Manutenzione strade, il Tar dà ragione al Comune di Latina. Ranieri: “Ora apriamo i cantieri”

LATINA – Con sentenza n. 218 del 29 ottobre 2020 il TAR Sezione di Latina ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato contro il Comune di Latina, Servizio Decoro, UOC Strade e Manutenzioni ervizio Gare Appalti e Contratti da una società partecipante alla gara per l’aggiudicazione del Lotto 1 nell’ambito dell’Accordo quadro per interventi di manutenzione delle strade comunali con servizio di pronto intervento.

Ancora una volta – aggiunge Ranieri – abbiamo la certezza di aver operato in maniera corretta in una procedura così importante. Ora potremo procedere a utilizzare tutti i fondi del Lotto 1, complessivamente pari a 2 milioni e 300mila euro grazie ai quali daremo continuità al pronto intervento e proseguiremo con il programma di manutenzione straordinaria per Latina e i Borghi.

L’operazione di messa in sicurezza di Strada della Rosa, che presto riapriremo al traffico, è un esempio di ciò che accadrà in altre arterie del capoluogo, con interventi importanti e cantieri che partiranno già dalle prossime settimane.