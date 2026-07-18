CRONACA
Valmontorio riapre anche per l’estate 2026: spiaggia libera e gratuita
Anche nell’estate 2026 la spiaggia di Valmontorio sarà aperta al pubblico e accessibile gratuitamente. La Giunta comunale di Latina ha approvato l’atto di indirizzo che consente di avviare le procedure necessarie per rendere fruibile l’arenile. A darne notizia è l’assessore alla Marina, Gianluca Di Cocco, che sottolinea come, dopo il risultato ottenuto lo scorso anno, l’amministrazione sia riuscita a garantire nuovamente l’accesso a uno dei tratti più suggestivi del litorale. L’apertura avverrà nel rispetto delle prescrizioni previste dagli enti competenti e con tutte le misure necessarie per assicurare sicurezza, tutela ambientale e servizi ai visitatori. L’assessore ha ringraziato gli uffici comunali, la Asl, gli enti militari coinvolti, la Protezione Civile e tutti i soggetti che hanno collaborato all’iter amministrativo, evidenziando come il risultato sia stato possibile grazie al lavoro congiunto delle istituzioni. L’obiettivo dell’amministrazione, conclude Di Cocco, è continuare a valorizzare la marina di Latina, migliorando i servizi e promuovendo un turismo sempre più accessibile e sostenibile.
CRONACA
Sabaudia perde la Bandiera Blu dopo 25 anni: la FEE revoca il riconoscimento
Dopo venticinque anni consecutivi, Sabaudia perde ufficialmente la Bandiera Blu. La Foundation for Environmental Education (FEE) ha revocato il riconoscimento assegnato al Comune, dopo la sospensione comunicata nei giorni scorsi.
La decisione è legata all’assenza del servizio di assistenza ai bagnanti sulle spiagge libere, uno dei requisiti obbligatori previsti dal programma Bandiera Blu. Secondo la FEE, il servizio deve essere garantito sia sulle spiagge libere sia su quelle in concessione.
Il provvedimento arriva dopo i controlli effettuati dalla Fondazione e fa seguito anche ai due recenti annegamenti avvenuti sulla spiaggia libera della Bufalara.
Nei giorni scorsi il sindaco Alberto Mosca aveva spiegato che il bando per affidare le postazioni di salvataggio era andato deserto a causa della carenza di bagnini.
Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale Maurizio Lucci, che ha definito la revoca la fine di un percorso durato venticinque anni e ha invitato cittadini, operatori turistici e associazioni a partecipare al prossimo Consiglio comunale.
CRONACA
Appostato sotto casa, urta l’auto della ex poi la prende a calci minacciando di morte la donna: arrestato un uomo di Latina
LATINA – Si è appostato sotto casa della ex compagna, dove ha prima volutamente urtato con la propria auto quella della donna, poi è sceso è ha cominciato a colpirla ripetutamente a calci, pronunciando nel frattempo gravi minacce di morte. La Polizia ha arrestato ieri sera a Latina un uomo già destinatario di un provvedimento di ammonimento del Questore. E’ accusato di maltrattamenti contro familiari e atti persecutori ai danni della ex compagna.
L’intervento delle Volanti è scattato dopo la richiesta di aiuto della donna, che segnalava la presenza dell’ex compagno sotto la propria abitazione e sono scattate le indagini. Le dichiarazioni dlela donna e la visione di filmati acquisiti dai poliziotti hanno mezzo in luce un quadro di reiterate condotte vessatorie e persecutorie protrattesi nel tempo. La vittima ha infatti riferito di essere stata, per lungo periodo, destinataria di continue telefonate, messaggi, minacce e pedinamenti, nonché di ripetuti appostamenti sotto la propria abitazione e sul luogo di lavoro, nonostante nei confronti dell’uomo fosse già stato emesso un provvedimento di ammonimento del Questore.
L’uomo è stato inoltre trovato in possesso di un modesto quantitativo di cocaina che ha fatto scattare la segnalazione in Prefettura. Il Pubblico Ministero di turno ha poi disposto l’arresto dell’uomo, che è stato condotto nel carcere di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.
CRONACA
Cori piange padre Angelo Buccarello. Il sacerdote è scomparso improvvisamente in Puglia
CORI – Si è spento improvvisamente in Puglia dove si trovava, padre Angelo Buccarello, 82 anni, dell’Ordine dei Trinitari. Il sacerdote era conosciuto e amato a Cori dove prestava servizio presso la comunità dei Padri Trinitari presso il convento di Via dei Padri Trinitari. Nel momento in cui si è sentito male stava facendo il bagno nel mare del Salento e sono stati vani i soccorsi.
“L’amministrazione Comunale, la Comunità di Cori, si uniscono al cordoglio della famiglia Trinitaria. Il suo sorriso resterà impresso a tutti noi”, è il pensiero del sindaco della cittadina lepina Mauro De Lillis.
Missionario, era stato impegnato in Madagascar per 32 anni e lì aveva fondato l’opera sociale della Cappellania Cattolica delle Carceri, con l’obiettivo di migliorare le condizioni disumane dei detenuti e creando il centro d’accoglienza “Tonga Soa” (Benvenuto) per gli ex carcerati. Proprio questo suo impegno gli valse nel 1996 il Premio per i diritti dell’uomo conferitogli dal presidente francese Jacques Chirac. I funerali saranno celebrati alle 17 nella chiesa di San Rocco, a Gagliano del Capo dove era stato parroco.
Più Letti
-
NOTIZIARI2 ore fa
GR Latina – 18 luglio 2026 ore 7
-
NOTIZIARI14 ore fa
GR Latina – 17 luglio 2026 ore 19
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 17 luglio 2026 ore 7
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 16 luglio 2026 ore 19
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 16 luglio 2026 ore 16
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 16 luglio 2026 ore 7
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 15 luglio 2026 ore 18
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 15 luglio 2026 ore 15