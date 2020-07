Picchiano un uomo per riavere indietro oggetti regalati da un defunto

Shares

GAETA – In tre hanno picchiato violentemente un uomo di 49 anni per costringerlo a restituire degli oggetti che un loro parente prima di morire gli aveva regalato. Gli autori del pestaggio sono un 71 enne e due ragazzi di 24 e 28 anni di Gaeta . Per riavere quello che consideravano loro, dopo l’aggressione che ha causato lesioni alla testa e al volto del malcapitato, non hanno esitato a minacciarlo di morte il malcapitato. I tre dopo le indagini dei carabinieri della tenenza di Gaeta sono stati ora denunciati per tentata estorsione.