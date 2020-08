Con La Repubblica la nuova Guida del Parco Nazionale del Circeo

Shares

SABAUDIA – “Finalmente anche il Parco del Circeo, tra i più antichi di Italia, ha la sua nuova guida frutto di una straordinaria collaborazione con la redazione delle Guide de La Repubblica. Finanziamenti, progetti e rapporti che tutelano la biodiversità e creano posti di lavoro. Intorno abbiamo una bellezza e una forza anche socio-economica incredibile della quale qui raccontiamo opportunità, realtà e sogni di tanti operatori, enti pubblici e privati, categorie, associazioni, scuole, fondazioni e le altre realtà del territorio. Vogliamo raccontare e far vivere un Parco antico la cui leggenda continua dentro il futuro di questo territorio, che vogliamo sostenibile ed equo per le sue prossime generazioni”. Con questo estratto il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, Antonio Ricciardi, e il Direttore dell’Ente, Paolo Cassola, presentano la Guida di Repubblica dedicata al Parco Nazionale del Circeo in edicola e in libreria a partire da venerdì 14 agosto.

Ottomila ettari di territorio, densi di biodiversità, arte e storia. La secolare più grande foresta di pianura italiana; le zone umide e i quattro laghi retrodunali abitati durante l’anno da migliaia di uccelli; 20 chilometri ninterrotti di Dune alte fino a 27 metri e poi il mare dell’Isola di Zannone ricompresa nel territorio del Parco.

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno voluto dare libera testimonianza, soprattutto di affetto, verso queste terre contribuendo alla buona riuscita dell’opera”, continuano dall’Ente.

Oltre 260 pagine di interviste con testimonial, itinerari archeologici, percorsi naturalistici, sentieri di trekking e tanti consigli su dove mangiare, dove comprare e dove dormire. Un volume che svela le meraviglie di scenari e paesaggi unici che hanno molto da offrire, non solo agli amanti della natura, ma anche della storia, dell’archeologia e dell’architettura, degli sport e attività outdoor.

Da venerdì 14 agosto in edicola (10,90 euro + il prezzo del quotidiano) e in libreria (13,90 euro)