APPUNTAMENTI
La Marina di Latina ospiterà “Nostos”: quattro giorni dedicati agli universitari da tutta Italia
La Marina di Latina si prepara ad accogliere “Nostos”, la festa nazionale di Azione Universitaria 2026. L’evento si svolgerà dal 30 luglio al 2 agosto e porterà sul litorale centinaia di studenti provenienti da tutta Italia e delegazioni universitarie di Spagna, Francia e Germania. La Giunta comunale ha approvato la delibera che autorizza lo svolgimento della manifestazione. Per quattro giorni il tratto di spiaggia libera tra lo stabilimento dei Vigili del Fuoco e il Boca Chica diventerà un villaggio dedicato a formazione, sport e momenti di aggregazione. Il programma prevede incontri con rappresentanti delle istituzioni, docenti universitari e professionisti, oltre a workshop, dibattiti, tornei sportivi sulla sabbia e iniziative culturali. Tra gli ospiti già annunciati figurano il ministro Gianmarco Mazzi, il sottosegretario Marcello Gemmato, lo psichiatra Antonino Tamburello e il divulgatore conosciuto sui social come “Avvocato dell’Atomo”.
Per l’amministrazione comunale l’iniziativa rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e culturale, oltre a rafforzare il progetto di Latina come città universitaria.
APPUNTAMENTI
Terracina celebra San Francesco con “Tra Sole e Luna”: sette eventi tra musica, teatro e cinema
Musica, teatro, poesia e cinema per celebrare gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Dal 25 luglio all’11 agosto Terracina ospita “Tra Sole e Luna – Canti e Suoni a custodia del Creato”, rassegna culturale promossa dalla Fondazione Città di Terracina.
L’iniziativa è l’unico progetto della provincia di Latina finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Progetti Speciali 2026 – Musica” ed è realizzata con il sostegno del Comune di Terracina e di Blu Banca.
Il cartellone propone sette appuntamenti ospitati in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, dal Teatro Romano al Tempio di Giove Anxur, passando per la Cattedrale di San Cesareo, il Monumento Naturale di Campo Soriano e l’ospedale Fiorini.
Tra gli ospiti figurano Ambrogio Sparagna, Peppe Servillo, Gabriele Coen, Davide Rondoni, Raffaello Simeoni e Ziad Trabelsi, protagonisti di concerti, spettacoli e prime esecuzioni assolute dedicate al messaggio francescano.
In programma anche due proiezioni cinematografiche: il 4 agosto Francesco, giullare di Dio di Roberto Rossellini e il 7 agosto Chiara di Susanna Nicchiarelli.
Gran finale l’11 agosto al Santuario di Monte Sant’Angelo – Tempio di Giove Anxur con una giornata di eventi dall’alba al tramonto. L’Orchestra Popolare Italiana, diretta da Ambrogio Sparagna, accompagnerà il pubblico in un percorso musicale che unirà tradizione popolare, poesia e danza, con la partecipazione di Peppe Servillo e dei solisti della compagnia di danza Mvula Sungani.
Tutti gli appuntamenti sono dedicati al rapporto tra uomo, natura e spiritualità, prendendo ispirazione dal Cantico delle Creature di San Francesco.
APPUNTAMENTI
Norma celebra il folklore con TraDay: laboratori, convegno e il concerto di Eugenio Bennato
Una giornata dedicata alla cultura popolare, alle tradizioni e alla musica. Sabato 18 luglio Norma ospita TraDay, manifestazione che unisce momenti di approfondimento, laboratori e spettacoli per valorizzare il patrimonio culturale del territorio.
L’iniziativa arriva a un anno dal riconoscimento di Norma come Città del Folklore, titolo che premia il lavoro svolto negli anni dalle associazioni locali nella tutela e nella promozione delle tradizioni popolari.
La mattinata sarà dedicata a un convegno sulla musica e la danza tradizionale del Lazio e dei Monti Lepini, organizzato dalla Compagnia di Danza Popolare NORBENSISfestival. Nel corso della giornata, al Parco Pubblico, si terranno anche due laboratori gratuiti aperti ai partecipanti.
Gran finale alle 21 in Largo Caio Cestio con il concerto gratuito di Eugenio Bennato e del suo progetto Briganti del Presente. L’artista torna a esibirsi a Norma dopo il concerto dello scorso anno al Parco Archeologico, nell’ambito della rassegna Norba tra Teatro e Storia.
L’invito dell’amministrazione comunale è quello di partecipare a una giornata dedicata alla riscoperta delle tradizioni e alla musica popolare.
APPUNTAMENTI
XV edizione per “Il Parco e la Commedia”, diciotto spettacoli dove il teatro incontra la natura
SABAUDIA – Prende il via la XV edizione de Il Parco e la Commedia, la rassegna teatrale promossa dall’Associazione Pro Loco Sabaudia, in collaborazione con il Parco Nazionale del Circeo e la Città di Sabaudia, con il patrocinio di Regione Lazio, Provincia di Latina, Confcommercio Lazio Sud e UILT – Unione Italiana Libero Teatro. Dal 18 luglio al 2 agosto, diciotto appuntamenti “lì dove il teatro incontra la natura”.
«Raggiungere la quindicesima edizione significa guardare con gratitudine al cammino percorso e, allo stesso tempo, continuare ad avere il coraggio di immaginare il futuro – afferma il presidente dell’Associazione Pro Loco Sabaudia, Gennaro Di Leva – Il Parco e la Commedia, come il teatro, nasce da un gesto semplice: qualcuno racconta una storia e qualcun altro decide di fermarsi ad ascoltarla. È in quello spazio condiviso che prendono forma i legami, quelli che uniscono le persone, che formano il nostro rapporto con questa rassegna, con la comunità e i luoghi che la ospitano. In un tempo in cui è sempre più facile condividere contenuti e sempre più difficile condividere esperienze, il teatro continua a offrirci un privilegio raro: quello di vivere la stessa storia, insieme, nello stesso momento. È questo il legame che, dall’estate del 2011, continuiamo a far crescere. E Il Parco e la Commedia continua a crescere anche grazie al contributo di una comunità che lo sostiene, di coloro che scelgono di essere il nostro pubblico e di chi già dall’edizione precedente continua a progettare e immaginare tutto questo, se possibile, con una passione sempre più intensa».
Diciotto spettacoli che raccontano il valore delle relazioni nelle loro forme più diverse: tra genitori e figli, tra uomo e natura, tra memoria e identità, tra comunità e territorio, tra fantasia e infanzia, tra amore e attesa. Ad aprire la rassegna, sabato 18 luglio alle ore 21, sarà “Prima che sia Prima”, progetto partecipativo promosso da AICAB APS in collaborazione con il Teatro degli Eroi di Roma, nato per rispondere a un bisogno urgente: garantire alle persone con disturbo dello spettro autistico l’accesso a esperienze culturali autentiche, in ambienti protetti, flessibili e inclusivi. “Prima che sia Prima” trasformerà quindi l’attesa dell’inizio in un tempo sospeso dove ogni voce trova spazio.
A seguire, come da tradizione per la serata inaugurale, la compagnia Insieme per Caso porterà in scena la commedia brillante di Eduardo De Filippo “Sogno di una notte di mezza sbornia”, diretta da Angelo Grieco, in cui ironia e grande intensità si intrecciano in una riflessione sul destino, sulla superstizione e sulla fragilità, raccontando come la paura possa stravolgere il corso di un’esistenza anche quando la fortuna sembra aver sorriso.
Domenica 19 sarà invece la volta del “Piccolo Principe”, un classico della compagnia Matutateatro per uno dei racconti più amati della letteratura. Due interpreti, Julia Borretti e Titta Ceccano, accompagnati dalle musiche di Roberto Caetani, porteranno in scena tutta la forza poetica di una storia che continua a nutrire l’immaginario di diverse generazioni affrontando tematiche universali con la leggerezza di un racconto per l’infanzia.
Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito, grazie al sostegno delle attività produttive e delle istituzioni che continuano a credere nel valore culturale e sociale della manifestazione, rendendo possibile un progetto che, da quindici anni, fa del teatro un luogo di incontro, partecipazione e condivisione.
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