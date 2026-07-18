Seconda serata al Pontinia Rock & Blues Festival: Elli de Mon e il ritorno di Eric Sardinas

La Marina di Latina si prepara ad accogliere “Nostos”, la festa nazionale di Azione Universitaria 2026. L’evento si svolgerà dal 30 luglio al 2 agosto e porterà sul litorale centinaia di studenti provenienti da tutta Italia e delegazioni universitarie di Spagna, Francia e Germania. La Giunta comunale ha approvato la delibera che autorizza lo svolgimento della manifestazione. Per quattro giorni il tratto di spiaggia libera tra lo stabilimento dei Vigili del Fuoco e il Boca Chica diventerà un villaggio dedicato a formazione, sport e momenti di aggregazione. Il programma prevede incontri con rappresentanti delle istituzioni, docenti universitari e professionisti, oltre a workshop, dibattiti, tornei sportivi sulla sabbia e iniziative culturali. Tra gli ospiti già annunciati figurano il ministro Gianmarco Mazzi, il sottosegretario Marcello Gemmato, lo psichiatra Antonino Tamburello e il divulgatore conosciuto sui social come “Avvocato dell’Atomo”.

Per l’amministrazione comunale l’iniziativa rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e culturale, oltre a rafforzare il progetto di Latina come città universitaria.