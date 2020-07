A norma lo stupido gioco vandalico: spezzato un albero in piazza Plebiscito

Shares

NORMA – Di un albero che abbelliva piazza Plebiscito a Norma, gemello di un altro piantato poco più in là, non resta che un pezzetto di tronco. Nella notte infatti qualcuno si è divertito con uno stupido gioco, devastandolo come racconta, meglio di qualunque parola, la foto postata su Fb dal Comune. Le telecamere di videorveglianza però hanno ripreso l’azione che si è consumata intorno alle 3, 15 complice la notte e ora l’Amministrazione annuncia che “procederà contro i trasgressori sia civilmente che penalmente per tutte le violazioni accadute”. Poi rivolge un invito a chi ha materialmente commesso l’atto vandalico, ma anche a chi vi ha assistito “identificati grazie ai dai sistemi di videosorveglianza”. L’invito è a “a comparire, se vorranno, accompagnati dai genitori per tutti i chiarimenti rispetto all’accaduto”.