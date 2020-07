Libri del Parco presenta Sabbia e Mare

SABAUDIA – Paolo Primavera con il suo “Sabbia e Mare” (edizioni del Loggione) sono i protagonisti del prossimo incontro di Libri nel Parco, la rassegna organizzata da Sabaudia Culturando con il patrocinio del Comune, che si sta svolgendo nella Corte Comunale di Sabaudia. L’appuntamento, il quarto in cartellone, è per domenica 12 luglio, alle 21,30.

Sarà lo scrittore Emanuele Bucci a moderare la serata durante la quale l’autore racconterà il romanzo e i suoi protagonisti: Debora, giovane donna intrappolata in un matrimonio infelice che subisce per amore delle sue bambine un giorno, su una spiaggia assolata, incontra per caso un vecchio amore, Renato, e tra loro si riaccende la passione della prima giovinezza. Un momento breve, destinato a finire. Passano gli anni, e quando ormai sembrano rassegnati ad essersi perduti per sempre, si rincontrano grazie a un adolescente, ignaro custode di un segreto.

Al lettore scoprire se sarà un altro “effimero abbraccio fra sabbia e mare o la vera opportunità”.