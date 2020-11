Lenola proroga la chiusura delle scuole. Magnafico: “40 positivi e situazione in evoluzione”

Shares

LENOLA – Lenola proroga la chiusura delle scuole. Con l’ordinanza n.49 del 7 novembre, il sindaco Fernando Magnafico ha disposto che le misure eccezionali stabilite il 30 ottobre restino in vigore fino al prossimo 20 novembre. La decisione arriva dopo che nel piccolo Comune sono stati individuati più di quaranta casi di positività al Covid-19 e non sono ancora terminati gli accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie con le quali l’amministrazione ha condiviso la necessità di implementare le misure già in atto con Dpcm del 3 novembre. Sospesa dunque l’attività didattica in presenza, si lavorerà con la Dad.

Ha chiuso la scuola Aspri fino al 13 novembre per due casi di positività anche il sindaco di Sperlonga, Armando Cusani. Fino al 23 novembre didattica a distanza anche a Itri.