Formia, paura per due giovani velisti in balia del mare

FORMIA – Momenti di paura per due giovani velisti finiti in balia delle onde al largo di Vindicio, davanti al cantiere Italcraft. Nonostante il forte vento, una motovedetta della Guardia Costiera di Gaeta li ha raggiunti, affiancata da un gommone della scuola “Vela Viva” di Formia: i due, appena 16enni, erano finiti in mare dopo che si era capovolto il loro natante. I soccorritori sono riusciti comunque a recuperarli e a rimettere in assetto la loro imbarcazione, poi accompagnata fino al porticciolo di Capo Sele. La Guardia Costiera comunica che sarà del tutto operativa anche questa notte, come previsto dai controlli programmati dalla Questura di Latina.