Shares

LATINA – Si intitola Direzione… Hugo Pratt, la mostra di sketch di Fabrizio Gargano visitabile fino al 30 novembre al Conny’s Café di Latina, a cura di Fabio D’Achille.

Una grande passione, una famiglia disponibile e un compleanno importante sono stati il viatico di quello che per il blogger, autore, fumettista e illustratore di Latina è stato un pellegrinaggio laico sulle orme di un mito del fumetto.

“Nel 2017 compivo 50 anni – racconta Gargano – e, con me, faceva anche il compleanno “Una ballata del mare salato” primo romanzo a fumetti con Corto Maltese come protagonista. Per questa duplice ricorrenza ho organizzato, con la mia famiglia, un pellegrinaggio laico a Grandvaux, in Svizzera, dov’era ed è sepolto Hugo Pratt, creatore di Corto Maltese, appunto. I disegni sono gli appunti di quel malinconico viaggio fatto di appuntamenti mancati, di storie ancora da raccontare”.