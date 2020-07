Crolla il soffitto, muore al Frasso un operaio di Pontinia. Sul posto il sindaco De Angelis

SONNINO – Un operaio di 51 anni è morto questa mattina intorno alle 8,30 in un incidente in cantiere al Frasso nel Comune di Sonnino. L’uomo originario di Pontinia è rimasto ucciso da un solaio crollato nel ristorante la Tettoia chiuso da tempo e in fase di ristrutturazione in vista della riapertura.

L’incidente sul lavoro è accaduto al primo piano dove si è improvvisamente staccata una porzione di soffitto larga due metri. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco che hanno raggiunto la zona pericolante per rimuovere il corpo senza vita e il sindaco di Sonnino Luciano De Angelis.

Sull’incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.