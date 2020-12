Covid, nella Casa di Riposo di Itri 55 guariti

Shares

ITRI – A distanza di oltre un mese dall’emersione di 71 contagi nella casa di riposo di via San Martino a Itri, tra operatori e pazienti, sono ancora 16 le persone positive al Covid. A fare il punto è il sindaco Antonio Fargiorgio che sottolinea anche come “gli operatori che erano presenti nella struttura, nel momento in cui ne avevo disposto la quarantena, sono invece tutti guariti” e che si tratta di “un deciso passo verso la normalizzazione”.

Nel giorno in cui si registrano tre nuovi contagi nella cittadina aurunca, il primo cittadino invita anche “i medici di base – per il tramite del dott. Iacotucci – ad intervenire sulla piattaforma con la chiusura delle posizioni relative ai casi negativizzati riguardanti i rispettivi mutuati”.

“Ribadisco – aggiunge Fargiorgio -la necessità di rispettare in maniera scrupolosa le regole fissate per il contenimento del rischio contagio. Se davvero vogliamo che la curva epidemiologica si appiattisca, ora più che mai dobbiamo utilizzare la mascherina, evitare gli assembramenti rispettando il distanziamento, lavare frequentemente le mani. Inutile ricordare che non possiamo permetterci cali di attenzione”.