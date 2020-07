Claudio Gavillucci, il ritorno a Latina per presentare “L’uomo Nero”

LATINA – E’ appena tornato a Latina dall’Inghilterra dove si è trasferito, è diventato imprenditore e continua ad arbitrare, Claudio Gavillucci il fischietto ex di Can A che ha fatto causa all’Associazione Italiana Arbitri accusandola di mancanza di trasparenza nelle valutazioni dopo l’esclusione dalla massima serie. Gavillucci che aprirà gli incontri estivi dell’Arena della Parrocchia San Francesco di Latina dove lo ha voluto il coordinatore degli eventi Enzo de Amicis, presenterà il libro L’Uomo nero (Chiarelettere, 156 pagine, 14 euro) uscito di recente, scritto con Manuela D’Alessandro e Antonietta Ferrante che racconta tutta la vicenda relativa alla contestata dismissione da lui impugnata in varie sedi di giudizio.

L’appuntamento è per venerdì 10 luglio alle 21: “Saranno presenti tanti dirigenti e sportivi della nostra provincia alcuni dei quali molto legati a Gavillucci che ha rappresentato questa città a livello nazionale per tanti anni”, sottolinea De Amicis.