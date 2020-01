Trenta chili di droga sequestrati dai carabinieri di Terracina: in manette un 36enne

TERRACINA – Trenta chili tra mariuana e hashish sono stati sequestrati oggi dai carabinieri della Compagnia di Terracina che hanno arrestato un uomo della provincia di Milano. L’operazione è scattata alle 14,30 quando i militari della stazione carabinieri di Sonnino e del nucleo operativo e radiomobile di Terracina, hanno fatto scattare le manette ai polsi di M.M., 36 anni che alla guida di un furgone trasportava 27,600 chili di marijuana suddivisi in 25 confezioni sottovuoto e 2,860 chili di hashish divisi in 30 panetti da 100 grammi circa. L’uomo aveva avuto un comportamento sospetto quando aveva incrociato la pattuglia dei carabinieri ferma per un posto di controllo e così la targa è stata segnalata e quando il mezzo è entrato a Terracina è stato bloccato. Lo stupefacente e’ stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato si trova ora rinchiuso nel carcere di Latina.