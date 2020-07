Positivo al Covid-19 a bordo del bus Cotral, tanti passeggeri chiamano la Asl di Latina

Shares

LATINA – Sono tante le telefonate arrivate all’800 118 800 dell’emergenza Covid Lazio da parte di cittadini, prevalentemente ragazzi, che erano andati per una giornata di mare a Sabaudia ieri con il pullman di linea del Cotral. Era stata la Asl a lanciare un preciso appello dopo aver accertato che sullo stesso mezzo c’era un ambulante indiano positivo al Covid-19 arrivato da Roma alla stazione di Priverno-Fossanova.

I BUS SONO DUE – “Questo è un bel segnale. C’è attenzione – commenta il direttore generale della Asl Giorgio Casati – Durante le telefonate, abbiamo capito che in realtà i pullman sono due: il primo che, raggiunta la capienza, ha bloccato gli ingressi (altro segnale di corretta attenzione) e ne ha chiamato un altro per completare i passeggeri in attesa”.

Sono dunque in corso le verifiche, anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere a bordo, per capire se l’ambulante indiano positivo al Covid sia salito sul primo o sul secondo dei mezzi.

“Riteniamo che entro sera sarà possibile chiarire questo punto e tranquillizzare una parte dei ragazzi che si sono già fatti vivi. Usiamo le mascherine”, conclude Casati.