide di fermarsi ad ascoltarla. È in quello spazio condiviso che prendono forma i legami, quelli che uniscono le persone, che formano il nostro rapporto con questa rassegna, con la comunità e i luoghi che la ospitano. In un tempo in cui è sempre più facile condividere contenuti e sempre più difficile condividere esperienze, il teatro continua a offrirci un privilegio raro: quello di vivere la stessa storia, insieme, nello stesso momento. È questo il legame che, dall’estate del 2011, continuiamo a far crescere. E Il Parco e la Commedia continua a crescere anche grazie al contributo di una comunità che lo sostiene, di coloro che scelgono di essere il nostro pubblico e di chi già dall’edizione precedente continua a progettare e immaginare tutto questo, se possibile, con una passione sempre più intensa».

Diciotto spettacoli che raccontano il valore delle relazioni nelle loro forme più diverse: tra genitori e figli, tra uomo e natura, tra memoria e identità, tra comunità e territorio, tra fantasia e infanzia, tra amore e attesa. Ad aprire la rassegna, sabato 18 luglio alle ore 21, sarà “Prima che sia Prima”, progetto partecipativo promosso da AICAB APS in collaborazione con il Teatro degli Eroi di Roma, nato per rispondere a un bisogno urgente: garantire alle persone con disturbo dello spettro autistico l’accesso a esperienze culturali autentiche, in ambienti protetti, flessibili e inclusivi. “Prima che sia Prima” trasformerà quindi l’attesa dell’inizio in un tempo sospeso dove ogni voce trova spazio.

A seguire, come da tradizione per la serata inaugurale, la compagnia Insieme per Caso porterà in scena la commedia brillante di Eduardo De Filippo “Sogno di una notte di mezza sbornia”, diretta da Angelo Grieco, in cui ironia e grande intensità si intrecciano in una riflessione sul destino, sulla superstizione e sulla fragilità, raccontando come la paura possa stravolgere il corso di un’esistenza anche quando la fortuna sembra aver sorriso.

Domenica 19 sarà invece la volta del “Piccolo Principe”, un classico della compagnia Matutateatro per uno dei racconti più amati della letteratura. Due interpreti, Julia Borretti e Titta Ceccano, accompagnati dalle musiche di Roberto Caetani, porteranno in scena tutta la forza poetica di una storia che continua a nutrire l’immaginario di diverse generazioni affrontando tematiche universali con la leggerezza di un racconto per l’infanzia.

Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito, grazie al sostegno delle attività produttive e delle istituzioni che continuano a credere nel valore culturale e sociale della manifestazione, rendendo possibile un progetto che, da quindici anni, fa del teatro un luogo di incontro, partecipazione e condivisione.