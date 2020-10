Covid-19, 27 positivi ma i tamponi eseguiti dalla Asl di Latina sono un terzo in meno

Shares

LATINA – Dati parziali oggi dal bollettino della Asl che segnala 27 nuovi positivi emersi però da un numero minore di tamponi: quelli lavorati sono 1/3 di meno di quelli abitualmente esaminati presso il corelab del Goretti. La città più colpita è Cisterna di Latina con 12, seguita da Latina con 6. Due casi a Terracina e uno ciascuno nei comuni di Aprilia, Cori, Gaeta, Maenza, Pontinia, Roccasecca dei Volsci e Sezze.

I casi totali sono ora 2112 di cui 1296 sono i positivi attivi, 114 i ricoverati.

Nel Lazio, invece, da un totale di oltre 21mila tamponi sono emersi 1224 casi positivi. Segnalati anche 77 guariti e 5 decessi. 16333 sono gli attuali positivi attivi nella Regione Lazio Da registrare anche un incremento di 1035 posti letto dedicati al Covid, principalmente nelle strutture romane per un totale di 2.518 posti letto di cui 503 di terapie intensive e sub intensive. Nuovi trentatré posti sono stati riconvertiti al Goretti di Latina, ricavati nell’Osservazione breve del Pronto Soccorso e in Medicina.