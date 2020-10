Formia, via ai lavori al Molo Vespucci: presto i traghetti partiranno da qui

Shares

LATINA – Al Molo Vespucci del porto di Formia sono iniziati i lavori per l’adeguamento degli ormeggi delle navi traghetto diretti o provenienti dalle isole pontine. “Sistemazione propedeutica al trasferimento delle attività di trasporto marittimo passeggeri dall’attuale banchina Azzurra al molo Vespucci – spiegano dal Comune – Le opere finalizzate all’adeguamento funzionale dei due scivoli esistenti consistono nella modifica della pendenza delle rampe di raccordo tra il piano del piazzale e la banchina d’ormeggi, tali da rendere possibile e confortevole l’accesso sulle navi traghetto ai mezzi di trasporto, compresi gli autobus. Inoltre, sarà ampliato il fronte di sbarco per facilitare la sicurezza della manovra di abbattimento del portellone delle navi, soprattutto in condizioni meteo marine avverse”.

Un primo e importante passo per la realizzazione di un grande punto di snodo tra le diverse modalità di trasporto, alcune già presenti sull’area portuale del Vespucci. Un porto passeggeri da sviluppare – queste le intenzioni dell’amministrazione Villa – per una migliore razionalizzazione della linea costiera portuale sia dal punto di vista commerciale che turistico.