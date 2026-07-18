APPUNTAMENTI
Seconda serata al Pontinia Rock & Blues Festival: Elli de Mon e il ritorno di Eric Sardinas
Pontinia Rock & Blues Festival, questa sera sul palco Eric Sardinas ed Elli de Mon. Prosegue la XXIII edizione del Pontinia Rock & Blues Festival. Dopo il successo della serata inaugurale, questa sera il Teatro all’aperto “Giovanni Verga” ospiterà due nuovi concerti dedicati agli appassionati di blues e rock.
Protagonista della serata sarà il chitarrista statunitense Eric Sardinas, che torna a Pontinia a distanza di quasi vent’anni. L’artista, impegnato nel tour di presentazione del suo ultimo album Midnight Junction, porterà sul palco il suo inconfondibile stile fatto di blues-rock e virtuosismi alla chitarra resofonica.
Ad aprire il concerto sarà Elli de Mon, cantautrice e one-woman-band che proporrà un repertorio tra blues, rock psichedelico e sonorità tribali.
I cancelli dell’area concerti apriranno alle 20. L’ingresso è gratuito.
APPUNTAMENTI
La Marina di Latina ospiterà “Nostos”: quattro giorni dedicati agli universitari da tutta Italia
La Marina di Latina si prepara ad accogliere “Nostos”, la festa nazionale di Azione Universitaria 2026. L’evento si svolgerà dal 30 luglio al 2 agosto e porterà sul litorale centinaia di studenti provenienti da tutta Italia e delegazioni universitarie di Spagna, Francia e Germania. La Giunta comunale ha approvato la delibera che autorizza lo svolgimento della manifestazione. Per quattro giorni il tratto di spiaggia libera tra lo stabilimento dei Vigili del Fuoco e il Boca Chica diventerà un villaggio dedicato a formazione, sport e momenti di aggregazione. Il programma prevede incontri con rappresentanti delle istituzioni, docenti universitari e professionisti, oltre a workshop, dibattiti, tornei sportivi sulla sabbia e iniziative culturali. Tra gli ospiti già annunciati figurano il ministro Gianmarco Mazzi, il sottosegretario Marcello Gemmato, lo psichiatra Antonino Tamburello e il divulgatore conosciuto sui social come “Avvocato dell’Atomo”.
Per l’amministrazione comunale l’iniziativa rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e culturale, oltre a rafforzare il progetto di Latina come città universitaria.
APPUNTAMENTI
Terracina celebra San Francesco con “Tra Sole e Luna”: sette eventi tra musica, teatro e cinema
Musica, teatro, poesia e cinema per celebrare gli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Dal 25 luglio all’11 agosto Terracina ospita “Tra Sole e Luna – Canti e Suoni a custodia del Creato”, rassegna culturale promossa dalla Fondazione Città di Terracina.
L’iniziativa è l’unico progetto della provincia di Latina finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Progetti Speciali 2026 – Musica” ed è realizzata con il sostegno del Comune di Terracina e di Blu Banca.
Il cartellone propone sette appuntamenti ospitati in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, dal Teatro Romano al Tempio di Giove Anxur, passando per la Cattedrale di San Cesareo, il Monumento Naturale di Campo Soriano e l’ospedale Fiorini.
Tra gli ospiti figurano Ambrogio Sparagna, Peppe Servillo, Gabriele Coen, Davide Rondoni, Raffaello Simeoni e Ziad Trabelsi, protagonisti di concerti, spettacoli e prime esecuzioni assolute dedicate al messaggio francescano.
In programma anche due proiezioni cinematografiche: il 4 agosto Francesco, giullare di Dio di Roberto Rossellini e il 7 agosto Chiara di Susanna Nicchiarelli.
Gran finale l’11 agosto al Santuario di Monte Sant’Angelo – Tempio di Giove Anxur con una giornata di eventi dall’alba al tramonto. L’Orchestra Popolare Italiana, diretta da Ambrogio Sparagna, accompagnerà il pubblico in un percorso musicale che unirà tradizione popolare, poesia e danza, con la partecipazione di Peppe Servillo e dei solisti della compagnia di danza Mvula Sungani.
Tutti gli appuntamenti sono dedicati al rapporto tra uomo, natura e spiritualità, prendendo ispirazione dal Cantico delle Creature di San Francesco.
APPUNTAMENTI
Norma celebra il folklore con TraDay: laboratori, convegno e il concerto di Eugenio Bennato
Una giornata dedicata alla cultura popolare, alle tradizioni e alla musica. Sabato 18 luglio Norma ospita TraDay, manifestazione che unisce momenti di approfondimento, laboratori e spettacoli per valorizzare il patrimonio culturale del territorio.
L’iniziativa arriva a un anno dal riconoscimento di Norma come Città del Folklore, titolo che premia il lavoro svolto negli anni dalle associazioni locali nella tutela e nella promozione delle tradizioni popolari.
La mattinata sarà dedicata a un convegno sulla musica e la danza tradizionale del Lazio e dei Monti Lepini, organizzato dalla Compagnia di Danza Popolare NORBENSISfestival. Nel corso della giornata, al Parco Pubblico, si terranno anche due laboratori gratuiti aperti ai partecipanti.
Gran finale alle 21 in Largo Caio Cestio con il concerto gratuito di Eugenio Bennato e del suo progetto Briganti del Presente. L’artista torna a esibirsi a Norma dopo il concerto dello scorso anno al Parco Archeologico, nell’ambito della rassegna Norba tra Teatro e Storia.
L’invito dell’amministrazione comunale è quello di partecipare a una giornata dedicata alla riscoperta delle tradizioni e alla musica popolare.
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