Cultura da Mare presenta L’estate del mirto selvatico di Gian Luca Campagna

LATINA – Terza serata per il festival Cultura da MARE 2020, rassegna che si svolge sulla terrazza di Gelatilandia al mare a Capo Portiere. Protagonisti del prossimo evento organizzato dalla casa editrice pontina labDFG, con la collaborazione del gruppo Mondo Radio e dell’Hotel Miramare, saranno, giovedì 16 luglio alle 21, Gian Luca Campagna e il suo romanzo L’estate del mirto selvatico (Fratelli Frilli Editori). All’incontro partecipano la giornalista Rai Anna Scalfati e l’editore Alessandro Vizzino. Le letture saranno a cura di Michela Sagnelli.

LA STORIA – Circeo, 1990. Ci sono degli adolescenti che si affacciano alla vita, la affrontano mordendola come sanno fare solo loro, si dividono in gruppi, con la banda dei buoni capeggiata da Barabba e quella del cattivo Hammer, con gli scontri, con i primi amori, le prime delusioni, le grandi invide, finché una notte, quella del 3 luglio che vede l’Italia di Azeglio Vicini perdere ai rigori contro l’Argentina di Maradona, scompare uno dei ragazzi, inghiottito dal monte Circeo. Vane saranno le ricerche dei soccorsi, una cicatrice che resterà indelebile nel cuore di tutti i ragazzi, finchè 25 anni dopo ecco che in una cavità del monte un gruppo di speleologi ritrova i resti di quel ragazzo. Sarà l’occasione per Federico Canestri, ormai uomo, scrittore affermato ma dalla vita matrimoniale in crisi, per tornare nei luoghi delle vacanze da adolescente, per fare i conti col passato, per capire chi erano gli amici e i nemici di quelle calde estati, per decifrare il rapporto col padre, per capire chi è la moglie e per capire chi è, soprattutto, se stesso.

Gian Luca Campagna (Latina, 1970) è giornalista, scrittore e comunicatore. Per sua stessa ammissione, scrive e legge per evitare il processo di analfabetismo di ritorno. Ha pubblicato i romanzi ‘Molto prima del calcio di rigore’ (Draw Up, 2014), ‘Finis terrae’ (Oltre, 2016), vincitore sezione emergenti al Premio Romiti e secondo al Giallo Indipendente del Salone del Libro di Torino, ‘Il profumo dell’ultimo tango’ (Historica, 2017), vincitore del premio giuria al Premio Barliario di Salerno.