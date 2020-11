La prima mostra di Alice Bottoni: “Dico grazie al Liceo Artistico di Latina”

Shares

LATINA – Resterà visitabile fino al 6 dicembre la mostra di disegni di Alice Bottoni per Mad On Paper allestita sulla Scala Rossa della Feltrinelli di Latina in Via Diaz, a cura di Fabio D’Achille.

L’artista 22enne protagonista dei suoi disegni spiega che l’arte è l’unico posto dove riesce a stare per più di dieci minuti e che il Liceo Artistico di Latina è stato il suo viatico, il posto in cui ha scoperto l’arte e la sua passione e come di rado accade, ringrazia la sua scuola. Alla sua prima vera mostra, si racconta così: “Mi chiamo Alice e ho 22 anni la mia passione nasce al Liceo Artistico di Latina. Dalla prima volta che misi piede in quella scuola decisi fin da subito che il mio destino era lì e la mia passione per l’arte c’era sempre stata ma da lì ebbe il coraggio di uscire fuori ancora di più. Grazie a questo Liceo ho saputo apprezzare le stranezze del mondo e della gente e farne un tesoro senza giudicare ma capendo cosa nasconde quel termine “strano”. Quando presi il pennello in mano per la prima volta non avevo la minima idea di come bisognava usarlo e tantomeno com’è si creavano colori e forme. La mia professoressa di pittura mi fece realizzare un quadro di 2 metri completamente ad olio, era una sposa, ci misi due mesi per terminarlo, da lì decisi che la pittura non mi avrebbe mai stancata. Ora realizzo illustrazioni, con acquerelli e penna per definire l’immagine, utilizzo anche il digitale, altrimenti matite colorate o in bianco e nero. La protagonista dei miei disegni come avrete notato sono io, delle volte incasinata, altre quasi “perfetta”, altre ancora confusa dalle troppe cose che le girano nella testa. Nelle mie illustrazioni ci sono citazioni che traggo principalmente da testi di canzoni che mi aiutano a fantasticare e a far fuoriuscire quella parte di me che senza quelle note musicali farebbe un po’ fatica ad uscire. Questa è la mia prima mostra individuale, già ho partecipato ad altre mostre ma sempre con ragazze e ragazzi che condividevano come la stessa passione. L’anno scorso mi chiamó Claudia Venuti una scrittrice che io amo, mi voleva intervistare, così accettai subito la richiesta e finalmente le persone mi conobbero come “The mad world of Alice”. Adesso, invece, mi ritrovo qui a descrivere un po’ me stessa e quello che amo fare, perché finalmente ho la possibilità di poter realizzare una mostra tutta mia, ho tanta adrenalina in corpo e tante emozioni senza una voce, perché sono troppe tutte insieme. Ringrazio con tutto il cuore Fabio D’Achille per questa mostra.. e chi verrà a vedere un pezzetto del mio piccolo “strano” mondo. Questa sono io, questo è il posto migliore dove riesco a stare più di 10 minuti, l’ARTE”.